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    Putin asegura que el territorio de Lugansk fue “liberado por completo” de las fuerzas ucranianas

    El presidente de Rusia también informó que sus tropas “estarían avanzando” hacia el territorio de la también autoproclamada República Popular de Dontesk, para “continuar con la destrucción de las Fuerzas Armadas de Ucrania”.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: kremlin.ru

    El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este viernes que el territorio de la autoproclamada República Popular de Lugansk, situada en la región del Donbás, fue “liberado por completo” de las fuerzas militares ucranianas.

    “Observo que las tareas de las formaciones y unidades militares del grupo unificado de fuerzas se llevan a cabo de acuerdo con el plan del Estado Mayor de las fuerzas armadas. La liberación de la República Popular de Lugansk se ha completado por completo recientemente”, destacó el mandatario en una reunión con las fuerzas armadas rusas, según consignó la agencia de noticias TASS.

    Putin también informó que sus tropas “estarían avanzando” hacia el territorio de la también autoproclamada República Popular de Dontesk y en las regiones de Zaporiyia y Jersón para “continuar con la destrucción de las Fuerzas Armadas de Ucrania”.

    Dichos territorios se encuentran en disputa desde el comienzo de la ofensiva militar rusa en febrero de 2022, ya que son regiones casi fronterizas que han marcado la línea de batalla entre Ucrania y Rusia.

    El Kremlin ya anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que logró penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea. Estas medidas no han sido reconocidas por la comunidad internacional.

    Más sobre:RusiaVladimir PutinRepública Popular de LuganskUcraniaLiberaciónDonteskMundo

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