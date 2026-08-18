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    FNE aprueba sin condiciones compra de Sonda del negocio de distribución de productos Apple a su competidor Yáneken

    La resolución de la FNE consolida a Sonda como el principal controlador de la distribución de productos Apple en Chile.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega

    La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó este martes la adquisición de Aufbau, comercializadores y prestadores de servicios técnicos especializados en la marca Apple, por parte de MacOnline, de Sonda. Esto tras finalizar la investigación por concentración de mercado que concluyó que la operación “no resulta apta para reducir sustancialmente la competencia”.

    Según detalló la FNE, dicha investigación verificó que, en sus calidades de distribuidores autorizados de la marca Apple, existía una baja coincidencia geográfica entre las tiendas físicas de las partes.

    En aquellos casos donde se verificó la coincidencia geográfica, se consideró otros factores, como la existencia de diversos actores cercanos a las sucursales, la influencia que ejerce la marca Apple en variables competitivas, la presión competitiva de las ventas online y de otras marcas de alta gama y el comportamiento de los consumidores ante esta categoría de producto.

    La resolución además descartó riesgos asociados a ventas online, dada la presencia directa de Apple y otras marcas en los servicios técnicos especializados. También descartó riesgos de concentración en la distribución mayorista de productos Apple y en la venta de equipos para reacondicionar.

    Ante este contexto, la resolución de la FNE consolida a Sonda como el principal controlador de la distribución de productos Apple en Chile.

    El informe detallado y la resolución de aprobación estarán disponibles en el sitio web de la FNE una vez se hayan confeccionado sus versiones públicas.

    Sobre la operación

    MacOnline es una sociedad perteneciente al Grupo Sonda destinada a la venta minorista de equipos Apple. Ya en marzo había manifestado sus intenciones de comprar Aufbau, que representa en torno al 30% de la facturación de Yáneken Retail SpA.

    Esta última es la principal competencia de MacOnline para la distribución minorista de productos Apple en Chile.

    Sin embargo, la FNE detectó en dos oportunidades “una serie de errores y omisiones”, y solo tras una tercera versión pudo darse inicio a la investigación el 20 de junio.

    Más sobre:FNESondaAppleAufbaunegocios

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