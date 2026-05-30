En vivo: Universidad de Chile enfrenta a Deportes Concepción en una nueva fecha de la Liga de Primera
Los azules vuelven a participar del torneo local y buscan acortar distancia con el líder, Colo Colo. En tanto, los de Collao quieren salir de la zona de descenso. Sigue aquí los detalles del encuentro.
Actualizar el relato
U. de Chile 1-1 D. Concepción
Gol de Deportes Concepción
59′. Un balón que no sacaron nunca del área azul y Sandoval le mete con todo en el ángulo izquierdo.
Cambio en la visita
55′. Gillard reemplaza a Espinoza en Deportes Concepción.
Partido trabado
51′. Concepción adelanta sus líneas. Pero choca con el buen mediocampo de la U.
Se inicia el complemento
Sandoval ingresa por Jara en el cuadro sureño.
Termina la primera parte
La U lo gana por la mínima, pero tuvo varias chances de gol.
Manotazo
45′+2′. La pelota se colaba en el ángulo del arco de Concepción y el portero Araya estuvo notable para evitar el gol.
Descuentos
45′. Se añadieron 4 minutos más a esta primera parte.
Tarjeta Amarilla
43′. Vásquez es amonestado en la U por manotazo.
Buscan a Vargas
41′. Centro para el goleador azul. Pero muy pasado.
Error en la salida
35′. Pierde la pelota la defensa de la U y Castellón debe salir muy lejos de su arco para evitar el tanto de Larrivey.
Tiro al arco
34′. Vargas le pega y el portero Araya le ahogó el grito sagrado.
Centro
30′. Los azules buscan con una pelota aérea. La saca Araya.
Gol de la U
23’. Vargas no falla en la ejecución y anota el primer penal que le cobran a la U este año.
Penal
22′. Tras la revisión del VAR, se considera que hay mano de Neira y se cobra la pena máxima en favor de los azules.
Susto
19′. Una pelota que parecía fácil, se le suelta al portero de Concepción y casi cae el primero.
Disparo de la visita
16′. Henríquez le pega desde fuera. Elevadísimo.
Tarjeta Amarilla
9′. Barrera es amonestado en la U por un manotazo al rival.
Turboman
6′. Vargas intenta llegar a un pase largo, pero no logra acomodarse nunca para controlar.
Cabezazo
1′. Arce le gana a todos por arriba y ese balón se fue besando el palo de los sureños.
Comienza el partido
Azules y sureños ya juegan en el gramado del Estadio Nacional.
El 11 del León de Collao
La formación de la U
Vinieron del sur
El trabajo previo de la U
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.