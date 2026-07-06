Silencia el Azteca: revisa el doblete con que Jude Bellingham adelanta a Inglaterra ante México en el Mundial. Foto: @england

Inglaterra tomó ventaja sobre México en los octavos de final del Mundial con dos goles consecutivos de Jude Bellingham y el conjunto local logró descontar antes del cierre del primer tiempo gracias a Julián Quiñones.

El 1-0 llegó a los 36 minutos. Declan Rice condujo el balón desde campo propio y abrió hacia la derecha para Bukayo Saka, quien desbordó a Jesús Gallardo y envió un centro al área. Harry Kane arrastró la marca y Bellingham apareció por el segundo palo para conectar un cabezazo y abrir el marcador.

Solo un minuto y medio más tarde, a los 38′, Inglaterra amplió la diferencia. La presión sobre Gilberto Mora terminó en una recuperación inglesa y la jugada finalizó con Kane asistiendo a Bellingham, que definió con un remate de derecha para firmar el 0-2 y completar su doblete.

México no tardó en responder. Tras un tiro libre ejecutado por Roberto Alvarado que la defensa inglesa no logró despejar, la pelota quedó en una segunda jugada y Julián Quiñones conectó una volea de pierna derecha para vencer a Jordan Pickford y marcar el 1-2 a los 42′.

¡BELLINGHAM NO PERDONÓ!



El volante de Real Madrid marcó el 1 a 0 para Inglaterra ante México en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/P1f73h0eJn — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026

MINUTO FEROZ DE BELLINGHAM



Un minuto después del primer gol, el volante de Real Madrid puso el 2 a 0 para Inglaterra ante México en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/wLLbXMFh7Q — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026