Catherine Tornel anuncia que CMF ajustará la normativa para incentivar a los bancos a presentar modelos internos

La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, anunció el mes pasado algo que la banca venía esperando desde hace tiempo: este año la CMF reclutará a un equipo especializado para poder validar modelos internos para APRC (activos ponderados por riesgo de crédito).

Esto significa que cada banco, acorde a su propia realidad, podrá presentar a la CMF su metodología de valoración de riesgos, y después de obtener la venia del regulador, no será obligatorio regirse únicamente bajo el criterio estándar que ya definió la CMF en el marco de Basilea III y bajo el cual hoy operan todos los bancos.

En esa oportunidad, Tornel proyectó que esta medida permitiría que la industria pueda liberar un capital cercano a US$10 mil millones.

Pero este martes Tornel fue más allá, pues hizo otro anuncio: reveló que a más tardar en julio la CMF publicará en consulta ajustes normativos para incentivar a los bancos a presentar modelos internos.

En el marco del seminario “Basilea III: modelos internos de capital. ¿Estamos preparados?" organizado por PwC, la presidenta de la CMF comentó: “¿Hacia dónde tenemos que avanzar en Chile. Dado que hay distintas carteras que se podrían implementar, por dónde partir? Primero, en Chile, el 81% de los APR (activos ponderados por riesgo) totales son APRC, son APR debido a riesgo crediticio. Entonces, todo indica que el trabajo tenemos que hacerlo en los APRC”.

Explicó que “en este momento, los bancos tienen permitido presentar modelos internos, sin embargo, sabemos que la inversión necesaria para presentar a validación modelos internos, es cuantiosa; no solo en términos de recursos monetarios, sino que también como esfuerzo de la institución; porque parte importante de las exigencias, es que la entidad que esté presentando a validación estos modelos, muestre que son considerados en la gestión completa de la institución”.

Por eso, Tornel dijo que “dado ese esfuerzo que las entidades tienen que hacer como un todo, tienen que tener incentivos suficientes para presentar estos modelos, y esto es lo que tenemos que corregir mediante una puesta de norma en consulta que realizaremos prontamente”.

Luego continuó explicando: “¿Cuál debería ser el foco inicial? Las carteras grupales, como por ejemplo, vivienda, consumo y pequeñas empresas, donde la normativa de provisiones ya exige metodologías internas propias, y por lo tanto, los bancos ya han comenzado ese camino".

Además, comentó: “¿Está preparada la banca? Tienen que seguir trabajando, pero creemos que están en bastante buen pie, porque ya cuentan con áreas de validación independiente, con infraestructuras tecnológicas, y con capital humano especializado".

Tornel agregó: “¿En qué está la CMF? En un proyecto normativo. ¿Cuándo esperamos tener ese proyecto normativo? Muy pronto, a más tardar en julio de este año".

Los detalles

Tornel también entregó detalles respecto de dónde piensan hacer cambios a la normativa vigente “para incentivar la presentación de estos modelos internos”.

Primero, mencionó que se requiere “homologar requerimientos de metodología interna para APRC y provisiones”. Esto, argumentó, “porque es una misma distribución de riesgos, donde separa entre pérdida esperada y pérdida inesperada, por lo tanto, lo más razonable conceptualmente es tener una misma estimación”.

En segundo lugar, dijo que “tenemos que decirle a los supervisados, a los bancos, a qué nos estamos refiriendo y qué es lo que esperamos con el concepto de que se integren los modelos internos a la gestión del riesgo de la entidad”.

Como tercer punto, explicó que “necesitamos realizar precisiones respecto al proceso de postulación y seguimiento por parte de la CMF a estos modelos internos. ¿Para qué? Para dar certeza sobre cuáles elementos serán considerados a la hora de decidir sobre la validación de estos modelos".

En ese sentido, comentó: “¿Cuáles son las desafíos que vienen? Para la CMF, en el corto plazo, la emisión de la normativa. Además de eso, constituir una capacidad revisora".

Respecto de qué es lo importante de esta capacidad revisora, explicó que la idea es “que sea gente muy competente, que tenga experiencia práctica en este tipo de modelos, y adicionalmente, que estén insertos dentro de la supervisión de riesgo de crédito que ya realiza la CMF, porque justamente estábamos diciendo que lo importante es que estos modelos internos sean considerados en la gestión de riesgo de toda la entidad bancaria, entonces, de parte nuestra, tienen que verse estos modelos internos necesariamente de manera integrada a la supervisión de riesgo que se hace en los bancos. Y estamos prontamente a publicar los concursos”.

Por otra parte, dijo: “¿Qué es lo que viene para la banca en el corto plazo? Contar con una gobernanza sólida, con estructura para la construcción, desarrollo, validación, implementación, monitoreo del desempeño, y auditoría de las metodologías internas. Y adicionalmente, integrarlo como parte importante de la gestión del modelo de negocios, y no sólo como una herramienta de riesgo".

Por último, Tornel mencionó de qué modo van a hacer que concluya la agenda de corto plazo de la CMF con la agenda de corto plazo de la banca: “a través de mesas de trabajo y talleres. ¿Cuándo se van a activar y se van a abrir las mesas de trabajo y talleres? Cuando publiquemos la norma en consulta. Por lo tanto, a más tarde en julio va a ser publicada esta norma y, en ese momento, también se van a abrir talleres y mesas de trabajo, para comenzar este trabajo conjunto que tiene que ser estrechamente coordinado", puntualizó.

En sus reflexiones finales, Tornel dijo que “Chile muestra una densidad de APR más alta que otras jurisdicciones relevantes, con 69% versus 56% global”. Esto considera a 106 países que reportan en Financial Soundness Indicators del FMI. “Por lo tanto, Chile supera en 13 puntos porcentuales ese promedio”, explicó.

A continuación, detalló que “las metodologías internas son la herramienta clave para lograr una medición más precisa de los riesgos y, por lo tanto, nos ayudan a equilibrar de buena manera nuestros objetivos de desarrollo de mercado, y nuestros objetivos de solvencia y estabilidad financiera”.

En esa línea, mencionó que “se revisará la normativa para incentivar la presentación de estos modelos internos por parte de la banca. El camino a los modelos internos recién comienza y es un desafío que requiere trabajo conjunto y diálogo permanente y fluido y con eso estamos comprometidos desde la CMF”.