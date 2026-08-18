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    Comienza el Clasificatorio Zonal de Natación rumbo a los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027

    Con la presencia del ministro del Deporte, Francisco Riveros, más de 100 deportistas participaron en el Centro Deportivo de La Granja en esta instancia que busca definir al Team Chile que representará al país en la cita del próximo año.

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    El Deportivo
    Santiago 2027 se palpita a través de los clasificatorios zonales.

    El ministro del Deporte, Francisco Riveros, participó en el inicio oficial del Clasificatorio Zonal de Natación de Olimpiadas Especiales Chile, instancia que reúne a más de 100 atletas con discapacidad intelectual que buscan integrar la delegación nacional que competirá en los Juegos Mundiales Santiago 2027.

    La jornada marca un nuevo hito en la preparación de la cita planetaria, que se desarrollará entre el 16 y el 24 de octubre de 2027 y reunirá a más de 6.500 atletas provenientes de más de 170 países, convirtiendo a Chile en epicentro mundial del deporte inclusivo.

    En la oportunidad, el ministro Riveros destacó la importancia de ampliar las oportunidades de participación y competencia para las personas con discapacidad intelectual, así como el rol del Estado y las organizaciones deportivas en la construcción de una sociedad más inclusiva. “Entendemos el deporte como inclusión, desarrollo y una herramienta de transformación social. Queremos que ese sea un sello de nuestro trabajo”, señaló.

    “La instrucción que me dio el Presidente fue clara: fortalecer el deporte en Chile, con una institucionalidad sólida y un trabajo que permita seguir desarrollándolo. Queremos, además, posicionar a Chile como sede de grandes eventos deportivos internacionales. Tenemos la postulación a los Juegos Olímpicos de la Juventud y seguiremos trabajando para traer competencias de primer nivel a nuestro país”, agregó.

    Por su parte, la presidenta de Olimpiadas Especiales Chile, Carolina Picasso, valoró la presencia de la autoridad y el encuentro con los atletas. “Muy orgullosa de que el ministro nos esté acompañando hoy y de que pueda encontrarse con nuestros deportistas. Espero que esto marque todo el camino que recorreremos juntos”, afirmó.

    Deportistas lo valoran

    Desde la perspectiva de los atletas, Cristóbal Espinosa, atleta líder de Olimpiadas Especiales Chile, destacó la relevancia de que los Juegos Mundiales se desarrollen en el país. “Estoy contento de ser deportista de Olimpiadas Especiales y feliz de que los Juegos Mundiales se realicen en nuestro país. Veo a los atletas que han entrenado duro y están muy motivados para estos clasificatorios”.

    La actividad contó además con la participación del alcalde de La Granja, Claudio Arriagada, junto a autoridades, entrenadores, voluntarios y familias que acompañaron a los atletas durante la jornada.

    De esta manera, Olimpiadas Especiales Chile continúa avanzando en la preparación de Santiago 2027, con el desafío de que la cita mundial trascienda lo deportivo y contribuya a promover una sociedad más inclusiva, ampliando las oportunidades para todas las personas a través del deporte.

    Más sobre:Olimpiadas EspecialesJuegos MundialesFrancisco RiverosMindepCarolina Picasso

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