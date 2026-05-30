En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta al francés Moïse Kouamé en la tercera ronda de Roland Garros

Jugador Puntos Set 1 Set 2 Set 3 Alejandro Tabilo 40 4 3 --- Moïse Kouamé* 30 6 2 ---

El francés iguala

El joven tenista debió esforzarse para emparejar el marcador.

Segundo set

Tabilo vuelve a la cancha y no tiene problemas para imponer su servicio.

Transmisión oficial

Se fue a otro encuentro de Roland Garros. Pronto volvemos con el chileno.

Set para el francés

Tras cinco intentos fallidos, Kouamé logra quedarse con la primera manga.

Sigue vivo

Le cuesta más de lo que esperaba, pero Tabilo no se rinde ante el francés.

Quiebra Tabilo

No está muerto quién pelea y el chileno no quiere entregar el primer set.

Otro quiebre para el francés

Tabilo no le encuentra la vuelta al partido y cae de manera fácil.

Dura pelea

Tabilo tuvo dos puntos de quiebre, pero el francés se repuso y ganó el juego.

Mala suerte

Cuando Tabilo estaba a punto de quebrar, la pelota da en la cinta de la malla y el francés iguala.

Se repone

Tabilo juega su mejor punto hasta ahora y remata con un ace.

Ratifica el quiebre

El joven francés lucho contra un porfiado Tabilo para mantener su saque.

Quiebra el francés

Una doble falta de Tabilo hizo que Kouamé aprovechara su segundo break point y se quedara on el juego.

Fácil para el fránces

El galo iguala, en un juego donde no hubo resistencia del chileno.

Tabilo se impone

Partió 0-30 abajo, pero con un ace comenzó la remontada.

Comienza el partido

Tabilo y Kouamé inician el juego en la tercera ronda de Roland Garros.

Ensayan servicios

El chileno y el francés practican sus saques antes de iniciar el juego.





Tenistas a la cancha

El chileno y el francés ya están en la arcilla parisina.





Primera vez

Tabilo y Kouamé nunca se han enfrentado en el circuito ATP.





El rival de Tabilo

Kouamé es francés, tiene 17 años y ocupa el lugar 318 del ranking ATP.





Buenos días

Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.