SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    CMF publica normativa que elimina fricciones para el desarrollo del mercado de repos y de securitizaciones

    A juicio de la Comisión para el Mercado Financiero, el impacto esperado de estos ajustes es “más competencia y menores costos de crédito”.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    CMF publica normativa que elimina fricciones para el desarrollo del mercado de repos y de securitizaciones Andres Perez

    La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó este lunes que publicó una normativa que simplifica y disminuye fricciones regulatorias en el mercado de repos y de securitizaciones.

    “Esta norma es parte de la agenda de desarrollo de mercado delineada por el consejo de la CMF y busca generar incentivos para aumentar la liquidez y profundidad del mercado de renta fija chileno”, comentó el regulador.

    En cuanto a las operaciones repo, la normativa que perfecciona los estándares de Basilea III en Chile, lo que hace es simplificar “significativamente el tratamiento regulatorio para la determinación de requerimientos de capital por riesgo de crédito”, detalló la CMF.

    Agregó que “en la práctica, esto significa que las operaciones realizadas bajo un convenio marco reconocido por el Banco Central de Chile podrían alcanzar ponderadores de riesgo de crédito de solo 10%, los que pueden llegar incluso a 0% cuando se opere con determinadas contrapartes claves o se compensen y liquiden en Entidades de Contraparte Central reconocidas por la CMF. Además, se ajusta el cómputo del límite individual de crédito, reconociendo la transferencia de dominio en la compra”.

    En tanto, en securitizaciones, lo que hace la normativa de la CMF es que “se introduce por primera vez el concepto de transferencia significativa de riesgo, que establece criterios claros para determinar cuándo los requerimientos de capital deben calcularse sobre los activos subyacentes o sobre los instrumentos securitizados retenidos”.

    La CMF dijo que “un cambio especialmente relevante es la eliminación de la ponderación por riesgo de crédito de 1,250% en instrumentos securitizados retenidos. Además, se facilita la inscripción de autosecuritizaciones en el Registro de Valores de la CMF”.

    Adicionalmente, el regulador detalló que “se flexibilizan los requerimientos para la emisión de mutuos hipotecarios endosables, incentivando su uso como vehículo para dinamizar el mercado de securitizaciones”.

    Impacto esperado

    A juicio de la CMF, el impacto esperado de estos ajustes es “más competencia y menores costos de crédito”. Esto, porque “al remover barreras regulatorias, esta normativa genera incentivos directos para el desarrollo y la profundización de los mercados de repos y de securitizaciones, dos segmentos estratégicos para el crecimiento del mercado financiero y la gestión de liquidez por parte de la banca”.

    La CMF comentó que “el desarrollo de las securitizaciones facilita la entrada de nuevos financistas de créditos, lo que podría incrementar la competencia y reducir el costo de financiamiento”.

    El regulador añadió que “estas modificaciones responden además a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) formuladas en su Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP) de 2021, alineando la regulación local a las mejores prácticas internacionales”.

    Más sobre:BancosCMFCréditos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quiroz rechaza la idea de que la baja del impuesto a las empresas sea para beneficiar a “los más ricos”

    Andrés Trautmann, country head de Santander: “Chile enfrenta desafíos en crecimiento, productividad e inversión”

    Informe de la ONU advierte que la guerra con Irán podría sumir a 32 millones de personas en la pobreza

    Producción de petróleo de la OPEP anota su mayor caída desde la pandemia

    Tribunal decreta prisión preventiva para tío de Francisca Millahual: sujeto afirma que víctima jugaba con el arma y se disparó

    Quiroz anfitrión: el reservado encuentro del ministro con los partidos para explicar la megarreforma

    Lo más leído

    1.
    Las 293 páginas de la declaración de patrimonio del biministro Daniel Mas: entregó en fideicomiso $ 8.585 millones a Picton

    Las 293 páginas de la declaración de patrimonio del biministro Daniel Mas: entregó en fideicomiso $ 8.585 millones a Picton

