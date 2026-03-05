SUSCRÍBETE
    Sonda acuerda compra negocio de distribución de productos Apple a su competidor Yáneken Retail

    La operación tiene como objeto el crecimiento del negocio de su filial Item ampliando la cobertura geográfica de sus tiendas MacOnline, explicó la compañía.

    Por 
    Patricia San Juan
    Sonda acuerda compra negocio de distribución de productos Apple a su competidor Yáneken Retail.

    La compañía de servicios tecnológicos Sonda, controlada por los hermanos Andrés Navarro Haeussler y Pablo Navarro Haeussler, informó este jueves que suscribió una promesa de contrato de compraventa con Yáneken Retail para adquirir su negocio de distribución y soporte técnico de productos Apple.

    Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF), Sonda precisó que la transacción, que se realizará a través de su filial Innovación y Tecnología Empresarial (Item), considera el pago de 157.362 UF (equivalentes a $6.266 millones).

    Asimismo la compañía dijo que la operación tiene como objeto el crecimiento del negocio de Item ampliando la cobertura geográfica de sus tiendas MacOnline.

    La venta está sujeta a la autorización de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), conforme al proceso de control de operaciones de concentración, así como otras condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones, precisó Sonda en el hecho esencial.

    De acuerdo a datos de 2025 cerca del 30% de la facturación de Yáneken lo representa Aufbau, el negocio de Apple donde compite con MacOnline, el otro gran distribuidor de productos de Apple en Chile, que es controlado por Sonda.

    Yáneken, perteneciente a la familia Rishmague, es uno de los principales grupos de tiendas multimarca del país, junto con Forus y Komax. En su carpeta están, además de la fundadora red de zapatillerías Belsport, las marcas de anteojos Oakley, de moda deportiva Bold, calzado Bamers, boutique de zapatillas Drops, accesorios tecnológicos Acsy, ropa urbana Antihuman, Locker Outlet, indumentaria para running Hoka, Shaq (la marca del exbasquetbolista Shaquille O’Neal) y Aufbau, el distribuidor de Apple que antes se llamaba Reifschneider y que el conglomerado adquirió en 2021. A esto agregó en 2023 la revista de arte urbano Joia.

