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    “Dejé una bomba”: Evacúan Mall Plaza Oeste tras amenaza en uno de los baños del recinto

    Al lugar se trasladó personal del GOPE de Carabineros, quienes revisaron las dependencias sin encontrar un objeto sospechoso.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto referencial: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ ATON CHILE

    Una amenaza de bomba se registró durante la mañana de este martes en el Mall Plaza Oeste en la comuna de Cerrillos en la Región Metropolitana.

    Los hechos se registraron poco antes de las 10 de la mañana, cuando personal policial se trasladó hasta el recinto luego de que apareciera escrito en un espejo “DEJÉ UNA BOMBA 12:00 HRS EXPLOTA”.

    Al respecto, el coronel de Carabineros, Jorge Molina, Prefecto Santiago Rinconada, detalló “personal de aseo en el tercer piso, en un baño, observó un rayado que hacía alusión a un artefacto explosivo, una bomba, puntualmente. Por lo cual, el personal de aseo informó a la administración del Mall Plaza, activando el protocolo de seguridad”.

    Según la información policial, el escrito realizado con plumón rojo apareció en uno de los baños de hombre del tercer piso del centro comercial.

    A raíz del hecho es que debió ser evacuado el centro comercial.

    Finalmente según detalló el funcionario, “Carabineros se desplegó con tres equipos del Grupo Operaciones Policiales Especiales (GOPE), los cuales rastrearon todas las dependencias, todo el edificio, no encontrando ningún objeto sospechoso o un artefacto que pudiéramos presumir que un artefacto explosivo”.

    Más sobre:CarabinerosBombaAvisoMall Plaza Oeste

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