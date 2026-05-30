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    Trump acusa bloqueo judicial a remodelación del Kennedy Center y apunta contra juez de Washington

    El mandatario estadounidense cuestionó al juez federal Christopher Cooper, luego de que ordenara retirar su nombre del centro cultural y frenara el cierre del recinto para una millonaria renovación. En un extenso mensaje, Trump acusó un conflicto de interés y volvió a denunciar que el sistema judicial está “arreglado” en su contra.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Trump acusa bloqueo judicial a remodelación del Kennedy Center y apunta contra juez de Washington Europa Press/Contacto/Andrew Ley

    El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura ofensiva contra el juez federal Christopher Cooper luego de que este ordenara retirar su nombre del Kennedy Center y bloqueara el cierre del recinto para una remodelación estructural.

    El caso apunta a uno de los espacios culturales más simbólicos de Washington D.C.: el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, sede de conciertos, teatro, ópera, ballet y ceremonias artísticas en la capital estadounidense.

    Según reportes de prensa, Cooper resolvió que el nombre de Trump fue incorporado ilegalmente al edificio, al considerar que la junta del centro excedió sus facultades y que solo el Congreso puede modificar oficialmente la denominación del recinto.

    El juez también frenó el cierre previsto del centro, que la administración Trump impulsaba para ejecutar obras mayores de renovación. La clausura estaba asociada a un proyecto que, según el mandatario, buscaba reparar fallas estructurales y modernizar por completo el edificio.

    Trump acusa bloqueo judicial a remodelación del Kennedy Center y apunta contra juez de Washington Joyce N. Boghosian

    En un extenso mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó que la decisión judicial paraliza una “magnífica” reconstrucción estructural y estética del recinto. Según el mandatario, ya se habían encargado o estaban por encargarse materiales como mármol, acero, mobiliario, sistemas de calefacción y aire acondicionado.

    Trump sostuvo que el edificio se encontraba en malas condiciones, con sistemas de climatización de más de seis décadas, tuberías deterioradas, mármol en mal estado y problemas estructurales que, a su juicio, hacían necesario cerrar el recinto para realizar trabajos de alto riesgo.

    “No es posible tener una obra de construcción importante y muy peligrosa, incluyendo el reemplazo de vigas estructurales, con audiencias entrando inocentemente a ver una obra”, planteó el mandatario.

    Acusación contra el juez

    El Presidente acusó directamente a Cooper, nombrado durante el gobierno de Barack Obama, de actuar por animadversión política y de tener un conflicto de interés.

    En su publicación, Trump apuntó contra la esposa del magistrado, Amy Jeffress, a quien vinculó con figuras y causas asociadas al Partido Demócrata, el gobierno de Obama, investigaciones sobre el 6 de enero y casos judiciales relacionados con el propio mandatario.

    Trump afirmó que Jeffress estaría “conectada al sistema de la izquierda” y sostuvo que, por ese motivo, sería “imposible” recibir un trato justo ante Cooper.

    Trump acusa bloqueo judicial a remodelación del Kennedy Center y apunta contra juez de Washington Diego M. Radzinschi

    El mandatario también cuestionó que el juez ordenara retirar su nombre del edificio, pese a que, según Trump, la decisión de incorporarlo habría sido adoptada por una junta directiva integrada por “personas distinguidas” que votaron de forma unánime.

    Trump aseguró que él no impulsó personalmente el cambio de nombre y que fue la junta la que consideró que aquello podía beneficiar a una institución que, según dijo, enfrentaba bajos niveles de actividad y deterioro tras la pandemia.

    Un conflicto en el centro cultural de Washington

    La disputa tiene una dimensión política mayor porque el Kennedy Center no es solo un recinto artístico, sino una institución federal ubicada en el núcleo simbólico de Washington.

    El centro fue establecido por ley y nombrado en honor al expresidente John F. Kennedy, por lo que su eventual cambio de nombre involucra atribuciones legales y políticas que, según el fallo, exceden a la junta del recinto.

    Trump sostuvo que, tras el fallo, la renovación probablemente no se realizará y advirtió que el edificio podría mantenerse abierto pese a que, según él, no estaría en condiciones adecuadas de seguridad.

    Trump acusa bloqueo judicial a remodelación del Kennedy Center y apunta contra juez de Washington

    Hacia el final de su mensaje, el presidente amplió la crítica y vinculó el caso con otros fallos judiciales que han afectado a su administración, incluyendo disputas sobre aranceles y ciudadanía por nacimiento.

    “El sistema judicial está arreglado”, afirmó Trump, insistiendo en que existe una persecución política y judicial en su contra.

    Más sobre:Donald TrumpKennedy CenterWashingtonJuezJudicialEstados Unidos

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