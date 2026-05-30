Facultad de Derecho U. de Chile rechaza hechos de violencia tras funa a diputada Javiera Rodríguez

La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile emitió un comunicado luego de los incidentes registrados durante una actividad en la que participó la diputada republicana Javiera Rodríguez, quien fue increpada por un grupo de estudiantes al interior del recinto.

La situación ocurrió el viernes 29 de mayo, en el marco de un encuentro realizado en dependencias de la facultad. Según informó la propia unidad académica, el uso de una sala fue autorizado “a instancias de un senador estudiantil” para una reunión con la parlamentaria.

De acuerdo con el comunicado firmado por el director de Escuela, Miguel González Lemus, la actividad se extendió por cerca de una hora y media.

La Facultad precisó que las imágenes difundidas en redes sociales y por algunos medios de comunicación corresponden al término de la actividad, momento en que un grupo de estudiantes se manifestó en contra de la diputada.

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El pronunciamiento se da luego de que Rodríguez denunciara haber sido víctima de una funa con gritos, empujones y escupitajos en la Facultad de Derecho, donde participó en una actividad denominada “Experiencias Universitarias: Una Mirada del Liderazgo de Derecha”.

Según información conocida durante la jornada, la parlamentaria había denunciado previamente amenazas de muerte ante la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones, en la antesala de su participación en la instancia.

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En su declaración, la Facultad de Derecho aseguró que en todo momento se resguardó la seguridad e integridad de la diputada, quien estuvo acompañada por funcionarios del recinto durante su llegada, intervención y salida.

“ La Facultad de Derecho rechaza categóricamente la violencia y las vías de hecho como instrumento de acción política”, señaló la unidad académica.

Asimismo, sostuvo que las conductas inapropiadas o groseras en una manifestación “son situaciones inaceptables” y serán investigadas .

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La Facultad también marcó distancia de métodos de provocación y de cualquier intento de tergiversar los hechos o utilizar a las instituciones para obtener fines políticos.

“Nuestra misión institucional es, ante todo, educar sobre la base de valores, principios y reglas jurídicas”, añadió el comunicado.

Finalmente, la unidad académica afirmó que abordará de manera “seria y responsable” las situaciones difíciles que le corresponde enfrentar.