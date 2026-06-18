Andy Burnham, el político británico que puede convertirse en el próximo primer ministro

A veces elecciones pequeñas terminan proyectándose a nivel nacional. Hoy, los votantes del distrito de Makerfield, en el noroeste de Inglaterra, están eligiendo a un nuevo parlamentario, y el principal aspirante es Andy Burnham, del gobernante Partido Laborista, que es también actual alcalde del Gran Manchester y favorito de las casas de apuestas para convertirse en el próximo premier.

Esto último, en medio de un momento difícil para Keir Starmer, que obtuvo pésimos resultados en las últimas elecciones locales. Algunos de los líderes laboristas buscan un nuevo liderazgo para continuar con la legislatura, y el oriundo del norte de Inglaterra podría ser primer ministro “en cuestión de días”, según asegura The Guardian.

Pero antes, las elecciones especiales de Makerfield: si Burnham derrota al candidato del partido antiinmigración Reform UK y gana el escaño para el Partido Laborista, cumplirá el gran requisito para ser primer ministro: ser parlamentario. De ahí, siendo hoy el político más popular del Reino Unido, es casi seguro que desafiará al asediado Starmer por el liderazgo del partido y del país.

Pero no es la primera vez que lo intenta.

El alcalde de Manchester, Andy Burnham. Foto: archivo

Hace diez años, el hoy conocido “Rey del Norte” de los laboristas, Andy Burnham, renunció a seguir como parlamentario, y decidió dedicarse a la política local, en Manchester. Hoy, parece listo para hacer un “comeback” heroico a Londres.

Nacido en Liverpool en 1970, Burnham creció cerca de Manchester. Ha contado cómo se sintió inspirado para unirse al Partido Laborista a los 14 años, tras ver la serie dramática de la BBC, “Boys from the Blackstuff”, sobre la vida de los desempleados en Liverpool.

Aficionado del Everton de toda la vida, es también un amante de la música indie de su región, como The Smiths y The Stone Roses. ”Mi creciente interés por la música de Manchester me dio una identidad y una ventaja,” declaró en una entrevista, respecto a su carera política.

Tras graduarse, comenzó su carrera periodística trabajando para revistas especializadas. A principios de sus veinte, tuvo su primera oportunidad en política, trabajando como investigador para Tessa Jowell, entonces diputada por Dulwich y West Norwood. Burnham ascendió rápidamente en la política, convirtiéndose en asesor especial del Secretario de Cultura, Chris Smith, antes de ser elegido parlamentario por su ciudad natal, Leigh, en el Gran Manchester, en 2001.

En 2010, después de la derrota del Partido Laborista en las elecciones generales, Burnham se presentó como candidato a líder del partido, pero no lo consiguió. En 2015 lo intentó de nuevo, siendo derrotado esta vez por Jeremy Corbyn.

En 2017, renunció a su cargo en la Cámara para presentarse como candidato a la alcaldía del Gran Manchester. Burnham ganó las elecciones con más del 60% de los votos y fue reelegido por un margen aún mayor en 2021.

Desde entonces, las posturas de Burnham se han inclinado cada vez más hacia la izquierda, apoyando la nacionalización del agua y la energía. Ha señalado que, de ser elegido a nivel nacional, basaría su campaña en su trayectoria como alcalde del Gran Manchester, donde ha sido reelegido tres veces con victorias aplastantes, prometiendo “lograr que la política funcione correctamente para la gente” en todo el Reino Unido.

Partidario de la permanencia en la UE durante el referéndum del Brexit, ha expresado su deseo de que el Reino Unido se reincorpore a la Unión Europea durante su vida. Pero incluso en 2017, mientras el consenso post-Brexit entre la izquierda metropolitana era que los votantes “estaban equivocados” o habían sido engañados por la campaña a favor de la salida, Burnham fue uno de los pocos que les dio crédito.

“Los votantes laboristas de circunscripciones como la mía no son intolerantes ni xenófobos”, les dijo a sus colegas en un discurso de despedida en septiembre de 2016: “No tienen ningún problema con que la gente venga aquí a trabajar. Pero sí les preocupa que se les dé por sentado, les preocupa la migración ilimitada y de trabajadores no cualificados, que perjudica su nivel de vida. Y les preocupa aún más una élite desconectada de la realidad a la que parece no importarle”.

Bajo su liderazgo, el Gran Manchester fue la primera zona fuera de Londres en recuperar el control público de los servicios de autobús, integrándolos con otros medios de transporte bajo la marca “Bee Network”. Otras promesas ambiciosas incluían erradicar la indigencia en la región para 2020, aunque no se alcanzó el objetivo.

Su popularidad aumentó aún más durante la pandemia de Covid, cuando acusó al gobierno conservador de tratar al norte de Inglaterra con “desprecio” por las restricciones de confinamiento regional.

Si Burnham gana las elecciones en Makerfield, lo que es probable si se consultan las encuestas, estará en posición de desafiar a Keir Starmer por el liderazgo del Partido Laborista, y con eso, con el puesto de Primer Ministro. Para eso, indica The Guardian, podrían pasar “días o semanas”.

El reglamento del Partido Laborista establece que, si un diputado desea desafiar al líder del partido en funciones, primero debe ser nominado por al menos el 20% del grupo parlamentario, así como por al menos el 5% de todas las secciones locales o al menos tres grupos afiliados al partido, de los cuales un mínimo de dos deben ser sindicatos. Cualquier aspirante que cumpla con este requisito pasa a votación de los miembros del partido, siempre que haya más de un aspirante.

Existe un escenario en el que si Burnham es elegido diputado por Makerfield, Starmer decida dimitir inmediatamente, quizás después de que varios ministros de alto rango le anuncien que dimitirán si no lo hace, y no se presenten otros aspirantes. Burnham aún tendría que seguir el proceso formal para obtener el apoyo de los diputados y los grupos del partido, pero con una coronación inminente, esto probablemente sería rápido.

Cabe destacar que Starmer ha descartado repetidamente dimitir, afirmando que se presentaría a cualquier contienda. Sin embargo, esta decisión podría verse influenciada por el evidente apoyo masivo a Burnham entre los diputados laboristas, o por la amenaza de rebelión de un gran número de ministros del gabinete. Por el momento, Starmer le ha ofrecido un puesto en el gabinete a Burnham.