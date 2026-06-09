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    FNE inicia investigación por la compra de Sonda del negocio de distribución de productos Apple a su competidor Yáneken

    En caso de que la investigación resulte favorable y se acepte la operación, Sonda controlaría los dos principales distribuidores oficiales de Apple en Chile.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    08 de junio 2017 Fotos temáticas de FNE Foto: Alejandra De Lucca V. / La Tercera FISCALIA NACIONAL ECONOMICA - DEPENDENCIAS Alejandra De Lucca V.

    La Fiscalía Nacional Económica (FNE) instruyó el inicio de la investigación por concentración de mercado por la operación entre las comercializadoras de tecnología Innovación y Tecnología Empresarial Item Limitada, filial de Sonda, y Yáneken Retail SpA.

    Aunque las intenciones de Sonda para comprar parte de Yankén se conocían y se informaron a la FNE desde inicios de marzo, fueron necesarias dos revisiones a la primera notificación para dar inicio al análisis de la transacción.

    El pasado 20 de marzo las empresas notificaron a la FNE sobre la adquisición de activos de Yáneken por parte de la filial de Sonda Item. Concretamente, la adquisición corresponde al negocio de distribución y comercialización minorista de productos operados bajo la marca Aufbau, uno de los distribuidores autorizados de Apple en Chile.

    Sin embargo, la FNE detectó en dos ocasiones una serie de “errores y omisiones”, por lo que declaró la notificación como “incompleta” las dos veces.

    Tras ser declarada como incompleta por segunda vez, las empresas enviaron una tercera versión con “complementos”, consiguiendo que la notificación sea declarada completa. Con esto, la FNE puede dar inicio a la investigación de la operación.

    Sobre la operación

    Las intenciones de esta compra fueron conocidas el 5 de marzo mediante un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que notificó al mercado la promesa de un contrato de compraventa, considerando el pago de 157.362 UF ($6.266 millones) por el control de Aufbau.

    La marca Aufbau representa alrededor del 30% de la facturación de Yankeen y es la principal competencia de MacOnline, que es operado por Sonda, para la distribución de productos Apple en Chile.

    Como se informó en ese momento por parte de Sonda, la operación requiere de la autorización de la FNE, que en caso de que sea favorable establecería a la empresa como el principal controlador de la distribución de productos Apple en el país.

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