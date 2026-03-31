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    La guerra en Medio Oriente la asesta al oro el golpe mensual más duro en 18 años

    Precio de la onza acumula una baja superior al 14%. No obstante, Goldman Sacho mantuvo su proyección para el año 2026.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    DAVID GRAY

    La guerra en Medio Oriente puso en entredicho el estatus del oro como activo refugio. Tradicionalmente, en periodos de alta incertidumbre —como crisis económicas o conflictos bélicos—, el metal precioso tendía a apreciarse y servía como resguardo para los inversionistas.

    Sin embargo, esta vez no ocurrió así. La invasión conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán provocó una fuerte caída en su valor.

    El alza vertiginosa de los precios del petróleo y el gas ha generado expectativas de un repunte inflacionario a nivel global, lo que, a su vez, ha esfumando la posibilidad de bajas de tasas de interés. Al contrario.

    Este escenario ha afectado la demanda por el metal precioso.

    En este contexto, los precios al contado se encaminan hacia una caída mensual de 14,6%, lo que supondría su mayor retroceso desde octubre de 2008, cuando descendieron un 16,8%, según reportó CNBC.

    De acuerdo con TradingView, el oro se cotiza en torno a los US$ 4.622, muy por debajo de su máximo histórico de fines de enero, cuando superó los US$ 5.560. Desde entonces, acumula una caída de 20,2%, lo que implica su entrada en mercado bajista (bear market).

    Wayne Nutland, gestor de inversiones de Shackleton Advisers, señaló el martes a CNBC que los últimos cuatro años han modificado la dinámica de este activo.

    “Antes de la guerra de Ucrania, el precio del oro tendía a estar inversamente correlacionado con los rendimientos reales de los bonos y el dólar estadounidense: el precio del oro subía cuando esos indicadores bajaban y bajaba cuando esos indicadores subían”, explicó.

    “El período posterior a la guerra de Ucrania trastocó estas relaciones, en particular en 2025 y principios de 2026, cuando el oro experimentó un fuerte aumento, muy superior a las fluctuaciones sugeridas por esas relaciones históricas.”

    Nutland añadió que, tras la guerra con Irán, el oro ha vuelto a comportarse conforme a sus patrones tradicionales.

    “Tanto la rentabilidad de los bonos como el dólar estadounidense han subido, y en este contexto el oro ha demostrado su tradicional sensibilidad inversa a estos indicadores, cayendo como consecuencia”, afirmó. “Quizás el descenso del oro también se haya visto exacerbado por la fortaleza de su precio de cara a 2026 y, posiblemente, por el deseo de los inversores de liquidar posiciones rentables”.

    Por su parte, Iain Barnes, director de inversiones de Netwealth, indicó que la volatilidad del precio del oro ha alcanzado el doble de su nivel histórico en los últimos meses, impulsada por una mayor participación de inversionistas financieros.

    Las proyecciones para el oro

    Pese a la caída reciente, las perspectivas de mediano plazo se mantienen. Goldman Sachs conservó su proyección de que el oro alcanzará los US$ 5.400 por onza troy hacia fines de 2026, apoyado en expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, una normalización del posicionamiento especulativo y las continuas compras de bancos centrales.

    En la misma línea, los analistas del banco Lina Thomas y Daan Struyven sostuvieron en declaraciones que reproduce Yahoo Finance esta visión incluso cuando el metal ha retrocedido cerca de 15% hasta alrededor de US$ 4.580 desde el inicio del conflicto en Medio Oriente. Atribuyen la venta masiva a una combinación de factores, principalmente a la naturaleza del propio conflicto.

    Cuánto ha bajado el precio del oro con la Guerra. En la imagen, la Fed. RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDO

    La guerra y sus efectos en el alza del costo de la energía ha llevado a los mercados a descartar por completo los recortes de tasas de la Fed para este año.

    Bajo ese escenario, Goldman estima que el valor razonable actual del oro ronda los $4,550 por onza troy, asumiendo que las coberturas de política macroeconómica previas al conflicto permanecen vigentes.

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