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    Patricio Jottar deja la gerencia general de CCU tras 28 años y pasará a integrar el directorio

    En su reemplazo asumirá Eduardo Ffrench-Davis Rodríguez, quien actualmente se desempeña como gerente general de la filial Embotelladoras Chilenas Unidas.

    Por 
    Patricia San Juan
    Patricio Jottar y Eduardo Ffrench-Davis

    La embotelladora y cervecera CCU, controlada por Quiñenco y Heineken, anunció importantes cambios en la conformación de su directorio y su plana ejecutiva, los que incluyen la salida de Patricio Jottar de la gerencia general, tras 28 años en el cargo, para asumir ahora como miembro del directorio.

    En un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la compañía indicó “teniendo en cuenta la terminación de funciones del actual gerente general de la sociedad, y como parte de una transición planificada para continuar impulsando el desarrollo de la compañía y alcanzar los objetivos que la sociedad se ha impuesto, el directorio acordó designar en su reemplazo al señor Eduardo Ffrench-Davis Rodríguez, quien actualmente se desempeña como gerente general de Embotelladoras Chilenas Unidas S.A., filial de la sociedad, quien asumirá el cargo a contar del 1 de julio de 2026″.

    A su vez Jottar reemplazará en el directorio a Rodrigo Hinzpeter quien dejará el cargo el 30 de junio de 2026.

    En una carta a los trabajadores Jottar señaló que “con alegría les escribo estas líneas para compartir con ustedes una positiva transición en la administración de CCU, que se ha venido conversando desde hace algún tiempo”.

    Nuevo vicepresidente

    Asimismo la compañía indicó que en sesión de directorio realizada este viernes la instancia tomó conocimiento de la renuncia presentada por Carlos Molina Solis al cargo de vicepresidente y director de la compañía, con efecto a contar del 31 de julio de 2026.

    “El directorio agradeció la labor desempeñada y el gran aporte al desarrollo de la compañía en todos los años que este dedicó al directorio”, dijo CCU.

    Añadió que el directorio nombró en reemplazo de Molina, a Alexandre Othenio Carreteiro, actual President of the Americas Region del Grupo Heineken, quien asumirá el cargo de director y vicepresidente el 1 de agosto de 2026.

    En consideración a las dos renuncias de directores antes señaladas, se deberá proceder a la renovación total del directorio en la próxima junta ordinaria de accionista, dijo CCU.

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