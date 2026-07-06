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    Nuevo escándalo de financiamiento de Nigel Farage: el Parlamento británico investiga al líder populista por recibir financiamiento de un criminal convicto

    El fundador de Reform UK fue remitido al organismo de control parlamentario tras una investigación de The Sunday Times, que reveló que un empresario condenado en Estados Unidos costeó parte de su operación política antes de que llegara al Parlamento.

    Por 
    Ignacio Vera
    Honorary President of the Reform UK party Nigel Farage gestures during a press conference in London, Britain, June 3, 2024. REUTERS/Maja Smiejkowska Maja Smiejkowska

    El líder del partido británico antiinmigración Reform UK, Nigel Farage, fue remitido este domingo al organismo de control parlamentario por presuntos beneficios no declarados, lo que abre la puerta a una segunda investigación por presuntos regalos que habría recibido.

    La medida se produjo tras un reportaje de The Sunday Times, que asegura que un antiguo aliado, el financiero y exconvicto George Cottrell, financió durante meses parte de su actividad política antes de que asumiera como diputado.

    Según el medio británico, Cottrell le habría proporcionado a Farage servicios de seguridad, apoyo en redes sociales y alojamiento durante el año previo a su elección como parlamentario en 2024.

    Nigel Farage junto al financiero y exconvicto, George Cottrell. Foto: archivo

    De acuerdo con la investigación, Cottrell contrató y pagó a tres personas para gestionar las redes sociales del político antes de los comicios generales, y le permitió seguir usando una casa georgiana de cinco plantas que arrendaba cerca del Palacio de Buckingham.

    El Sunday Times precisó que, tras convertirse en diputado por Clacton en 2024, Farage registró un viaje a Bélgica valorado en 9.000 libras esterlinas donado por Cottrell y, más tarde, sumó otras 15.000 libras por un vuelo interno en Estados Unidos, pero no declaró ningún otro tipo de respaldo.

    Bajo las normas vigentes en ese momento, los nuevos parlamentarios debían registrar cualquier obsequio superior a 300 libras esterlinas recibido en los doce meses anteriores, salvo que no pudiera considerarse razonablemente vinculado a su actividad política.

    El portavoz de Farage calificó la información como “infundada y fabricada” y sostuvo que “no se ha infringido ninguna norma parlamentaria”. Reform UK, por su parte, cuestionó que la publicación abarque un período en el que su líder “ni siquiera era un político activo” y atribuyó el reportaje a la línea editorial del periódico.

    Pese a los descargos, el diputado liberaldemócrata, Josh Babarinde, escribió el domingo al comisionado parlamentario de Normas para solicitar una indagatoria. “Dado el valor y la naturaleza del apoyo descrito, surge una seria duda sobre si el señor Farage cumplió con sus obligaciones”, señaló en una carta que difundió en X. “Esta no es una preocupación aislada”.

    Nueva indagatoria

    El episodio se suma a una investigación ya en curso. El comisionado de Normas del parlamento británico, Daniel Greenberg, está investigando si Farage debió declarar una donación de cinco millones de libras -unos 6,7 millones de dólares- del multimillonario de las criptomonedas Christopher Harborne, radicado en Tailandia, recibida antes de su ingreso al Parlamento.

    El líder de Reform UK ha sostenido que se trató de un regalo incondicional y, por tanto, exento de las reglas de divulgación, y que el dinero estaba destinado a financiar su seguridad personal. La donación no se conoció públicamente hasta que un periódico la reveló en abril.

    De acuerdo con el medio británico, Cottrell fue encarcelado ocho meses en Estados Unidos en 2017 tras declararse culpable de fraude electrónico, luego de admitir que intentó estafar a delincuentes en la Dark Web haciéndose pasar por un lavador de dinero.

    El líder de Reform UK, Nigel Farage. Foto: archivo Temilade Adelaja

    Fue arrestado cuando regresaba a Gran Bretaña junto a Farage tras un viaje a ese país. Hoy trabaja en el sector de las criptomonedas y, según el reportaje, seguiría siendo un asesor cercano del derechista, con quien colaboró desde su etapa en el Partido de la Independencia del Reino Unido -UKIP-, en la antesala del referéndum del Brexit.

    La presión sobre Reform UK ha aumentado a medida que el partido encabeza las encuestas nacionales, lo que convierte a Farage en un eventual futuro primer ministro tras las elecciones de 2029 e incrementa el escrutinio sobre sus finanzas.

    Ante las revelaciones del Times, el ministro de Sanidad, el laborista James Murray, declaró a la BBC que Farage “parece tener una relación un tanto laxa con la transparencia”. El Partido Laborista, en tanto, pidió a los organismos financieros que determinaran si la defensa de las criptomonedas por parte de Farage benefició a Harborne, tras versiones que apuntan a que presionó al gobernador del Banco de Inglaterra para frenar los planes de una moneda digital estatal.

    Farage aguarda ahora el resultado de las indagatorias respecto a los financiamientos de sus campañas. Si se concluye que cometió una infracción grave de las normas de divulgación, podría ser suspendido de la Cámara de los Comunes. Una suspensión de diez días o más podría gatillar una petición de revocación de mandato y, eventualmente, elecciones parciales en su circunscripción.

    El escándalo se da en un momento de reacomodo político en el Reino Unido. Andy Burnham, el exalcalde de Manchester y recién electo diputado por Makerfield, es hasta ahora el único candidato para suceder a Keir Starmer al frente del Partido Laborista y podría asumir como primer ministro el 20 de julio.

    Consultado en una sesión de preguntas y respuestas en Reddit sobre si convocaría a elecciones anticipadas, Burnham lo descartó: “No. Como dije en mi discurso del lunes, voy a trabajar según el programa electoral de 2024”.

    Las últimas elecciones generales se celebraron el 4 de julio de 2024, con un triunfo amplio del laborismo, por lo que los próximos comicios deben convocarse a más tardar el 9 de agosto de 2029, aunque un primer ministro puede adelantarlos.

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