Silencia el Azteca: revisa el doblete con que Jude Bellingham adelanta a Inglaterra ante México en el Mundial
El volante marcó dos goles en un tramo corto y pone arriba a los británicos. Julián Quiñones descuenta para los aztecas.
Inglaterra tomó ventaja sobre México en los octavos de final del Mundial con dos goles consecutivos de Jude Bellingham y el conjunto local logró descontar antes del cierre del primer tiempo gracias a Julián Quiñones.
El 1-0 llegó a los 36 minutos. Declan Rice condujo el balón desde campo propio y abrió hacia la derecha para Bukayo Saka, quien desbordó a Jesús Gallardo y envió un centro al área. Harry Kane arrastró la marca y Bellingham apareció por el segundo palo para conectar un cabezazo y abrir el marcador.
Solo un minuto y medio más tarde, a los 38′, Inglaterra amplió la diferencia. La presión sobre Gilberto Mora terminó en una recuperación inglesa y la jugada finalizó con Kane asistiendo a Bellingham, que definió con un remate de derecha para firmar el 0-2 y completar su doblete.
México no tardó en responder. Tras un tiro libre ejecutado por Roberto Alvarado que la defensa inglesa no logró despejar, la pelota quedó en una segunda jugada y Julián Quiñones conectó una volea de pierna derecha para vencer a Jordan Pickford y marcar el 1-2 a los 42′.
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