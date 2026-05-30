“Visita la Casa de los Trofeos de Londres”: la ácida burla del Chelsea al Arsenal tras perder la final de la Champions

Arsenal sigue sin una Champions League en sus vitrinas. Los Gunners tuvieron una de las chances más importantes de su historia para alcanzar la tan esquiva Orejona, sin embargo, cayeron dramáticamente por penales ante el París Saint-Germain y se quedaron a las puertas de la gloria.

La derrota de los pupilos de Mikel Arteta trasladó la desazón hacia gran parte de sus hinchas, que todavía no pueden festejar en el certamen más importante del Viejo Continente. No obstante, para los rivales que militan en el fútbol de Inglaterra, el tropiezo es motivo de burlas.

Apenas Gabriel Magalhaes falló el último lanzamiento de la tanda, los posteos en redes sociales no tardaron en llegar. El más ácido de todos fue el del Chelsea, su tradicional archirrival de Londres.

En sus cuentas oficiales, los Blues sacaron pecho con los títulos internacionales que poseen, entre ellos, dos Champions League de las temporadas 2011-12 y 2020-21. "Ven y visita la Casa de los Trofeos de Londres. Reserva ahora tu Tour del Estadio en Stamford Bridge“, postearon, acompañando el texto con imágenes de ambas Copas de Europa y, de pasada, el del Mundial de Clubes que conquistaron en 2025.