Desempleo salta a su nivel más alto en casi cinco años y supera la barrera del 9%

Malas noticias para la economía chilena. El desempleo lejos de ceder sigue su trayectoria al alza superando una nueva barrera. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) la tasa de desempleo subió 0,3 puntos porcentuales en doce meses y se ubicó en 9,1%, en el trimestre febrero-abril, siendo su mayor nivel desde el trimestre abril-junio del 2021.

Esta alza se debe a que la fuerza de trabajo subió 1,0% mayor a la presentada por las personas ocupadas 0,7%. Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 4,1%, incididas por quienes se encontraban cesantes(3,3%)y aquellas que buscan trabajo por primera vez (11,6%).

La tasa de participación se situó en 62,3%, incrementándose 0,1 pp. en doce meses, mientras que la tasa de ocupación alcanzó 56,7%, y no presentó variación en igual período.

Desempleo. Foto archivo.

En tanto, la población fuera de la fuerza de trabajo creció 0,7%, influida por las personas inactivas potencialmente activas (2,1%) y personas inactivas habituales (0,3%).

Ahora bien, en cuanto a la creación de empleo, también se mantienen las bajas cifras. En este trimestre febrero-abril se generaron solo 68.299 plazas laborales con un alza de solo 0,7% anual, mientras que en el trimestre inmediatamente anterior, es decir, enero-marzo se crearon 45.354 empleos con un alza de 0,5% anual.

Con este, además, los desocupados subieron 4% alcanzado los 944.794, siendo el mayor número desde el trimestre septiembre-noviembre del 2020.

El desempleo femenino volvió a subir y alcanzó un 10,5%, aumentando 0,8 pp. en el período, producto del ascenso de 2,1% de la fuerza de trabajo, mayor al de 1,3% registrado por las ocupadas.

Según el informe del INE, las desocupadas se expandieron 10,1%, incididas por las cesantes (10,2%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (8,7%). Por su parte, las tasas de participación y ocupación se situaron en 53,4% y 47,8%, incrementándose 0,6 pp. y 0,2 pp., en cada caso. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,5%, influidas por las inactivas habituales y las iniciadoras.

Por su parte, la tasa de desocupación masculina alcanzó un 8,0%, disminuyendo 0,2 pp. en un año, a raíz del alza de 0,2% de la fuerza de trabajo, menor a la de 0,3% registrada por los ocupados. Al mismo tiempo, los desocupados descendieron 1,3%, incididos únicamente por los cesantes (-2,9%). Por su parte, las tasas de participación y ocupación se situaron en 71,6% y 65,9%, decreciendo 0,5 pp. y 0,3 pp., en cada caso.