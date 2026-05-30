CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Facultad de Derecho U. de Chile rechaza hechos de violencia tras funa a diputada Javiera Rodríguez

    La Facultad informó que la parlamentaria participó en un encuentro autorizado a solicitud de un senador estudiantil y aseguró que su seguridad fue resguardada durante su llegada, intervención y salida del recinto.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Derecho U. de Chile rechaza hechos de violencia tras funa a diputada Javiera Rodríguez SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile emitió un comunicado luego de los incidentes registrados durante una actividad en la que participó la diputada republicana Javiera Rodríguez, quien fue increpada por un grupo de estudiantes al interior del recinto.

    La situación ocurrió el viernes 29 de mayo, en el marco de un encuentro realizado en dependencias de la facultad. Según informó la propia unidad académica, el uso de una sala fue autorizado “a instancias de un senador estudiantil” para una reunión con la parlamentaria.

    De acuerdo con el comunicado firmado por el director de Escuela, Miguel González Lemus, la actividad se extendió por cerca de una hora y media.

    La Facultad precisó que las imágenes difundidas en redes sociales y por algunos medios de comunicación corresponden al término de la actividad, momento en que un grupo de estudiantes se manifestó en contra de la diputada.

    Derecho U. de Chile rechaza hechos de violencia tras funa a diputada Javiera Rodríguez

    El pronunciamiento se da luego de que Rodríguez denunciara haber sido víctima de una funa con gritos, empujones y escupitajos en la Facultad de Derecho, donde participó en una actividad denominada “Experiencias Universitarias: Una Mirada del Liderazgo de Derecha”.

    Según información conocida durante la jornada, la parlamentaria había denunciado previamente amenazas de muerte ante la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones, en la antesala de su participación en la instancia.

    Facultad anuncia investigación

    En su declaración, la Facultad de Derecho aseguró que en todo momento se resguardó la seguridad e integridad de la diputada, quien estuvo acompañada por funcionarios del recinto durante su llegada, intervención y salida.

    La Facultad de Derecho rechaza categóricamente la violencia y las vías de hecho como instrumento de acción política”, señaló la unidad académica.

    Asimismo, sostuvo que las conductas inapropiadas o groseras en una manifestación “son situaciones inaceptables” y serán investigadas.

    Derecho U. de Chile rechaza hechos de violencia tras funa a diputada Javiera Rodríguez

    La Facultad también marcó distancia de métodos de provocación y de cualquier intento de tergiversar los hechos o utilizar a las instituciones para obtener fines políticos.

    “Nuestra misión institucional es, ante todo, educar sobre la base de valores, principios y reglas jurídicas”, añadió el comunicado.

    Finalmente, la unidad académica afirmó que abordará de manera “seria y responsable” las situaciones difíciles que le corresponde enfrentar.

    Más sobre:Universidad de ChileJaviera RodríguezDiputadaFunaParlamentariaUniversidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Apuñaló a su padrastro: decretan prisión preventiva para hombre de 20 años por homicidio frustrado en Iquique

    Gobierno pedirá antecedentes por exhibición cultural en Vallenar con imágenes alusivas a Kast

    Oficialismo y oposición fijan expectativas para la primera Cuenta Pública del Presidente Kast

    Patagonia vs. Pattie Gonia: los detalles tras la demanda que enfrenta a la marca con una activista ambiental

    Investigan posible caso de contagio de virus ébola en Brasil

    Frankie Muniz y Carlos Villagrán encabezan el cartel de invitados internacionales de Comic Con Chile 2026

    Lo más leído

    1.
    “Fin de la tómbola”, “tolerancia cero” y “sala cuna universal”: el brusco cambio de rumbo del Mineduc de Kast

    “Fin de la tómbola”, “tolerancia cero” y “sala cuna universal”: el brusco cambio de rumbo del Mineduc de Kast

