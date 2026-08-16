Familia Gilinski dona $150.000 millones para reconstruir hospitales y escuelas en Cali tras emergencia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que sostuvo una conversación telefónica con el empresario Jaime Gilinski y su esposa, Raquel, quienes le comunicaron su decisión de realizar una donación de $150.000 millones para apoyar la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali , en medio de la emergencia que afecta al país.

El anuncio fue realizado por el mandatario a través de sus redes sociales, donde destacó el aporte de la familia empresarial y agradeció públicamente a ambos por la decisión de destinar recursos a la recuperación de infraestructura esencial.

“ En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos ”, señaló De la Espriella al referirse a la donación.

Acabo de hablar telefónicamente con Jaime Gilinski y su esposa, Raquel. Me informaron de la decisión que han tomado de donar $150.000 millones de pesos para la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali.



Todo mi agradecimiento y reconocimiento a la familia Gilinski por este… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 16, 2026

Según explicó el Presidente, los $150.000 millones serán destinados a la recuperación de infraestructura educativa y de salud en Cali, con el objetivo de contribuir a la reconstrucción de espacios considerados esenciales para las comunidades afectadas por la emergencia.

Hasta ahora, el mandatario no entregó detalles respecto de cuáles hospitales y establecimientos educacionales serán beneficiados ni precisó el mecanismo mediante el cual se ejecutará la donación.

La decisión se conoce mientras continúan las labores de atención y recuperación en las zonas afectadas por la emergencia, en un escenario en que las autoridades avanzan en la evaluación de los daños y las necesidades de las comunidades.