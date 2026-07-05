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    Ucrania y Rusia reportan nuevos ataques cruzados con drones y misiles

    Ucrania informó el derribo de 112 drones rusos, Moscú interceptó 71 aeronaves no tripuladas.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Ucrania y Rusia reportan nuevos ataques cruzados con drones y misiles

    Continúa el intercambio de ataques entre Rusia y Ucrania. Las defensas antiaéreas ucranianas afirmaron haber derribado 112 drones rusos y tres misiles guiados lanzados durante una nueva ofensiva nocturna este domingo contra distintas zonas del país.

    Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia atacó durante la noche con un misil aire-tierra Kh-31 lanzado desde aguas del mar Negro, tres misiles guiados Kh-59/69 disparados desde territorios ocupados de Zaporiyia y 125 drones provenientes de suelo ruso, Donetsk y la península de Crimea, anexada por Moscú en 2014.

    La defensa antiaérea consiguió derribar 112 de los drones enemigos en el norte, sur y este del país, así como tres misiles guiados. Sin embargo, se registraron impactos de cuatro drones de ataque en tres ubicaciones y la caída de restos de aparatos derribados en ocho lugares.

    Ofensiva Rusa

    En paralelo, las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada madrugada un total de 71 drones ucranianos sobre tres regiones rusas y la península ucraniana de Crimea.

    El Ministerio de Defensa ruso comunicó que “durante la noche, entre las 20:00 del 4 de julio y las 07:00 del 5 de julio, los sistemas de defensa activos destruyeron 71 drones ucranianos de ala fija sobre las regiones de Bélgorod, Briansk, Rostov, Crimea y el mar Negro”.

    La ofensiva se produjo luego de una jornada marcada por ataques ucranianos contra infraestructura energética rusa. Entre los principales blancos estuvo una terminal petrolera en San Petersburgo, donde autoridades locales reconocieron impactos en el distrito de Kirovski, aunque aseguraron que las defensas antiaéreas lograron repeler parte del ataque.

    Kiev reivindicó la operación y sostuvo que estos golpes buscan afectar los ingresos del sector petrolero ruso, clave para financiar el esfuerzo bélico de Moscú.

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