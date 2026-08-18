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    Política

    Reforma de seguridad ingresa al Senado: proyecto pasará por las comisiones de Constitución, Seguridad y Defensa

    La iniciativa pasará por Constitución para su votación en general, además de que sus miembros conformarán una eventual comisión mixta. La discusión en particular se desarrollará en esta misma instancia y en Seguridad, además de un artículo concreto sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el estado de excepción por la comisión de Defensa.

    Por 
    Joaquín Barrientos
     
    José Miguel Wilson
    Valparaiso, 12 de agosto 2026 Sesion del Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La tarde de este martes, el pleno del Senado definió las comisiones que se encargarán de discutir el proyecto de reforma constitucional en seguridad que ha propuesto el Ejecutivo.

    La iniciativa de la administración de José Antonio Kast plantea un total de ocho modificaciones a la Carta Magna, entre las que se incluyen la instauración de un nuevo estado de excepción y también las inhabilidades en derechos para condenados.

    En un principio, la propuesta era que la iniciativa fuese discutida en las comisiones de Constitución y de Seguridad. Sin embargo, el hecho de incluir a esta última abrió el debate sobre la discusión de otros apartados del proyecto.

    En concreto, el senador Francisco Huenchumilla (DC) solicitó a la mesa que el proyecto también pasara por la comisión de Defensa, en particular por el artículo referido a que el nuevo estado de excepción propuesto quede a cargo de un oficial de las Fuerzas Armadas.

    Le estamos ampliando el campo de objetivos y atribuciones a las Fuerzas Armadas .Eso es lo que yo estoy reclamando, que esta es una materia propia de la Comisión de Defensa”, explicó el parlamentario.

    Mientras tanto, algunos senadores como Claudia Pascual (PC) y Gustavo Sanhueza (UDI) se mostraron contrarios a que la idea se discuta más allá de la comisión de Constitución.

    Debido a las aprensiones que genera expandir las comisiones a cargo de la iniciativa, Yasna Provoste (DC) incluso propuso que las comisiones de Seguridad y Defensa pudieran sesionar unidas, opción que el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), señaló que ya se había descartado anteriormente.

    Tras la discusión en la sala, finalmente la discusión del proyecto será de la siguiente manera: la iniciativa ingresará a Constitución como comisión matriz. Allí se votará el proyecto en general para que regrese nuevamente a la sala del Senado.

    Tras su paso por allí, la discusión en particular se realizaría en las tres comisiones mencionadas: Constitución, Seguridad y el artículo concreto mencionado por Huenchumilla en Defensa.

    En el caso particular que la iniciativa derive a una comisión mixta, los parlamentarios del Senado que conformarían la instancia serían los miembros de la comisión de Constitución.

    Walker remarca rechazo a proyecto

    Por otro lado, con la iniciativa ya oficializada luego que durante la semana pasada se discutieran los borradores filtrados del proyecto, algunos senadores que mostraron sus dudas remarcaron su rechazo al proyecto.

    Ese fue el caso de Matías Walker (Ind.), quien esta jornada enfatizó: “No cuenten con mi voto para esta locura, porque así mueren las democracias”.

    El senador por la región de Coquimbo criticó la extensión del nuevo estado de excepción, que podría alcanzar los 240 días sin necesidad de aprobación del Congreso.

    “Esas facultades, en las peores manos (...) Pensemos no en este gobierno, pensemos el día de mañana en un gobierno autoritario, populista, como hemos tenido tantos en América Latina con cooptación del crimen organizado, porque ¿Cuál ha sido el drama que ha ocurrido Centroamérica? ¿Por qué se ha destruido la democracia en América Latina? Porque el crimen organizado logra influir en el Estado y utiliza el Estado para perseguir a su opositores", señaló para enfatizar su rechazo a la modificación propuesta.

    Más sobre:Reforma constitucionalSeguridadDefensaConstituciónFrancisco Huenchumilla

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