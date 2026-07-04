Ucrania golpea terminal petrolera en San Petersburgo y deja cortes de luz en Bélgorod. Imagen de redes sociales de Volodimir Zelenski

La ofensiva nocturna de Ucrania contra territorio ruso volvió a apuntar a infraestructura energética. Autoridades de Rusia informaron que un ataque con drones dañó una terminal petrolera en San Petersburgo.

El gobernador de San Petersburgo, Alexandr Beglov, señaló en redes sociales que las defensas antiaéreas repelieron un ataque con drones en la ciudad y en la región de Leningrado, aunque reconoció que uno de los impactos alcanzó “el territorio de una terminal petrolera en el distrito de Kirovski de San Petersburgo”.

La instalación ya había sido atacada a comienzos de junio, en medio del foro económico de San Petersburgo. Según videos difundidos en redes sociales, desde el sector afectado se levantaron varias columnas de humo.

Ucrania golpea terminal petrolera en San Petersburgo y deja cortes de luz en Bélgorod

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó el ataque y afirmó que las fuerzas de su país golpearon infraestructura petrolera portuaria vinculada a los ingresos que sostienen el esfuerzo bélico ruso.

“Anoche, nuestras sanciones ucranianas de largo alcance contra Rusia por esta guerra alcanzaron objetivos cerca de San Petersburgo”, escribió Zelenski en X.

El mandatario agregó que también se registraron impactos exitosos en Kronstadt, al que describió como un objetivo militar relevante, y destacó que la distancia desde la frontera ucraniana hasta los blancos supera los 850 kilómetros.

Last night, our Ukrainian long-range sanctions against Russia over this war reached targets near St. Petersburg. Ukraine's Defense Forces struck port oil infrastructure that generates revenue for Russia's war, and there were also successful strikes on Kronstadt – an important… pic.twitter.com/bMHY3cL3rM — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2026

Poco antes del mensaje, el Estado Mayor General de Ucrania aseguró que sus ataques han dejado fuera de servicio cerca del 43% de la capacidad total proyectada de refinación de petróleo de Rusia.

Según ese reporte, durante el último mes las fuerzas ucranianas atacaron ocho refinerías en territorio ruso. Además, más de 60 tanques de almacenamiento habrían sido destruidos o sufrido daños críticos.

Las autoridades ucranianas sostienen que estos golpes buscan debilitar la maquinaria bélica del Kremlin, afectar los ingresos del sector energético ruso y profundizar la crisis de combustible dentro del país.

De acuerdo con el Estado Mayor ucraniano, desde agosto de 2025 las pérdidas acumuladas del sector petrolero ruso alcanzarían los 13.500 millones de dólares.

Cortes de luz en Bélgorod

En paralelo, la ciudad de Bélgorod, capital de la región homónima, sufrió cortes parciales de electricidad tras ataques contra una central termoeléctrica.

El gobernador regional, Alexandr Shuváyev, afirmó que “los servicios públicos y los equipos de emergencia han estado trabajando toda la noche para atender las consecuencias del ataque con misiles del enemigo en Bélgorod”.

Las autoridades locales esperaban restablecer el suministro durante la jornada, aunque también advirtieron posibles cortes en el servicio de agua.

El gobernador de la región de Leningrado, Alexandr Drozdenko, aseguró que las defensas antiaéreas abatieron 72 drones durante la noche. Sin embargo, restos de uno de los aparatos derribados cayeron en el puerto de Visotsk.

En Pskov, las autoridades regionales informaron que fueron interceptados más de 30 drones, aunque la caída de uno de ellos dejó tres civiles heridos.

El Ministerio de Defensa ruso comunicó haber derribado un total de 389 drones durante la madrugada sobre distintas regiones, entre ellas Bélgorod, Briansk, Kursk, Leningrado, Pskov, Rostov, Krasnodar, la región de Moscú y la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia.