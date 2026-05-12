SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Catherine Tornel anuncia que CMF ajustará la normativa para incentivar a los bancos a presentar modelos internos

    La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero reveló que a más tardar en julio pondrán en consulta la normativa, y entregó detalles sobre los cambios que piensan impulsar. Además, comunicó que luego de ello iniciarán talleres y mesas de trabajo con la industria.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Catherine Tornel anuncia que CMF ajustará la normativa para incentivar a los bancos a presentar modelos internos Pablo Vásquez R.

    La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, anunció el mes pasado algo que la banca venía esperando desde hace tiempo: este año la CMF reclutará a un equipo especializado para poder validar modelos internos para APRC (activos ponderados por riesgo de crédito).

    Esto significa que cada banco, acorde a su propia realidad, podrá presentar a la CMF su metodología de valoración de riesgos, y después de obtener la venia del regulador, no será obligatorio regirse únicamente bajo el criterio estándar que ya definió la CMF en el marco de Basilea III y bajo el cual hoy operan todos los bancos.

    En esa oportunidad, Tornel proyectó que esta medida permitiría que la industria pueda liberar un capital cercano a US$10 mil millones.

    Pero este martes Tornel fue más allá, pues hizo otro anuncio: reveló que a más tardar en julio la CMF publicará en consulta ajustes normativos para incentivar a los bancos a presentar modelos internos.

    En el marco del seminario “Basilea III: modelos internos de capital. ¿Estamos preparados?" organizado por PwC, la presidenta de la CMF comentó: “¿Hacia dónde tenemos que avanzar en Chile. Dado que hay distintas carteras que se podrían implementar, por dónde partir? Primero, en Chile, el 81% de los APR (activos ponderados por riesgo) totales son APRC, son APR debido a riesgo crediticio. Entonces, todo indica que el trabajo tenemos que hacerlo en los APRC”.

    Explicó que “en este momento, los bancos tienen permitido presentar modelos internos, sin embargo, sabemos que la inversión necesaria para presentar a validación modelos internos, es cuantiosa; no solo en términos de recursos monetarios, sino que también como esfuerzo de la institución; porque parte importante de las exigencias, es que la entidad que esté presentando a validación estos modelos, muestre que son considerados en la gestión completa de la institución”.

    Por eso, Tornel dijo que “dado ese esfuerzo que las entidades tienen que hacer como un todo, tienen que tener incentivos suficientes para presentar estos modelos, y esto es lo que tenemos que corregir mediante una puesta de norma en consulta que realizaremos prontamente”.

    Luego continuó explicando: “¿Cuál debería ser el foco inicial? Las carteras grupales, como por ejemplo, vivienda, consumo y pequeñas empresas, donde la normativa de provisiones ya exige metodologías internas propias, y por lo tanto, los bancos ya han comenzado ese camino".

    Además, comentó: “¿Está preparada la banca? Tienen que seguir trabajando, pero creemos que están en bastante buen pie, porque ya cuentan con áreas de validación independiente, con infraestructuras tecnológicas, y con capital humano especializado".

    Tornel agregó: “¿En qué está la CMF? En un proyecto normativo. ¿Cuándo esperamos tener ese proyecto normativo? Muy pronto, a más tardar en julio de este año".

    Los detalles

    Tornel también entregó detalles respecto de dónde piensan hacer cambios a la normativa vigente “para incentivar la presentación de estos modelos internos”.

    Primero, mencionó que se requiere “homologar requerimientos de metodología interna para APRC y provisiones”. Esto, argumentó, “porque es una misma distribución de riesgos, donde separa entre pérdida esperada y pérdida inesperada, por lo tanto, lo más razonable conceptualmente es tener una misma estimación”.

    En segundo lugar, dijo que “tenemos que decirle a los supervisados, a los bancos, a qué nos estamos refiriendo y qué es lo que esperamos con el concepto de que se integren los modelos internos a la gestión del riesgo de la entidad”.

    Como tercer punto, explicó que “necesitamos realizar precisiones respecto al proceso de postulación y seguimiento por parte de la CMF a estos modelos internos. ¿Para qué? Para dar certeza sobre cuáles elementos serán considerados a la hora de decidir sobre la validación de estos modelos".

    En ese sentido, comentó: “¿Cuáles son las desafíos que vienen? Para la CMF, en el corto plazo, la emisión de la normativa. Además de eso, constituir una capacidad revisora".

    Respecto de qué es lo importante de esta capacidad revisora, explicó que la idea es “que sea gente muy competente, que tenga experiencia práctica en este tipo de modelos, y adicionalmente, que estén insertos dentro de la supervisión de riesgo de crédito que ya realiza la CMF, porque justamente estábamos diciendo que lo importante es que estos modelos internos sean considerados en la gestión de riesgo de toda la entidad bancaria, entonces, de parte nuestra, tienen que verse estos modelos internos necesariamente de manera integrada a la supervisión de riesgo que se hace en los bancos. Y estamos prontamente a publicar los concursos”.

    Por otra parte, dijo: “¿Qué es lo que viene para la banca en el corto plazo? Contar con una gobernanza sólida, con estructura para la construcción, desarrollo, validación, implementación, monitoreo del desempeño, y auditoría de las metodologías internas. Y adicionalmente, integrarlo como parte importante de la gestión del modelo de negocios, y no sólo como una herramienta de riesgo".

    Por último, Tornel mencionó de qué modo van a hacer que concluya la agenda de corto plazo de la CMF con la agenda de corto plazo de la banca: “a través de mesas de trabajo y talleres. ¿Cuándo se van a activar y se van a abrir las mesas de trabajo y talleres? Cuando publiquemos la norma en consulta. Por lo tanto, a más tarde en julio va a ser publicada esta norma y, en ese momento, también se van a abrir talleres y mesas de trabajo, para comenzar este trabajo conjunto que tiene que ser estrechamente coordinado", puntualizó.

    En sus reflexiones finales, Tornel dijo que “Chile muestra una densidad de APR más alta que otras jurisdicciones relevantes, con 69% versus 56% global”. Esto considera a 106 países que reportan en Financial Soundness Indicators del FMI. “Por lo tanto, Chile supera en 13 puntos porcentuales ese promedio”, explicó.

    A continuación, detalló que “las metodologías internas son la herramienta clave para lograr una medición más precisa de los riesgos y, por lo tanto, nos ayudan a equilibrar de buena manera nuestros objetivos de desarrollo de mercado, y nuestros objetivos de solvencia y estabilidad financiera”.

    En esa línea, mencionó que “se revisará la normativa para incentivar la presentación de estos modelos internos por parte de la banca. El camino a los modelos internos recién comienza y es un desafío que requiere trabajo conjunto y diálogo permanente y fluido y con eso estamos comprometidos desde la CMF”.

    Más sobre:BancosCMFCatherine Tornel

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía de Bolivia pide 20 años de cárcel para el expresidente Evo Morales por delito de trata de personas

    ANP reclama por indicación de Hacienda sobre propiedad intelectual: favorece a plataformas de IA y es una “expropiación regulatoria”

    Contralora ahonda en “debilidades” detectadas en el Plan de Emergencia Habitacional

    Dimiten cuatro miembros del gobierno de Reino Unido y ahonda la crisis de liderazgo de Starmer

    Steinert dice que esperarán “una conclusión final” ante nuevos antecedentes en caso de carabinero fallecido en Puerto Varas

    Decretan arraigo nacional para Américo tras denuncia por violencia intrafamiliar

    Lo más leído

    1.
    Récord de inversión en el SEIA: los primeros dos meses de Kast registran la mayor cifra desde la vuelta a la democracia

    Récord de inversión en el SEIA: los primeros dos meses de Kast registran la mayor cifra desde la vuelta a la democracia

    2.
    Santiago Music Hall: fundadores de DG Medios y Live Nation invertirán US$35 millones en nueva sala de música en Ñuñoa

    Santiago Music Hall: fundadores de DG Medios y Live Nation invertirán US$35 millones en nueva sala de música en Ñuñoa

    3.
    Hacienda incluye cambios acotados en indicaciones a la megarreforma: evaluación ambiental, invariabilidad tributaria y donaciones

    Hacienda incluye cambios acotados en indicaciones a la megarreforma: evaluación ambiental, invariabilidad tributaria y donaciones

    4.
    Hija de empresario Juan Easton pierde demanda por millonaria herencia contra su madre y su hermano

    Hija de empresario Juan Easton pierde demanda por millonaria herencia contra su madre y su hermano

    5.
    Corte Suprema permite a NotCo seguir usando marca NotMilk, pero le ordena no hacer referencias a la leche

    Corte Suprema permite a NotCo seguir usando marca NotMilk, pero le ordena no hacer referencias a la leche

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Cómo solicitar la Tarjeta Bip! para adulto mayor y pagar una tarifa reducida en el transporte público

    Cómo solicitar la Tarjeta Bip! para adulto mayor y pagar una tarifa reducida en el transporte público

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del jueves 21 de mayo

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del jueves 21 de mayo

    Rating del lunes 11 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 11 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Contralora ahonda en “debilidades” detectadas en el Plan de Emergencia Habitacional
    Chile

    Contralora ahonda en “debilidades” detectadas en el Plan de Emergencia Habitacional

    Cómo solicitar la Tarjeta Bip! para adulto mayor y pagar una tarifa reducida en el transporte público

    Steinert dice que esperarán “una conclusión final” ante nuevos antecedentes en caso de carabinero fallecido en Puerto Varas

    ANP reclama por indicación de Hacienda sobre propiedad intelectual: favorece a plataformas de IA y es una “expropiación regulatoria”
    Negocios

    ANP reclama por indicación de Hacienda sobre propiedad intelectual: favorece a plataformas de IA y es una “expropiación regulatoria”

    Fiscalía deja sin efecto audiencia de formalización contra ejecutivos de Molycop por querella de CAP

    Rodrigo Vergara y megarreforma: “Está bien que la discusión se centre en los riesgos fiscales y busquemos formas de mitigarlos”

    Qué se sabe de los ciberdelincuentes que utilizaron IA para intentar realizar un ataque a gran escala, según Google
    Tendencias

    Qué se sabe de los ciberdelincuentes que utilizaron IA para intentar realizar un ataque a gran escala, según Google

    A más de 15 años del terremoto del 27F: en qué cambió la norma sísmica en Chile con la nueva actualización 2026

    Científicos crean una inyección que podría suprimir el VIH durante años, según un reciente estudio

    “Hoy comienza mi última concentración”: Memo Ochoa ya prepara el estreno de México en Norteamérica 2026
    El Deportivo

    “Hoy comienza mi última concentración”: Memo Ochoa ya prepara el estreno de México en Norteamérica 2026

    Champions League y descensos: todo lo que se juegan los chilenos en las últimas tres fechas de LaLiga

    Jean Meneses se lanza contra el arbitraje tras el triunfo de Palestino sobre Limache

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)
    Tecnología

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    Einstein más allá de la relatividad: sus duras críticas al capitalismo, la bomba atómica y el declive moral
    Cultura y entretención

    Einstein más allá de la relatividad: sus duras críticas al capitalismo, la bomba atómica y el declive moral

    El nuevo documental de Oasis llega a los cines y al streaming

    “La Perversión de Natacha” llega a Teatro Mori Bellavista

    Fiscalía de Bolivia pide 20 años de cárcel para el expresidente Evo Morales por delito de trata de personas
    Mundo

    Fiscalía de Bolivia pide 20 años de cárcel para el expresidente Evo Morales por delito de trata de personas

    Dimiten cuatro miembros del gobierno de Reino Unido y ahonda la crisis de liderazgo de Starmer

    Irán demanda a Estados Unidos ante un tribunal de arbitraje de La Haya por “atacar sus instalaciones nucleares”

    La penalización invisible: lo que cambia en el trabajo después de tener hijos
    Paula

    La penalización invisible: lo que cambia en el trabajo después de tener hijos

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Mil maneras de ser mamá