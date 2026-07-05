La Policía de Investigaciones (PDI) encontró una granada activa a tres casas de un jardín infantil durante un allanamiento realizado en la comuna de Lampa, en el marco de una investigación por tráfico de drogas encabezada por la Fiscalía Centro Norte y la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Lampa.

El operativo terminó con seis personas detenidas, cuatro hombres y dos mujeres, todos mayores de edad y de nacionalidad chilena. Los imputados quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por distintos delitos vinculados a drogas, armas y municiones.

El procedimiento fue desarrollado por el equipo MT-0 junto a detectives de la Bicrim Lampa, luego de una investigación que se extendió por más de un año contra una estructura criminal que operaba en el sector de El Pellín.

Según explicó el subprefecto Marcelo Pereira Lecaros, jefe de la Bicrim Lampa, se realizaron entradas y registros en dos domicilios, uno en Lampa y otro en Maipú, además de una diligencia por flagrancia.

“Este grupo ya lleva más de un año de investigación. Algunos integrantes ya están detenidos, pero igual continuaba su grupo familiar traficando dentro de la población”, señaló Pereira.

Droga, armas y una granada

Durante el operativo, la PDI incautó más de 12 kilos de clorhidrato de cocaína, más de 3 kilos de cannabis sativa, más de 33 kilos de cocaína base y alrededor de 1.600 dosis de ketamina. El fiscal Jonathan Coloma, de la Fiscalía Centro Norte, cifró la incautación total en cerca de 53 kilos de droga.

Además, en una bodega asociada a la organización, los detectives encontraron un minifusil modelo ML-63, de procedencia argentina, junto a más de 3 mil cartuchos balísticos de distintos calibres, entre ellos 9 milímetros, .40, .45 y .22.

PDI halla granada activa durante allanamiento cerca de jardín infantil en Lampa

En el mismo lugar fue hallada la granada de guerra, que debió ser revisada por equipos especializados. De acuerdo con la información entregada por la PDI, el artefacto era de procedencia australiana y tenía un radio de expansión superior a 50 metros.

El subprefecto Pereira explicó que ese sector ya era parte de un trabajo coordinado con la comunidad, el municipio y Carabineros, precisamente por la cercanía del recinto educacional.

“Hay un jardín infantil que se volvió a abrir y nosotros periódicamente estamos trabajando para que puedan trabajar los funcionarios y los niños estudien tranquilamente ahí”, sostuvo.

La Fiscalía formalizó a los imputados, en su mayoría, por tráfico de drogas del artículo 3° de la Ley 20.000.

Además, se les imputaron delitos de tenencia ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, tenencia ilegal de municiones, partes o piezas de arma de fuego y tenencia de armas de guerra. Tras la formalización, todos los imputados quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva.

El fiscal Coloma agregó que dos de los detenidos también fueron formalizados por homicidio frustrado contra funcionario de la Policía de Investigaciones.