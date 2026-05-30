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    Joaquín Niemann asalta el liderato del LIV Golf de Corea del Sur y este domingo irá por su primer título del año

    El chileno se instaló en la cima del certamen disputado en Busan, igualado con el estadounidense Talor Gooch. Ambos tienen una tarjeta total de -9.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Joaquín Niemann lidera el LIV Golf de Corea del Sur a falta de una jornada (Photo by Mateo Villalba/LIV Golf).

    Joaquín Niemann va con todo por su primer título de la temporada. El chileno siguió en la línea de las primeras jornadas y firmó una sólida tercera ronda para instalarse en la cima del LIV Golf de Corea del Sur. Selló una papeleta acumulada de -9, igualando al estadounidense Talor Gooch en el liderato. Ambos irán por la victoria este domingo en el Asiad Country Club de Busan.

    Fue un día realmente productivo para el talagantino. Afinó sus golpes y fue cada vez más fino en el green, logrando embocar seis birdies, aunque sufrió dos bogeys. Completó 66 golpes y una tarjeta de -4.

    “El putter funcionó mucho mejor que en los dos primeros días, así que estoy muy satisfecho. Hoy me trató muy bien”, reconoció el chileno tras finalizar la jornada. “Jugué muy centrado en lo que tenía que hacer”, aseguró.

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