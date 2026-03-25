EE.UU. afirma que en dos días sacó de Venezuela US$100 millones en oro

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, afirmó este miércoles que sacó de Venezuela US$100 millones en oro para las refinerías de petróleo estadounidenses.

“Al cabo de dos días, logramos traer a casa 100 millones de dólares en oro, físicamente hablando”, aseguró Burgum, quien a principios de mes visitó territorio venezolano junto a un grupo de ejecutivos de la industria del petróleo y la minería para reunirse con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

“No se había producido ningún envío de metales preciosos entre Venezuela y Estados Unidos en más de 20 años” , destacó el secretario del Interior durante una conferencia del sector energético, celebrada este miércoles en Houston, según informó la cadena NBC.

Sin embargo, más allá del petróleo, Washington también ve una gran oportunidad para desarrollar los recursos minerales y de metales preciosos de Venezuela, afirmó Burgum. El país también posee vastos recursos de carbón que contienen minerales críticos, añadió.

“La oportunidad minera, esa es una industria que ha colapsado por completo en Venezuela y ellos lo saben, se ha reducido a mineros artesanales controlados por pandillas, (con) probablemente algunas de las peores prácticas ambientales del mundo” , aseguró.

“Quieren un medio ambiente limpio, quieren inversiones modernas, quieren ver crecimiento en su país”, señaló finalmente el secretario refiriéndose al gobierno de Rodríguez.