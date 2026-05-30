De Grange tras toma de razón de ley contra evasores del Transporte Público: “La evasión es un problema grave que tenemos como sociedad”

El ministro de Transportes, Louis de Grange, se refirió este sábado a la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República del decreto que busca fortalecer la fiscalización y endurecer las sanciones contra la evasión del pago de tarifas en el transporte público.

“La evasión es un problema grave que tenemos como sociedad, no habla bien de nosotros”, afirmó de Grange, añadiendo que “este nuevo marco legal nos va a permitir avanzar más fuerte, con más efectividad para reducir la evasión, con medidas complementarias para sancionar de forma más efectiva a los evasores”.

De acuerdo a lo que detalló, “vamos a también tener un registro nuevo de evasores que va a poder ser consultado, y muchos otros aspectos que nos ayudan a reducir este grave problema, con el objetivo, claro, de darle sostenibilidad al sistema de transporte público y generar un mejor servicio”.

Asimismo, explicó que entre las medidas se encuentran, “la posibilidad de que las personas puedan pagar ahí mismo cuando sean infraccionadas. Yo creo que eso ayuda también. El tema del registro también de evasores y las sanciones de prohibición para obtener otros beneficios”.

“Acá lo importante es transmitirle a la ciudadanía que la evasión es grave, que es un tema que nos afecta a nosotros como país”, expresó.

Día del Patrimonio

El ministro realizó las declaraciones en el marco de la presentación de una exposición ferroviaria por el Día del Patrimonio.

Al respecto el ministro, destacó la alta participación de familias y niños en las actividades patrimoniales realizadas en Metro y Estación Central. “La cantidad de valor, de cariño que hay en toda esta instancia es tremenda, muy significativa. Y vamos a seguir reforzándola y espero que cada año se sumen más familias a este importante día”, mencionó.

De Grange, además se refirió al uso del tren señalando que “mirar el pasado nos permite ser mejores hacia el futuro. Y en este sentido, todo el patrimonio ferroviario que estamos viendo hoy desde Estación Central, es un impulso de un motor de energía para que, a futuro, cierto, la modernización llegue a todos los territorios, más allá de la región metropolitana, y sobre todo en aquellas zonas que tienen peores conectividades”.