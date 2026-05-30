En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta al francés Moïse Kouamé en la tercera ronda de Roland Garros
El chileno se mide ante una de las promesas del tenis galo en el tradicional torneo parisino. Sigue aquí todos los detalles del encuentro.
|Jugador
|Puntos
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Alejandro Tabilo
|40
|4
|3
|---
|Moïse Kouamé*
|30
|6
|2
|---
El francés iguala
El joven tenista debió esforzarse para emparejar el marcador.
Segundo set
Tabilo vuelve a la cancha y no tiene problemas para imponer su servicio.
Transmisión oficial
Se fue a otro encuentro de Roland Garros. Pronto volvemos con el chileno.
Set para el francés
Tras cinco intentos fallidos, Kouamé logra quedarse con la primera manga.
Sigue vivo
Le cuesta más de lo que esperaba, pero Tabilo no se rinde ante el francés.
Quiebra Tabilo
No está muerto quién pelea y el chileno no quiere entregar el primer set.
Otro quiebre para el francés
Tabilo no le encuentra la vuelta al partido y cae de manera fácil.
Dura pelea
Tabilo tuvo dos puntos de quiebre, pero el francés se repuso y ganó el juego.
Mala suerte
Cuando Tabilo estaba a punto de quebrar, la pelota da en la cinta de la malla y el francés iguala.
Se repone
Tabilo juega su mejor punto hasta ahora y remata con un ace.
Ratifica el quiebre
El joven francés lucho contra un porfiado Tabilo para mantener su saque.
Quiebra el francés
Una doble falta de Tabilo hizo que Kouamé aprovechara su segundo break point y se quedara on el juego.
Fácil para el fránces
El galo iguala, en un juego donde no hubo resistencia del chileno.
Tabilo se impone
Partió 0-30 abajo, pero con un ace comenzó la remontada.
Comienza el partido
Tabilo y Kouamé inician el juego en la tercera ronda de Roland Garros.
Ensayan servicios
El chileno y el francés practican sus saques antes de iniciar el juego.
Tenistas a la cancha
El chileno y el francés ya están en la arcilla parisina.
Primera vez
Tabilo y Kouamé nunca se han enfrentado en el circuito ATP.
El rival de Tabilo
Kouamé es francés, tiene 17 años y ocupa el lugar 318 del ranking ATP.
Buenos días
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
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