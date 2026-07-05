Científicos crean una célula sintética que tiene la mayoría de las características de la vida. Foto: referencial.

Un equipo de científicos de la Universidad de Minnesota (Estados Unidos) creó una célula sintética que tiene la mayoría de las características de las células vivas, según aseguran.

La célula sintética, denominada SpudCell , fue desarrollada en un laboratorio a partir de sustancias químicas inertes. De acuerdo al equipo, se alimenta, crece, se reproduce e incluso transmite su material genético .

Afirman que se trata de la primera célula sintética que ha conseguido tener un ciclo de vida completo, después de haber sido creada “desde cero” con componentes químicos.

Si bien, reconocen que no está viva como tal, sostienen que reproduce múltiples funciones esenciales de las células vivas .

Científicos crean una célula sintética que tiene la mayoría de las características de la vida. Foto: captura.

Cómo es SpudCell, la célula sintética que tiene la mayoría de las características de la vida

Los científicos del proyecto comentaron en declaraciones rescatadas por el New York Times que “SpudCell muestra los comportamientos que suelen usarse para distinguir lo vivo de lo inerte: se alimenta, crece, replica su genoma, se divide y se somete a selección”.

“Sin embargo, es mucho más simple que cualquier célula natural y se montó, pieza a pieza, a mano”.

Precisaron que no es autosuficiente, ya que no puede fabricar sus propios ribosomas , es decir, las partes celulares que se encargan de la producción de nuevas proteínas.

Es por esto que deben alimentar a la célula sintética con proteínas y enzimas, mientras que los linajes solo duran entre cinco y diez generaciones.

Uno de los aspectos más relevantes que también la diferencia de las células vivas es su genoma.

El genoma humano tiene unos 3.000 millones de pares de bases, mientras que el de SpudCell tiene 90.000 .

Junto con ello, en el genoma humano, la información genética está reunida en una molécula de ADN. En cambio, en la célula sintética, está repartida en siete.

Los creadores de SpudCell presumen que el proyecto podría ayudar a comprender en profundidad las funciones esenciales de las células vivas, así como contribuir a la investigación médica y la exploración espacial , entre otras áreas.

Sus siguientes objetivos están centrados en que pueda fabricar sus propios ribosomas y en que su funcionamiento se parezca más al de las células naturales.

Esperan que aquello mejore su capacidad de transmisión de información genética y disminuya su dependencia de las proteínas y enzimas que le suministran.

Científicos crean una célula sintética que tiene la mayoría de las características de la vida. Foto: captura.

La bióloga sintética y académica de la Universidad de Minnesota, Kate Adamala, es quien lidera el proyecto junto a su equipo.

En declaraciones reunidas por CNN, manifestó: “Esperamos que realmente estemos iniciando la verdadera era de la bioeconomía, con una tecnología que permita a las personas diseñar la biología” .

Adamala y sus colegas compartieron un artículo científico en el que explican cómo funciona SpudCell. Sin embargo, su investigación todavía no ha sido publicada en una revista especializada revisada por pares.

La profesora de la Universidad de Minnesota aseguró que esperan concretar esto último próximamente.

Junto con otros dos científicos, Drew Endy y Jan Jedryszek, y el empresario biotecnológico Chris Raggio, fundaron una institución de beneficio público llamada Biotic, la cual espera ampliar las capacidades de la célula sintética al ponerla a disposición de otros investigadores.

Comentó que el objetivo es mantener abierta la tecnología central de SpudCell, para que más personas puedan trabajar con ella. Las instituciones académicas y las organizaciones sin fines de lucro podrán utilizarla de manera gratuita, mientras que los usos comerciales requerirán el pago de licencias, precisó.

“En este momento, SpudCell no puede producir nada útil; todavía no es lo suficientemente eficiente. Lo que me entusiasma es que estamos reuniendo a la comunidad internacional para acelerar su desarrollo hasta convertirla en una herramienta verdaderamente útil” .

De acuerdo a Adamala, “esto es apenas el comienzo”.