Fiscalía formalizará este miércoles a 38 imputados por Operación Ámsterdam y lavado de activos

La Fiscalía Regional de Aysén confirmó que todas las detenciones realizadas en el marco de una investigación por delitos asociados a la Ley 20.000 y lavado de activos fueron declaradas ajustadas a derecho por el tribunal. En total, 38 imputados comparecieron este martes ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

El fiscal regional Hernán Libedinsky explicó que durante la audiencia se revisó la legalidad de las órdenes de detención despachadas por el tribunal, además de aquellas efectuadas bajo hipótesis de flagrancia.

“Lo más relevante desde un punto de vista jurídico y de importancia para el Ministerio Público es que se declararon ajustadas a derecho todas las detenciones que se habían despachado, tanto por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago como aquellas detenciones que tuvieron lugar en hipótesis de flagrancia”, señaló.

El persecutor también destacó que durante la audiencia algunas defensas solicitaron impedir la difusión de la identidad, nombres e imágenes de los imputados. Sin embargo, el Ministerio Público se opuso a dicha petición, invocando el principio de publicidad y transparencia del sistema de persecución penal.

“Nosotros nos opusimos por el principio de transparencia y publicidad que inspira al sistema de persecución penal, y atendía la libertad de prensa y la importancia que tiene para todos los medios, para la comunidad, el conocer los hechos que están siendo investigados”, afirmó.

Respecto de las órdenes de detención que aún no han podido ser ejecutadas, Libedinsky señaló que no todas se concretaron, aunque aseguró que “la gran mayoría” sí fue materializada . El fiscal evitó entregar detalles sobre eventuales imputados que se encontrarían fuera del país.

La investigación continuará este miércoles, cuando a partir de las 9.00 horas se desarrolle la audiencia de formalización. En esa instancia, la Fiscalía comunicará formalmente los hechos que atribuye a los imputados y posteriormente solicitará las medidas cautelares que estime pertinentes.

Consultado sobre si se solicitará prisión preventiva, el fiscal regional confirmó que el Ministerio Público ya adoptó decisiones respecto de las medidas cautelares que pedirá al tribunal, aunque evitó anticipar detalles.

Asimismo, Libedinsky señaló que por ahora no es posible entregar antecedentes sobre los delitos específicos atribuidos a cada imputado ni sobre el eventual modus operandi de la organización, debido a que esos elementos serán expuestos durante la audiencia de formalización.

En tanto, la fiscal adjunto, María Inés Núñez, explicó que durante la audiencia de este martes no se expusieron antecedentes sobre el desarrollo de las primeras pesquisas ni sobre las circunstancias específicas de las detenciones, precisamente porque aún no se ha efectuado la formalización.

“Posterior a la audiencia de formalización y debate de medidas cautelares, vamos a poner a disposición, como es la audiencia pública; ustedes podrán saber el origen y todo cómo se desarrollaba esta organización que nosotros vamos a formalizar”, sostuvo.

La persecutora agregó que el objetivo del Ministerio Público para la jornada del miércoles es que el tribunal considere fundados los delitos por los cuales serán formalizados los imputados y que, a partir de los antecedentes que se presenten, resuelva sobre las medidas cautelares solicitadas.

Por ahora, los 38 detenidos permanecen a disposición del tribunal, que deberá determinar su lugar de traslado una vez concluida la audiencia de control de detención. La Fiscalía, en tanto, mantiene bajo reserva antecedentes sobre eventuales miembros de la organización que aún no han sido detenidos y sobre las responsabilidades específicas que serán comunicadas durante la formalización.