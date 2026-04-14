SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Tornel en su estreno como presidenta de la CMF anuncia revisión de modelos internos de los bancos: podrían liberar US$10 mil millones de capital

    La nueva presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero confesó que Hacienda autorizó un presupuesto cercano a $100 millones para poder contratar al equipo que se requiere para poder validar los modelos internos de los bancos. La idea es tener al equipo contratado en un par de meses.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    11/07/2025 - CATHERINE TORNEL - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    La nueva presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, hizo su estreno público este martes en un seminario organizado por Clapes UC, donde anunció que este año formarán un equipo al interior del regulador para poder validar modelos internos de los bancos, para que cada uno tenga su propio modelo de riesgo de capital y no sea obligatorio regirse bajo el criterio estándar que ya definió el regulador en el marco de Basilea III.

    En concreto, Tornel detalló que uno de los desafíos específicos que tiene la CMF en el mandato prudencial, es que se debe “avanzar cada vez más a requerimientos de capital basados en riesgos. ¿Por qué? Porque finalmente lo que uno quiere acá es que las entidades realicen buena gestión de riesgos”.

    Explicó que “ese es el objetivo fundamental. El capital y los requerimientos solo sirven para incentivar la buena gestión de riesgo y para responder a las personas en caso de que haya fallado alguno de los resguardos de riesgo. Pero aquí lo principal es tener buena gestión de riesgos”.

    ¿Cómo se puede llegar a mejores condiciones de riesgos? “En Basilea III, tenemos pendiente, como sistema completo, avanzar en modelos internos. Esto es un desafío tanto para el regulador como para los reguladores. ¿Por qué? ¿Qué son los modelos internos? El riesgo de crédito, es salirnos de este estándar, que no le queda bien a todo el mundo, y que cada banco tenga su propio modelo de riesgo. Un modelo de riesgo que responda a los segmentos específicos donde se encuentran, y a todas las características propias de cada banco”, puntualizó.

    En ese sentido, dijo que “hay una tarea aquí para el sector privado, para los bancos que tienen que hacer las propuestas de los modelos internos. Pero también es un desafío para la CMF, porque la CMF tiene que estar en condiciones de tener un equipo que entienda en profundidad el funcionamiento de estos modelos internos y pueda validarlos y decir: este es un modelo con el cual la CMF se siente tranquila y usted puede bajar efectivamente sus requerimientos de capital basados en este modelo”.

    Tornel confidenció que “los modelos internos son un anhelo largo de la CMF porque son parte de Basilea III y no habíamos podido avanzar en esto porque veníamos en la implementación de los grandes requerimientos de Basilea III. Pero en esta nueva etapa, sí tenemos los recursos para armar un equipo especializado para validación de modelos internos”.

    Agregó que “eso es muy, muy potente, porque hoy día, por ejemplo, la densidad de los activos ponderados por riesgo (APR), con modelos estándar, estamos aproximadamente en Chile en un promedio del 67%. Nos deja (en un nivel) muy alto respecto de las otras jurisdicciones comparadas que tienen Basilea III. Si es que nosotros implementamos modelos internos, según nuestras estimaciones podríamos irnos hasta 53% de densidad en los activos ponderados por riesgo de crédito”.

    Sobre ello, añadió que esto quiere decir que se podría ahorrar un capital cercano a US$10.000 millones. “Es una cifra muy relevante y se mejoraría en 375 puntos base el índice de adecuación de capital. Hoy día ya tenemos confirmado que nos aprobaron un presupuesto por parte del Ministro de Hacienda y de la Dipres. Un presupuesto especialmente dedicado a poder armar un equipo que se va a dedicar a hacer esta validación de modelos internos”, dijo.

    Posteriormente, en un punto de prensa, Tornel detalló que son cerca de $100 millones los que destinará el gobierno solo para este equipo.

    Sostuvo que en el corto plazo van a abrir los concursos para contratar a las personas que se requieren para este equipo, perfiles “que son muy específicos, entonces no sabemos cuánto nos vayamos a demorar, pero la previsión podría ser que sea unos dos meses aproximados para tener al equipo contratado, y a partir de ahí ya estaríamos en condiciones de que los bancos lleguen con sus modelos internos, y tengo entendido también que ese proceso también les va a llevar (tiempo) a los bancos, así que deberíamos tener plena convergencia en los plazos, en que los bancos nos presenten modelos internos y que nosotros contemos con el equipo adecuado para hacer esa evaluación”.

