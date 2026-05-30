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    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta al francés Moïse Kouamé en la tercera ronda de Roland Garros

    El chileno se mide ante una de las promesas del tenis galo en el tradicional torneo parisino. Sigue aquí todos los detalles del encuentro.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    JugadorPuntosSet 1Set 2Set 3
    Alejandro Tabilo40 4 3 ---
    Moïse Kouamé*30 6 2 ---

    El francés iguala

    El joven tenista debió esforzarse para emparejar el marcador.

    Segundo set

    Tabilo vuelve a la cancha y no tiene problemas para imponer su servicio.

    Transmisión oficial

    Se fue a otro encuentro de Roland Garros. Pronto volvemos con el chileno.

    Set para el francés

    Tras cinco intentos fallidos, Kouamé logra quedarse con la primera manga.

    Sigue vivo

    Le cuesta más de lo que esperaba, pero Tabilo no se rinde ante el francés.

    Quiebra Tabilo

    No está muerto quién pelea y el chileno no quiere entregar el primer set.

    Otro quiebre para el francés

    Tabilo no le encuentra la vuelta al partido y cae de manera fácil.

    Dura pelea

    Tabilo tuvo dos puntos de quiebre, pero el francés se repuso y ganó el juego.

    Mala suerte

    Cuando Tabilo estaba a punto de quebrar, la pelota da en la cinta de la malla y el francés iguala.

    Se repone

    Tabilo juega su mejor punto hasta ahora y remata con un ace.

    Ratifica el quiebre

    El joven francés lucho contra un porfiado Tabilo para mantener su saque.

    Quiebra el francés

    Una doble falta de Tabilo hizo que Kouamé aprovechara su segundo break point y se quedara on el juego.

    Fácil para el fránces

    El galo iguala, en un juego donde no hubo resistencia del chileno.

    Tabilo se impone

    Partió 0-30 abajo, pero con un ace comenzó la remontada.

    Comienza el partido

    Tabilo y Kouamé inician el juego en la tercera ronda de Roland Garros.

    Ensayan servicios

    El chileno y el francés practican sus saques antes de iniciar el juego.


    Tenistas a la cancha

    El chileno y el francés ya están en la arcilla parisina.


    Primera vez

    Tabilo y Kouamé nunca se han enfrentado en el circuito ATP.


    El rival de Tabilo

    Kouamé es francés, tiene 17 años y ocupa el lugar 318 del ranking ATP.


    Buenos días

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:TenisAlejandro TabiloRoland GarrosMoïse KouaméTabilo vs KouaméATP Tour

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