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    Senadores PS cuestionan al gobierno ad-portas de la Cuenta Pública y acusan falta de planes en seguridad y migración

    Alfonso de Urresti criticó una medida vinculada a contribuciones por afectar recursos municipales, mientras Danisa Astudillo sostuvo que el Ejecutivo aún no ha mostrado propuestas nuevas en materias clave como seguridad y migración.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Senadores PS cuestionan al gobierno ad portas de la Cuenta Pública y acusan falta de planes en seguridad y migración

    Senadores del Partido Socialista cuestionaron al gobierno en la antesala de la Cuenta Pública, apuntando a una falta de definiciones en materias como seguridad, migración y medidas económicas con impacto en los municipios.

    El senador Alfonso de Urresti criticó una medida vinculada al pago de contribuciones, señalando que beneficiaría principalmente a los sectores de mayores ingresos y afectaría directamente los recursos municipales.

    “Se está focalizando en los sectores más acomodados y se está afectando directamente a los municipios, que prestan servicios directos a la comunidad y se van a ver expuestos a menos ingresos”, sostuvo el parlamentario.

    En esa línea, De Urresti afirmó que existe “una muy mala técnica” en la propuesta, debido a que, a su juicio, termina reduciendo los ingresos disponibles para los gobiernos locales.

    Senadores PS cuestionan al gobierno ad portas de la Cuenta Pública y acusan falta de planes en seguridad y migración Dedvi Missene

    Críticas por seguridad y migración

    Por su parte, la senadora Danisa Astudillo sostuvo que, hasta ahora, no han visto anuncios nuevos por parte del Ejecutivo y acusó que el gobierno llegó al poder sin planes concretos en áreas sensibles.

    “No hemos visto nada nuevo. Sabemos que todo lo que prometieron y comprometieron con la ciudadanía para salir electos no existía”, afirmó.

    La parlamentaria aseguró que “no existía un plan para mejorar el tema migratorio” y que tampoco había un plan de seguridad, por lo que espera que la Cuenta Pública esté centrada en explicar qué hará el Ejecutivo hacia adelante.

    “Lo que yo supongo que van a poder anunciar en esa cuenta es lo que se viene para el futuro”, señaló Astudillo.

    Senadores PS cuestionan al gobierno ad portas de la Cuenta Pública y acusan falta de planes en seguridad y migración Dedvi Missene

    Además, cuestionó que el gobierno haya intentado acelerar la tramitación de proyectos mediante suma urgencia o discusión inmediata, afirmando que el Congreso ha buscado revisar las iniciativas con mayor detención.

    “Evidentemente con la seriedad que trabaja el Congreso hemos podido frenar un poco las cosas, porque yo creo que lo que les faltan son anuncios”, planteó.

    La senadora agregó que espera que el Presidente ponga especial énfasis en seguridad durante la Cuenta Pública, especialmente por el aumento de delitos graves.

    “Espero que haga mucho énfasis en qué es lo que van a hacer para mejorar la seguridad del país, porque lo que hemos visto en estos últimos meses es que han crecido un 37% y un 42% los homicidios asociados a crimen organizado u homicidios”, afirmó.

    Sala cuna y rol de la oposición

    De Urresti también abordó la discusión sobre sala cuna, luego de que el Ejecutivo señalara que ingresaría indicaciones antes de la quincena de junio.

    “Las vueltas de la vida: el gobierno que se negó a tramitar en los últimos meses del gobierno del Presidente Boric ahora busca sacar con rapidez sala cuna”, criticó.

    El senador sostuvo que esa situación refleja contradicciones que, a su juicio, la derecha deberá explicar. Sin embargo, aseguró que desde la oposición apoyarán los avances que correspondan en la materia.

    “Obviamente vamos a apoyar las modificaciones que correspondan a sala cuna, porque es un tremendo avance para los trabajadores, para las mujeres particularmente, y también para dinamizar el mundo laboral”, indicó.

    Senadores PS cuestionan al gobierno ad portas de la Cuenta Pública y acusan falta de planes en seguridad y migración

    Astudillo, en tanto, señaló que la oposición debe avanzar en su rearticulación, pero no solo con el objetivo de enfrentar al gobierno, sino también de representar una alternativa para la ciudadanía.

    “No solamente tenemos que dedicarnos a hacer oposición, sino que también tenemos que representar una alternativa para la comunidad”, afirmó.

    La parlamentaria agregó que el sector debe marcar diferencias frente a un gobierno que, según acusó, “llegó con mucho engaño”, y planteó que la oposición debe levantar propuestas “honestas” y viables para el futuro.

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