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    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata en TV y streaming

    Los Cruzados juegan de local en el duelo de vuelta por los octavos de la Copa Libertadores.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata en TV y streaming. Foto referencial de archivo FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    Este martes llega el siguiente desafío para Universidad Católica en la Copa Libertadores, con su duelo de vuelta ante Estudiantes de La Plata.

    La Franja busca cerrar los octavos de final a su favor, aprovechando la localía, y se presenta con un marcador empatado a 1 después del partido de ida.

    Cuándo juega UC vs. Estudiantes

    El partido de la Universidad Católica contra Estudiantes de La Plata es este martes 18 de agosto a las 20:30 horas.

    Para la revancha los Cruzados reciben a su rival en el Claro Arena de la Región Metropolitana.

    Dónde ver a UC vs. Estudiantes

    El partido de la Universidad Católica contra Estudiantes de La Plata se transmite en en el canal Chilevisión y en ESPN5.

    La cobertura online del compromiso por la Copa Libertadores va por chilevision.cl, la aplicación MiCHV y la plataforma Disney+, en su Plan Premium.

    Más sobre:FútbolCopa LibertadoresLibertadoresUCUniversidad CatólicaU CatólicaEstudiantesEstudiantes de La PlataUC vs EstudiantesUC vs Estudiantes de La PlataU Católica vs EstudiantesU Católica vs Estudiantes de La PlataUC - EstudiantesU Católica - EstudiantesUC - Estudiantes de La PlataU Católica - Estudiantes de La PlataDónde verOctavosVueltaVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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