    2.
    Cuotas en fondos extranjeros, colección de autos, veleros e inmuebles en Uruguay: el patrimonio del canciller Pérez Mackenna

    Cuotas en fondos extranjeros, colección de autos, veleros e inmuebles en Uruguay: el patrimonio del canciller Pérez Mackenna

    3.
    Metales de guerra: Chile está entre los principales países que produjeron minerales esenciales para armamento en 2025

    Metales de guerra: Chile está entre los principales países que produjeron minerales esenciales para armamento en 2025

    4.
    Dólar rompe los $ 900 en las primeras operaciones debido a preocupación por bloqueo del Estrecho de Ormuz

    Dólar rompe los $ 900 en las primeras operaciones debido a preocupación por bloqueo del Estrecho de Ormuz

    5.
    Las declaraciones de patrimonio e intereses que ha presentado el gabinete de Kast

    Las declaraciones de patrimonio e intereses que ha presentado el gabinete de Kast

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    Servicios

    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast

    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast

    Comienza el periodo de apelación a los resultados del Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Comienza el periodo de apelación a los resultados del Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Vuelve el Día del Cine con entradas desde $2.000: revisa las fechas y cuándo es la preventa

    Vuelve el Día del Cine con entradas desde $2.000: revisa las fechas y cuándo es la preventa

    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast
    Chile

    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast

    Tribunal decreta prisión preventiva para tío de Francisca Millahual: sujeto afirma que víctima jugaba con el arma y se disparó

    Quiroz anfitrión: el reservado encuentro del ministro con los partidos para explicar la megarreforma

    Quiroz rechaza la idea de que la baja del impuesto a las empresas sea para beneficiar a “los más ricos”
    Negocios

    Quiroz rechaza la idea de que la baja del impuesto a las empresas sea para beneficiar a “los más ricos”

    CMF publica normativa que elimina fricciones para el desarrollo del mercado de repos y de securitizaciones

    Andrés Trautmann, country head de Santander: “Chile enfrenta desafíos en crecimiento, productividad e inversión”

    Cómo es el F-35A Lightning II de la Fuerza Aérea de EEUU, uno de los principales protagonistas de Fidae 2026
    Tendencias

    Cómo es el F-35A Lightning II de la Fuerza Aérea de EEUU, uno de los principales protagonistas de Fidae 2026

    “No fue fácil estar a más de 322.000 km de casa”: el relato de los astronautas de Artemis II tras volver del espacio

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    Cristián Galaz y Piero Maza, en la mira: el telefonazo de Tobar a los árbitros del polémico partido de la U ante Ñublense
    El Deportivo

    Cristián Galaz y Piero Maza, en la mira: el telefonazo de Tobar a los árbitros del polémico partido de la U ante Ñublense

    Justo Giani aborda el desafío de la UC ante Cruzeiro en la Copa Libertadores: “Empezar a sacar cuentas es un error”

    “Es una situación que no esperábamos enfrentar”: Palestino celebra el fin de la deuda de Atlético Mineiro por Iván Román

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.
    Tecnología

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    El tibio regreso de Euphoria: sin Jules y con una dedicatoria a sus actores fallecidos
    Cultura y entretención

    El tibio regreso de Euphoria: sin Jules y con una dedicatoria a sus actores fallecidos

    Músico de No Doubt revela que padece Parkinson: “La buena noticia es que aún puedo tocar”

    Karol G hace historia en el festival Coachella con show que reivindica al mundo latino

    Informe de la ONU advierte que la guerra con Irán podría sumir a 32 millones de personas en la pobreza
    Mundo

    Informe de la ONU advierte que la guerra con Irán podría sumir a 32 millones de personas en la pobreza

    Las razones y riesgos tras la decisión de Trump de bloquear el estrecho de Ormuz

    Fuerzas Armadas de Irán tildan de “piratería” el anuncio de Estados Unidos sobre el bloqueo al estrecho de Ormuz

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición
    Paula

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones