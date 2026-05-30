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    EN VIVO

    En vivo: Universidad de Chile enfrenta a Deportes Concepción en una nueva fecha de la Liga de Primera

    Los azules vuelven a participar del torneo local y buscan acortar distancia con el líder, Colo Colo. En tanto, los de Collao quieren salir de la zona de descenso. Sigue aquí los detalles del encuentro.

    Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Actualizar el relato

    U. de Chile 1-1 D. Concepción

    Gol de Deportes Concepción

    59′. Un balón que no sacaron nunca del área azul y Sandoval le mete con todo en el ángulo izquierdo.

    Cambio en la visita

    55′. Gillard reemplaza a Espinoza en Deportes Concepción.

    Partido trabado

    51′. Concepción adelanta sus líneas. Pero choca con el buen mediocampo de la U.

    Se inicia el complemento

    Sandoval ingresa por Jara en el cuadro sureño.

    Termina la primera parte

    La U lo gana por la mínima, pero tuvo varias chances de gol.

    Manotazo

    45′+2′. La pelota se colaba en el ángulo del arco de Concepción y el portero Araya estuvo notable para evitar el gol.

    Descuentos

    45′. Se añadieron 4 minutos más a esta primera parte.

    Tarjeta Amarilla

    43′. Vásquez es amonestado en la U por manotazo.

    Buscan a Vargas

    41′. Centro para el goleador azul. Pero muy pasado.

    Error en la salida

    35′. Pierde la pelota la defensa de la U y Castellón debe salir muy lejos de su arco para evitar el tanto de Larrivey.

    Tiro al arco

    34′. Vargas le pega y el portero Araya le ahogó el grito sagrado.

    Centro

    30′. Los azules buscan con una pelota aérea. La saca Araya.

    Gol de la U

    23’. Vargas no falla en la ejecución y anota el primer penal que le cobran a la U este año.

    Penal

    22′. Tras la revisión del VAR, se considera que hay mano de Neira y se cobra la pena máxima en favor de los azules.

    Susto

    19′. Una pelota que parecía fácil, se le suelta al portero de Concepción y casi cae el primero.

    Disparo de la visita

    16′. Henríquez le pega desde fuera. Elevadísimo.

    Tarjeta Amarilla

    9′. Barrera es amonestado en la U por un manotazo al rival.

    Turboman

    6′. Vargas intenta llegar a un pase largo, pero no logra acomodarse nunca para controlar.

    Cabezazo

    1′. Arce le gana a todos por arriba y ese balón se fue besando el palo de los sureños.

    Comienza el partido

    Azules y sureños ya juegan en el gramado del Estadio Nacional.

    El 11 del León de Collao

    La formación de la U

    Vinieron del sur

    El trabajo previo de la U

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Universidad de ChileDeportes ConcepciónFútbolLiga de PrimeraFútbol en vivoMinuto a Minuto

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