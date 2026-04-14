Tornel en su estreno como presidenta de la CMF anuncia revisión de modelos internos de los bancos: podrían liberar US$10 mil millones de capital

La nueva presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, hizo su estreno público este martes en un seminario organizado por Clapes UC, donde anunció que este año formarán un equipo al interior del regulador para poder validar modelos internos de los bancos, para que cada uno tenga su propio modelo de riesgo de capital y no sea obligatorio regirse bajo el criterio estándar que ya definió el regulador en el marco de Basilea III.

En concreto, Tornel detalló que uno de los desafíos específicos que tiene la CMF en el mandato prudencial, es que se debe “avanzar cada vez más a requerimientos de capital basados en riesgos. ¿Por qué? Porque finalmente lo que uno quiere acá es que las entidades realicen buena gestión de riesgos”.

Explicó que “ese es el objetivo fundamental. El capital y los requerimientos solo sirven para incentivar la buena gestión de riesgo y para responder a las personas en caso de que haya fallado alguno de los resguardos de riesgo. Pero aquí lo principal es tener buena gestión de riesgos”.

¿Cómo se puede llegar a mejores condiciones de riesgos? “En Basilea III, tenemos pendiente, como sistema completo, avanzar en modelos internos. Esto es un desafío tanto para el regulador como para los reguladores. ¿Por qué? ¿Qué son los modelos internos? El riesgo de crédito, es salirnos de este estándar, que no le queda bien a todo el mundo, y que cada banco tenga su propio modelo de riesgo. Un modelo de riesgo que responda a los segmentos específicos donde se encuentran, y a todas las características propias de cada banco”, puntualizó.

En ese sentido, dijo que “hay una tarea aquí para el sector privado, para los bancos que tienen que hacer las propuestas de los modelos internos. Pero también es un desafío para la CMF, porque la CMF tiene que estar en condiciones de tener un equipo que entienda en profundidad el funcionamiento de estos modelos internos y pueda validarlos y decir: este es un modelo con el cual la CMF se siente tranquila y usted puede bajar efectivamente sus requerimientos de capital basados en este modelo”.

Tornel confidenció que “los modelos internos son un anhelo largo de la CMF porque son parte de Basilea III y no habíamos podido avanzar en esto porque veníamos en la implementación de los grandes requerimientos de Basilea III. Pero en esta nueva etapa, sí tenemos los recursos para armar un equipo especializado para validación de modelos internos”.

Agregó que “eso es muy, muy potente, porque hoy día, por ejemplo, la densidad de los activos ponderados por riesgo (APR), con modelos estándar, estamos aproximadamente en Chile en un promedio del 67%. Nos deja (en un nivel) muy alto respecto de las otras jurisdicciones comparadas que tienen Basilea III. Si es que nosotros implementamos modelos internos, según nuestras estimaciones podríamos irnos hasta 53% de densidad en los activos ponderados por riesgo de crédito”.

Sobre ello, añadió que esto quiere decir que se podría ahorrar un capital cercano a US$10.000 millones. “Es una cifra muy relevante y se mejoraría en 375 puntos base el índice de adecuación de capital. Hoy día ya tenemos confirmado que nos aprobaron un presupuesto por parte del Ministro de Hacienda y de la Dipres. Un presupuesto especialmente dedicado a poder armar un equipo que se va a dedicar a hacer esta validación de modelos internos”, dijo.

Posteriormente, en un punto de prensa, Tornel detalló que son cerca de $100 millones los que destinará el gobierno solo para este equipo.

Sostuvo que en el corto plazo van a abrir los concursos para contratar a las personas que se requieren para este equipo, perfiles “que son muy específicos, entonces no sabemos cuánto nos vayamos a demorar, pero la previsión podría ser que sea unos dos meses aproximados para tener al equipo contratado, y a partir de ahí ya estaríamos en condiciones de que los bancos lleguen con sus modelos internos, y tengo entendido también que ese proceso también les va a llevar (tiempo) a los bancos, así que deberíamos tener plena convergencia en los plazos, en que los bancos nos presenten modelos internos y que nosotros contemos con el equipo adecuado para hacer esa evaluación”.