Familia Gilinski dona $150.000 millones para reconstruir hospitales y escuelas en Cali tras emergencia
“En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos”, señaló el presidente de Colombia al referirse a la donación.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que sostuvo una conversación telefónica con el empresario Jaime Gilinski y su esposa, Raquel, quienes le comunicaron su decisión de realizar una donación de $150.000 millones para apoyar la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali, en medio de la emergencia que afecta al país.
El anuncio fue realizado por el mandatario a través de sus redes sociales, donde destacó el aporte de la familia empresarial y agradeció públicamente a ambos por la decisión de destinar recursos a la recuperación de infraestructura esencial.
“En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos”, señaló De la Espriella al referirse a la donación.
Según explicó el Presidente, los $150.000 millones serán destinados a la recuperación de infraestructura educativa y de salud en Cali, con el objetivo de contribuir a la reconstrucción de espacios considerados esenciales para las comunidades afectadas por la emergencia.
Hasta ahora, el mandatario no entregó detalles respecto de cuáles hospitales y establecimientos educacionales serán beneficiados ni precisó el mecanismo mediante el cual se ejecutará la donación.
La decisión se conoce mientras continúan las labores de atención y recuperación en las zonas afectadas por la emergencia, en un escenario en que las autoridades avanzan en la evaluación de los daños y las necesidades de las comunidades.
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