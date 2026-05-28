El oro cae a su mínimo en dos meses por alza del dólar y perspectivas de inflación

El precio del oro cayó a su nivel más bajo en dos meses, afectado por la incertidumbre renovada en torno al conflicto entre Estados Unidos e Irán, que fortaleció al dólar, empujó al alza los precios del petróleo y las perspectivas de inflación.

El precio spot del metal retrocede 1,43% hasta US$ 4.393 por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos bajaron 1,5% hasta US$ 4.381,50.

Ambas referencias alcanzaron así su nivel más bajo desde el 26 de marzo.

La apreciación del dólar -que encarece el oro para los compradores internacionales que operan en otras monedas- fue identificada como uno de los factores detrás de la caída, junto con el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, que ha mantenido elevados los precios del petróleo durante todo el conflicto.

Esto ha reavivado los temores inflacionarios y, al mismo tiempo, esfumando las posibilidades de recorte de tasas en el corto plazo.

De acuerdo a los datos de Tradingview, la rentabilidad del oro llega a apenas 1,53% en lo que va del año., situación que dista mucho a los observado a fines de enero pasado cuando la onza tocó un máximo de US$ 5.560 tras un formidable rally alcista de los metales preciosos.

Tasas de interés, el factor de fondo

Lucas Santillán, analista de Mercados de Capitaria, dijo que el mercado interpreta que un petróleo elevado podría mantener las tasas altas por más tiempo, afectando negativamente al oro al ser un activo que no entrega rendimiento.

“El mercado interpreta que un petróleo elevado podría mantener las tasas altas por más tiempo, afectando negativamente al oro al ser un activo que no entrega rendimiento”, dijo.

A esto se sumaron los datos económicos de Estados Unidos publicados hoy, donde el PCE subyacente mensual salió bajo lo esperado en 0,2%, mientras que el PIB decepcionó y las solicitudes de subsidio por desempleo aumentaron.

“Esto debilitó parcialmente al dólar y permitió cierto rebote técnico del oro tras respetar una zona clave de soporte en los US$4.366 por onza”, agregó el experto.

Michael Field, estratega jefe de renta variable en Morningstar, señaló que los factores detrás de la caída del oro venían gestándose desde hace algún tiempo.

El oro cae por alza del dólar y perspectivas de inflación. Bloomberg Creative Photos

“Los inversores están preocupados por el hecho de que la guerra con Irán se prolonga y de que la inflación solo va en una dirección: al alza”, indicó Field.

“Aunque tradicionalmente el oro y otros metales preciosos se consideran una cobertura contra la inflación, no generan ingresos. Cuando las tasas de interés son bajas los inversores están dispuestos a ignorar eso, pero con tasas que probablemente subirán e inflación elevada, los inversores prefieren activos que al menos les entreguen un retorno.”

Citado por CNBC, el analista de commodities senior de ANZ, Daniel Hynes, apuntó en la misma dirección.

“El oro cayó por segundo día consecutivo por las preocupaciones de que el conflicto en Medio Oriente prolongue la inflación y mantenga las tasas de interés elevadas”, señaló.

“Incluso la posibilidad de un acuerdo de paz en Medio Oriente no parece templar esas preocupaciones inflacionarias. Esto se complica por un reciente repunte en los precios de los alimentos en Estados Unidos, producto de la combinación de condiciones climáticas adversas, aranceles y una merma en el hato ganadero.”

Perspectivas divergentes entre los bancos de inversión

Pese a la caída, UBS reafirmó su postura alcista sobre el metal en una nota publicada este jueves. De acuerdo a CNBC, el banco redujo recientemente su objetivo de precio para el oro a fin de año a US$ 5.500 por onza, desde los US$ 5.900 que había proyectado anteriormente.

“Seguimos siendo positivos sobre las perspectivas del oro y continuamos viendo el metal precioso como una fuente de diversificación dentro de los portafolios”, indicó Mark Haefele, director de inversiones de UBS Global Wealth Management.

Bank of America, por su parte, mantiene un objetivo de precio para el oro de US$ 5.093 por onza a fin de este año, lo que representaría un alza de cerca de 16% desde la cotización del jueves.

Para fines de 2027, el banco proyecta que el metal retrocederá hasta los US$ 4.925 por onza.