    2.
    Tacos kilométricos, tag costoso y triple de población truncan la promesa idílica de una vida tranquila en Chicureo

    Tacos kilométricos, tag costoso y triple de población truncan la promesa idílica de una vida tranquila en Chicureo

    3.
    Fiscalía pide 15 años de cárcel para Diego Ancalao por fraude electoral: lo acusa de falsificar 23 mil firmas para candidatura

    Fiscalía pide 15 años de cárcel para Diego Ancalao por fraude electoral: lo acusa de falsificar 23 mil firmas para candidatura

    4.
    Presidente Kast encabeza recorrido por Cerro Castillo en el marco del Día del Patrimonio

    Presidente Kast encabeza recorrido por Cerro Castillo en el marco del Día del Patrimonio

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Incendio estructural afecta a seis locales comerciales en Estación Central

    Incendio estructural afecta a seis locales comerciales en Estación Central

    Cuenta Pública 2026: revisa los desvíos y cortes de tránsito para este lunes 1 de junio en Valparaíso

    Cuenta Pública 2026: revisa los desvíos y cortes de tránsito para este lunes 1 de junio en Valparaíso

    Temblor hoy, sábado 30 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 30 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Apuñaló a su padrastro: decretan prisión preventiva para hombre de 20 años por homicidio frustrado en Iquique
    Chile

    Apuñaló a su padrastro: decretan prisión preventiva para hombre de 20 años por homicidio frustrado en Iquique

    Gobierno pedirá antecedentes por exhibición cultural en Vallenar con imágenes alusivas a Kast

    Oficialismo y oposición fijan expectativas para la primera Cuenta Pública del Presidente Kast

    Federación de Trabajadores del Cobre se declara “expectante” ante auditoría en Codelco por posibles irregularidades
    Negocios

    Federación de Trabajadores del Cobre se declara “expectante” ante auditoría en Codelco por posibles irregularidades

    Megarreforma en el Senado: Hacienda partirá solo ingresando cambios al Sence y sin insistir con propiedad intelectual

    SpaceX y el interés de los chilenos por participar en la que sería la mayor apertura a bolsa de la historia

    ¿Sudar más significa que estoy haciendo mejor ejercicio? Esto dicen especialistas
    Tendencias

    ¿Sudar más significa que estoy haciendo mejor ejercicio? Esto dicen especialistas

    Estudio revela por qué el T. Rex tenía brazos tan pequeños en relación a su cuerpo y cabeza

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens

    Luis Enrique no se conforma con el reinado del PSG: “Este equipo va a competir el año que viene; no queremos bajarnos”
    El Deportivo

    Luis Enrique no se conforma con el reinado del PSG: “Este equipo va a competir el año que viene; no queremos bajarnos”

    Colo Colo, con el vuelo del líder: derrota a Deportes La Serena y se aleja 11 puntos de su escolta

    “Visita la Casa de los Trofeos de Londres”: la ácida burla del Chelsea al Arsenal tras perder la final de la Champions

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía
    Tecnología

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    Frankie Muniz y Carlos Villagrán encabezan el cartel de invitados internacionales de Comic Con Chile 2026
    Cultura y entretención

    Frankie Muniz y Carlos Villagrán encabezan el cartel de invitados internacionales de Comic Con Chile 2026

    Museo Violeta Parra recibirá dos obras inéditas de la artista en el Día del Patrimonio

    Muere a los 104 años Edgar Morin, filósofo francés y creador del pensamiento complejo

    Patagonia vs. Pattie Gonia: los detalles tras la demanda que enfrenta a la marca con una activista ambiental
    Mundo

    Patagonia vs. Pattie Gonia: los detalles tras la demanda que enfrenta a la marca con una activista ambiental

    Investigan posible caso de contagio de virus ébola en Brasil

    Equipos de rescate lograron liberar a cinco personas atrapadas hace más de una semana en una cueva en Laos

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”
    Paula

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas