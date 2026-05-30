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    Israel expande su invasión del sur de Líbano y se marca el río Zahrani como nuevo objetivo

    El portavoz en árabe del Ejército israelí, ha confirmado hasta tres órdenes de desplazamiento forzado para que los residentes se marchen “al norte del río Zahrani”.

    Por 
    Europa Press
    Escombros en lo que era un centro de salud en Maashuq, en el sur de Líbano, destruido por un ataque de Israel. Foto: Europa Press

    El Ejército de Israel ha emitido este sábado nuevas órdenes de evacuación forzada a una decena de poblaciones del sur de Líbano que se encuentran al norte del río Litani, frente de la invasión israelí del país hasta este pasado viernes, cuando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó una expansión de las operaciones tras días de recrudecimiento de sus ataques.

    El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adraee, ha confirmado hasta tres órdenes de desplazamiento forzado, un delito según el derecho Internacional, para que los residentes de las localidades mencionadas se marchen “al norte del río Zahrani”, situado a 15 kilómetros al norte de Litani, tras justificar la expansión de sus operaciones acusando a las milicias de Hezbolá de “romper el alto el fuego”.

    Todo sucede después de nuevos bombardeos nocturnos de Israel que han dejado al menos tres muertos y en torno a una decena de heridos. Dos de ellos, padre e hijo, murieron alcanzados por el impacto de un dron en el barrio de Al Marj en Ansar; un ataque que hirió a siete miembros de su familia, según la agencia oficial de noticias libanesa NNA.

    Esta mañana, otro ataque contra una camioneta en la carretera Sharifa-Haboush-Nabatiye, ha matado a un hombre y herido gravemente a otro, y otro bombardeo prácticamente simultáneo en la carretera que conduce al Hospital Gubernamental Nabih Berri, ha dejado otros tres heridos más, según la agencia libanesa.

    Un centro comercial en la localidad de Ansar ha resultado destruido y las localidades de Zabdin y haruf también han sido alcanzadas por proyectiles israelíes.

    Reunión entre el presidente de Líbano y el primer ministro

    En medio de esta crisis, el presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha mantenido una reunión de emergencia con el primer ministro Nauaf Salam en la que ambos han revisado “la situación general del país y la evolución de la seguridad en el sur” en medio de los continuos ataques israelíes.

    “Esto se suma a las constantes amenazas contra la población civil y los reiterados llamamientos a que abandonen sus hogares y sus medios de subsistencia”, ha denunciado la Presidencia.

    “La conversación entre ambos también ha abordado los preparativos para la próxima ronda de negociaciones con Israel, prevista para el 2 y 3 de junio”, ha concluido el comunicado.

    Más sobre:IsraelLíbanoGuerraAtaques

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