    Más sobre:EjecutivosCatherine TornelCMF

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Triple homicidio en La Reina: por inhabilidad del juez se reagenda audiencia de revisión de cautelares de imputado

    Trump arremete contra Meloni por su defensa al Papa y su negativa a participar en la guerra: “Pensé que tenía coraje”

    Se fotografiaron en un baño: dos alumnos de liceo en Talcahuano son detenidos por mantener una escopeta en la sala de clases

    Más de 10 entrevistas en 48 horas: la estrategia de la Secom para el paso al frente de Lincolao tras su agresión

    Unidad del sector, reforzar coordinación y agenda clase media: los temas que se tomarán la cita oficialista

    La Moneda alista nueva tanda de nombramientos de embajadores

    Lo más leído

    1.
    El ministro de Defensa tiene más de $ 30 mil millones en inversiones y un fideicomiso

    El ministro de Defensa tiene más de $ 30 mil millones en inversiones y un fideicomiso

    2.
    Comité de Ministros aprueba proyecto Maratué y un ajuste a la Línea 7 del Metro

    Comité de Ministros aprueba proyecto Maratué y un ajuste a la Línea 7 del Metro

    3.
    Salario Mínimo: CUT responde al ministro del Trabajo y dice que el foco de preocupación está en recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores

    Salario Mínimo: CUT responde al ministro del Trabajo y dice que el foco de preocupación está en recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores

    4.
    Metales de guerra: Chile está entre los principales países que produjeron minerales esenciales para armamento en 2025

    Metales de guerra: Chile está entre los principales países que produjeron minerales esenciales para armamento en 2025

    5.
    La nueva declaración de patrimonio del Presidente José Antonio Kast casi no tiene cambios

    La nueva declaración de patrimonio del Presidente José Antonio Kast casi no tiene cambios

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Vasco da Gama vs. Audax Italiano por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Vasco da Gama vs. Audax Italiano por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sao Paulo vs. O’Higgins en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sao Paulo vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universitarios vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universitarios vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Vasco da Gama vs. Audax Italiano por la Copa Sudamericana en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Vasco da Gama vs. Audax Italiano por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Triple homicidio en La Reina: por inhabilidad del juez se reagenda audiencia de revisión de cautelares de imputado

    Se fotografiaron en un baño: dos alumnos de liceo en Talcahuano son detenidos por mantener una escopeta en la sala de clases

    Amazon Leo se prepara para competir con Starlink: matriz define cuándo lanzará su internet satelital, que incluye a Chile
    Negocios

    Amazon Leo se prepara para competir con Starlink: matriz define cuándo lanzará su internet satelital, que incluye a Chile

    Máximo Pacheco por su permanencia en Novandino Litio: “Yo no puedo participar de un debate político, no soy político”

    Amazon compra empresa de telecomunicaciones y Bezos escala lucha por la internet satelital con Elon Musk

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella
    Tendencias

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Por qué se inició un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Jaime Fillol aborda las amenazas contra Nicolás Jarry: “Lo que pasó en Roma pudo gatillar su virus; sintió poco apoyo”
    El Deportivo

    Jaime Fillol aborda las amenazas contra Nicolás Jarry: “Lo que pasó en Roma pudo gatillar su virus; sintió poco apoyo”

    El ninguneo peruano a Coquimbo Unido en la antesala del duelo contra Universitario de Lima

    Diego Valdés, contra la pared: los insólitos fallos de Vélez Sarsfield que tienen al chileno como protagonista

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella
    Tecnología

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Fiel al caso real y con ritmo frenético: así es la serie de Netflix basada en el caso Matute Johns
    Cultura y entretención

    Fiel al caso real y con ritmo frenético: así es la serie de Netflix basada en el caso Matute Johns

    La vida de Los Enanitos Verdes se desvanece tras la muerte del último guardián de su legado

    Quilapayún lanza boxset de lujo para celebrar sus 60 años de historia

    Trump apunta a nuevas conversaciones con Irán dentro de dos días en Pakistán
    Mundo

    Trump apunta a nuevas conversaciones con Irán dentro de dos días en Pakistán

    Trump arremete contra Meloni por su defensa al Papa y su negativa a participar en la guerra: “Pensé que tenía coraje”

    Las “oportunidades” perdidas con Irán y Orbán: La semana para el olvido de JD Vance

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez
    Paula

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición