SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Silencia el Azteca: revisa el doblete con que Jude Bellingham adelanta a Inglaterra ante México en el Mundial

    El volante marcó dos goles en un tramo corto y pone arriba a los británicos. Julián Quiñones descuenta para los aztecas.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Silencia el Azteca: revisa el doblete con que Jude Bellingham adelanta a Inglaterra ante México en el Mundial. Foto: @england

    Inglaterra tomó ventaja sobre México en los octavos de final del Mundial con dos goles consecutivos de Jude Bellingham y el conjunto local logró descontar antes del cierre del primer tiempo gracias a Julián Quiñones.

    El 1-0 llegó a los 36 minutos. Declan Rice condujo el balón desde campo propio y abrió hacia la derecha para Bukayo Saka, quien desbordó a Jesús Gallardo y envió un centro al área. Harry Kane arrastró la marca y Bellingham apareció por el segundo palo para conectar un cabezazo y abrir el marcador.

    Solo un minuto y medio más tarde, a los 38′, Inglaterra amplió la diferencia. La presión sobre Gilberto Mora terminó en una recuperación inglesa y la jugada finalizó con Kane asistiendo a Bellingham, que definió con un remate de derecha para firmar el 0-2 y completar su doblete.

    México no tardó en responder. Tras un tiro libre ejecutado por Roberto Alvarado que la defensa inglesa no logró despejar, la pelota quedó en una segunda jugada y Julián Quiñones conectó una volea de pierna derecha para vencer a Jordan Pickford y marcar el 1-2 a los 42′.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026FútbolFútbol InternacionalMundialCopa del MundoMéxicoSelección de MéxicoInglaterraSelección de IngaterraJude BellinghamJulián Quiñones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: desaprobación de Kast alcanza el 60% y llega a su nivel más alto desde que asumió

    Expertos respaldan a Quiroz por ajuste en crédito al empleo, pero matizan su optimismo sobre la economía

    “No se puede tener chicha y chancho”: Chile Vamos le responde a Kaiser y lo emplaza a sumarse al gobierno

    Nuevo escándalo de financiamiento de Nigel Farage: el Parlamento británico investiga al líder populista por recibir financiamiento de un criminal convicto

    Estrategia de la UDI para provocar a la izquierda logra invicto de 16 resoluciones aprobadas por la Cámara

    Aumentan formalizados por delito de fuegos artificiales en un 55% en un año y policía alerta de dificultad en su fiscalización

    Lo más leído

    1.
    Ocho jugadores de una selección dieron positivo en control antidopaje realizado en la Copa del Mundo

    Ocho jugadores de una selección dieron positivo en control antidopaje realizado en la Copa del Mundo

    2.
    Carlo Ancelotti revela la razón por la que Vinícius no pateó el penal ante Noruega en eliminación de Brasil en el Mundial

    Carlo Ancelotti revela la razón por la que Vinícius no pateó el penal ante Noruega en eliminación de Brasil en el Mundial

    3.
    La emoción de Haaland tras ser el héroe ante Brasil: “No sé cómo lo hago... es el día más increíble de la historia de Noruega”

    La emoción de Haaland tras ser el héroe ante Brasil: “No sé cómo lo hago... es el día más increíble de la historia de Noruega”

    4.
    El nuevo mensaje de José Luis Chilavert para Gustavo Alfaro y Paraguay tras la eliminación del Mundial ante Francia

    El nuevo mensaje de José Luis Chilavert para Gustavo Alfaro y Paraguay tras la eliminación del Mundial ante Francia

    5.
    “Lo intenté; ahora se acabó”: Neymar rompe en llanto y anuncia su retiro de Brasil tras la eliminación en el Mundial

    “Lo intenté; ahora se acabó”: Neymar rompe en llanto y anuncia su retiro de Brasil tras la eliminación en el Mundial

    6.
    La crítica de Didier Deschamps al planteo de Alfaro en Paraguay: “No es el fútbol que hará que la gente venga al estadio”

    La crítica de Didier Deschamps al planteo de Alfaro en Paraguay: “No es el fútbol que hará que la gente venga al estadio”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Dirección Meteorológica de Chile advierte heladas de hasta -4°C en seis regiones para este lunes

    Dirección Meteorológica de Chile advierte heladas de hasta -4°C en seis regiones para este lunes

    Bajas temperaturas de hasta -4°C en la zona centro-sur: en qué regiones estará vigente el código azul este lunes

    Bajas temperaturas de hasta -4°C en la zona centro-sur: en qué regiones estará vigente el código azul este lunes

    Cortes y desvíos en el centro de Santiago por Juramento a la Bandera: revisa las calles afectadas

    Cortes y desvíos en el centro de Santiago por Juramento a la Bandera: revisa las calles afectadas

    Cadem: desaprobación de Kast alcanza el 60% y llega a su nivel más alto desde que asumió
    Chile

    Cadem: desaprobación de Kast alcanza el 60% y llega a su nivel más alto desde que asumió

    “No se puede tener chicha y chancho”: Chile Vamos le responde a Kaiser y lo emplaza a sumarse al gobierno

    Estrategia de la UDI para provocar a la izquierda logra invicto de 16 resoluciones aprobadas por la Cámara

    Expertos respaldan a Quiroz por ajuste en crédito al empleo, pero matizan su optimismo sobre la economía
    Negocios

    Expertos respaldan a Quiroz por ajuste en crédito al empleo, pero matizan su optimismo sobre la economía

    Rincón anticipa posible baja de “100 pesos” en el precio de la bencina “si todo sigue como está”

    En medio de crisis de combustibles Rusia importa cifra récord de gasolina desde Bielorrusia

    Por qué el Mundial puede traer problemas en las parejas, según un psicólogo
    Tendencias

    Por qué el Mundial puede traer problemas en las parejas, según un psicólogo

    Científicos crean una célula sintética que tiene la mayoría de las características de la vida

    Cómo sobrevivió el hombre que fue rescatado 8 días después del doble terremoto en Venezuela por un equipo chileno

    Silencia el Azteca: revisa el doblete con que Jude Bellingham adelanta a Inglaterra ante México en el Mundial
    El Deportivo

    Silencia el Azteca: revisa el doblete con que Jude Bellingham adelanta a Inglaterra ante México en el Mundial

    “Lo intenté; ahora se acabó”: Neymar rompe en llanto y anuncia su retiro de Brasil tras la eliminación en el Mundial

    Carlo Ancelotti revela la razón por la que Vinícius no pateó el penal ante Noruega en eliminación de Brasil en el Mundial

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico
    Tecnología

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Monitos a Mano: anuncian el estreno en cines de tres cortos chilenos de animación
    Cultura y entretención

    Monitos a Mano: anuncian el estreno en cines de tres cortos chilenos de animación

    Gobierno abre la puerta a conciertos de BTS en el Estadio Nacional tras nueva propuesta de DG Medios

    El vampiro del fútbol: un relato de Jaime Bayly

    Nuevo escándalo de financiamiento de Nigel Farage: el Parlamento británico investiga al líder populista por recibir financiamiento de un criminal convicto
    Mundo

    Nuevo escándalo de financiamiento de Nigel Farage: el Parlamento británico investiga al líder populista por recibir financiamiento de un criminal convicto

    Nuevo ataque ruso golpea Kiev: misil destruye parte de un edificio residencial y deja personas atrapadas

    Expertos venezolanos habrían advertido que las viviendas sociales podrían derrumbarse en caso de sismo

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare