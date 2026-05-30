CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    De Grange tras toma de razón de ley contra evasores del Transporte Público: “La evasión es un problema grave que tenemos como sociedad”

    El ministro de Transportes, además sostuvo que "este nuevo marco legal nos va a permitir avanzar más fuerte, con más efectividad para reducir la evasión".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El ministro de Transportes, Louis de Grange, se refirió este sábado a la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República del decreto que busca fortalecer la fiscalización y endurecer las sanciones contra la evasión del pago de tarifas en el transporte público.

    “La evasión es un problema grave que tenemos como sociedad, no habla bien de nosotros”, afirmó de Grange, añadiendo que “este nuevo marco legal nos va a permitir avanzar más fuerte, con más efectividad para reducir la evasión, con medidas complementarias para sancionar de forma más efectiva a los evasores”.

    De acuerdo a lo que detalló, “vamos a también tener un registro nuevo de evasores que va a poder ser consultado, y muchos otros aspectos que nos ayudan a reducir este grave problema, con el objetivo, claro, de darle sostenibilidad al sistema de transporte público y generar un mejor servicio”.

    Asimismo, explicó que entre las medidas se encuentran, “la posibilidad de que las personas puedan pagar ahí mismo cuando sean infraccionadas. Yo creo que eso ayuda también. El tema del registro también de evasores y las sanciones de prohibición para obtener otros beneficios”.

    “Acá lo importante es transmitirle a la ciudadanía que la evasión es grave, que es un tema que nos afecta a nosotros como país”, expresó.

    Día del Patrimonio

    El ministro realizó las declaraciones en el marco de la presentación de una exposición ferroviaria por el Día del Patrimonio.

    Al respecto el ministro, destacó la alta participación de familias y niños en las actividades patrimoniales realizadas en Metro y Estación Central. “La cantidad de valor, de cariño que hay en toda esta instancia es tremenda, muy significativa. Y vamos a seguir reforzándola y espero que cada año se sumen más familias a este importante día”, mencionó.

    De Grange, además se refirió al uso del tren señalando que “mirar el pasado nos permite ser mejores hacia el futuro. Y en este sentido, todo el patrimonio ferroviario que estamos viendo hoy desde Estación Central, es un impulso de un motor de energía para que, a futuro, cierto, la modernización llegue a todos los territorios, más allá de la región metropolitana, y sobre todo en aquellas zonas que tienen peores conectividades”.

    Más sobre:Transporte PúblicoEvasoresLouis de Grange

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Edmundo González plantea las condiciones para la repetición de las elecciones presidenciales en Venezuela

    Bancada de diputados de RN plantea cinco ejes de emergencia nacional ad-portas de la cuenta pública

    Publican norma que autoriza instalar un monumento en memoria del expresidente Sebastián Piñera frente a La Moneda

    Senadores PS cuestionan al gobierno ad-portas de la Cuenta Pública y acusan falta de planes en seguridad y migración

    Desbordes destaca admisibilidad de querella por hechos de violencia en el Instituto Nacional y cuestiona al SLEP por su “inacción”

    Carabineros retira de circulación 113 armas de fuego y más de 2 mil municiones en lo que va del año en San Bernardo

    Lo más leído

    1.
    “Fin de la tómbola”, “tolerancia cero” y “sala cuna universal”: el brusco cambio de rumbo del Mineduc de Kast

    “Fin de la tómbola”, “tolerancia cero” y “sala cuna universal”: el brusco cambio de rumbo del Mineduc de Kast

    2.
    Declaran segunda preemergencia ambiental para este sábado en la RM: revisa la restricción vehicular

    Declaran segunda preemergencia ambiental para este sábado en la RM: revisa la restricción vehicular

    3.
    Arrau comienza revisión total del ministerio y mantiene en suspenso a sus dos subsecretarios

    Arrau comienza revisión total del ministerio y mantiene en suspenso a sus dos subsecretarios

    4.
    El nuevo tira y afloja entre los ministros Poduje y Quiroz

    El nuevo tira y afloja entre los ministros Poduje y Quiroz

    5.
    Tacos kilométricos, tag costoso y triple de población truncan la promesa idílica de una vida tranquila en Chicureo

    Tacos kilométricos, tag costoso y triple de población truncan la promesa idílica de una vida tranquila en Chicureo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Cuenta Pública 2026: revisa los desvíos y cortes de tránsito para este lunes 1 de junio en Valparaíso

    Cuenta Pública 2026: revisa los desvíos y cortes de tránsito para este lunes 1 de junio en Valparaíso

    Temblor hoy, sábado 30 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 30 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    Bancada de diputados de RN plantea cinco ejes de emergencia nacional ad-portas de la cuenta pública
    Chile

    Bancada de diputados de RN plantea cinco ejes de emergencia nacional ad-portas de la cuenta pública

    Publican norma que autoriza instalar un monumento en memoria del expresidente Sebastián Piñera frente a La Moneda

    Senadores PS cuestionan al gobierno ad-portas de la Cuenta Pública y acusan falta de planes en seguridad y migración

    Federación de Trabajadores del Cobre se declara “expectante” ante auditoría en Codelco por posibles irregularidades
    Negocios

    Federación de Trabajadores del Cobre se declara “expectante” ante auditoría en Codelco por posibles irregularidades

    SpaceX y el interés de los chilenos por participar en la que sería la mayor apertura a bolsa de la historia

    Riqueza financiera de Chile alcanzó casi los US$700 mil millones en 2025 tras un alza anual de dos dígitos

    ¿Sudar más significa que estoy haciendo mejor ejercicio? Esto dicen especialistas
    Tendencias

    ¿Sudar más significa que estoy haciendo mejor ejercicio? Esto dicen especialistas

    Estudio revela por qué el T. Rex tenía brazos tan pequeños en relación a su cuerpo y cabeza

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens

    El emotivo reencuentro de Mirko Jozic y Lizardo Garrido, emblemas del Colo Colo campeón de América en 1991
    El Deportivo

    El emotivo reencuentro de Mirko Jozic y Lizardo Garrido, emblemas del Colo Colo campeón de América en 1991

    Nicolás Córdova llama de urgencia a Fabián Hormazábal para la gira de la Roja

    En vivo: Arsenal enfrenta al PSG en final de la Champions League

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía
    Tecnología

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    Museo Violeta Parra recibirá dos obras inéditas de la artista en el Día del Patrimonio
    Cultura y entretención

    Museo Violeta Parra recibirá dos obras inéditas de la artista en el Día del Patrimonio

    Muere a los 104 años Edgar Morin, filósofo francés y creador del pensamiento complejo

    Reseña de libros: de Yiyun Li a Nicolás Cruz Valdivieso

    Edmundo González plantea las condiciones para la repetición de las elecciones presidenciales en Venezuela
    Mundo

    Edmundo González plantea las condiciones para la repetición de las elecciones presidenciales en Venezuela

    Trump acusa bloqueo judicial a remodelación del Kennedy Center y apunta contra juez de Washington

    Un dron ucraniano impacta contra el edificio de una de las turbinas de la central nuclear de Zaporiyia

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”
    Paula

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas