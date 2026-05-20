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    Megarreforma: Quiroz abre puerta a reformular franquicia tributaria del Sence en el Senado y asegura que hay “despilfarros” en el sistema

    El ministro defendió el proyecto impulsado por el gobierno tras el término de la primera jornada de debate en la Cámara, donde admitió que el Ejecutivo buscará ajustes al mecanismo de capacitación laboral luego de las críticas surgidas incluso desde sectores oficialistas y de oposición.

    Por 
    Roberto Martínez
    Ministro de Hacienda Jorge Quiroz SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Tras el término de la primera jornada de discusión del denominado Plan para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social en la Cámara de Diputados, el ministro Jorge Quiroz abordó las principales controversias que han marcado la tramitación de la iniciativa, poniendo especial énfasis en la discusión por la franquicia tributaria del Sence, uno de los puntos más resistidos dentro del proyecto del Ejecutivo.

    El secretario de Estado reconoció que el gobierno está dispuesto a revisar el mecanismo en el Senado, luego de que la propuesta original para eliminar la franquicia tributaria fuera rechazada tanto en la Comisión de Hacienda como en la Comisión de Trabajo de la Cámara.

    Vamos a estudiar eso nuevamente. Lo dije ahora en mis palabras de cierre en esta sesión. En particular el SENCE hemos recibido propuestas de RN, de la diputada Yeomans (FA). Las vamos a considerar y vamos a volver sobre el tema”, sostuvo Quiroz ante la prensa.

    En esa línea, el jefe del Erario fiscal aseguró que el debate parlamentario permitió abrir una discusión más profunda sobre el uso de los recursos destinados a capacitación laboral.

    Creo que la discusión SENCE ha permitido abrir las ventanas, que entre un poco de aire fresco. Mirar cómo se están gastando los recursos”, afirmó.

    Asimismo, sostuvo que existe un diagnóstico transversal respecto a las falencias del sistema actual. “Hubo absoluto consenso, tanto en la Comisión de Hacienda como en la de Trabajo de que ahí hay despilfarros, que hay cosas que hay que mejorar. Es muchísimo dinero. Que hay espacio para hacer reducciones y sobre todo hacer más eficiente el gasto”, señaló.

    Pese a ello, Quiroz admitió que la mayoría de los sectores políticos no comparte la idea de eliminar completamente el instrumento de capacitación.

    “Pero también la opinión mayoritaria fue que no se quería eliminar el instrumento, por lo tanto, vamos a tener que buscar un ajuste ahí, y tengo confianza en ese tema en particular debiésemos lograr algo después en el Senado”, añadió.

    La franquicia tributaria del Sence se transformó en uno de los focos de tensión durante la discusión parlamentaria. La iniciativa original del Ejecutivo proponía eliminar el beneficio tributario asociado a la capacitación laboral, argumentando la necesidad de rediseñar el sistema y optimizar el uso de los recursos públicos.

    Sin embargo, la propuesta encontró resistencia inmediata. En la Comisión de Trabajo fue rechazada por 6 votos a favor y 7 en contra, luego de que parlamentarios de oposición y oficialismo cuestionaran que el gobierno intentara terminar con el mecanismo sin presentar una alternativa concreta.

    Entre quienes rechazaron la eliminación estuvo la diputada RN Ximena Ossandón, quien defendió la continuidad del instrumento, aunque reconociendo que requiere modificaciones profundas.

    “Como Bancada de Renovación Nacional no creemos que el Sence deba terminar, sino que debe reestructurarse”, afirmó la parlamentaria.

    Otros cuestionamientos

    Quiroz también abordó otras materias controvertidas de la megarreforma, entre ellas la compensación a los municipios por eventuales efectos en el Fondo Común Municipal.

    “Vamos a tener que conversar con los alcaldes. Les quiero decir desde acá que estén absolutamente tranquilos. Va a ser absolutamente compensado todo el impacto del fondo común municipal”, aseguró.

    Según explicó, dichos recursos ya están considerados dentro del informe financiero del proyecto. “Hay una línea exacta que está el costo de esa compensación. Es parte de los costos de este proyecto”, enfatizó.

    Otro de los temas abordados fue la invariabilidad tributaria contemplada en la iniciativa, respecto de la cual algunos parlamentarios han planteado reducir el plazo originalmente propuesto de 25 años.

    Consultado sobre la posibilidad de rebajar ese período a 20 años, Quiroz reconoció que existen conversaciones abiertas con distintos sectores políticos.

    “Estamos siempre conversando con distintas fuerzas, siempre abriéndonos a posibilidades, buscando que este sea un proyecto que se apruebe con el máximo número de votos posible”, indicó.

    No obstante, aclaró que la propuesta que será votada inicialmente en la Cámara mantiene intacta la redacción original. “Todos los cambios pueden ocurrir, pero mañana se va a votar el artículo como está”, precisó.

    La primera jornada de discusión legislativa se extendió por más de ocho horas y dejó en evidencia el complejo escenario político que enfrenta el Ejecutivo para sacar adelante la iniciativa.

    Desde el ingreso del proyecto, partidos como el Frente Amplio (FA), el Partido Comunista (PC) y el Partido Socialista (PS) manifestaron públicamente su rechazo. Posteriormente, la Democracia Cristiana (DC) también anunció que votará en contra, pese a las negociaciones sostenidas con el gobierno.

    En paralelo, el Partido de la Gente (PDG) había alcanzado un acuerdo con el Ejecutivo condicionado a impulsar medidas como mantener el impuesto a las pymes y devolver el IVA de medicamentos y pañales. Sin embargo, durante la jornada surgieron señales de incertidumbre respecto del respaldo definitivo de esa bancada.

    Pese al escenario adverso, Quiroz se mostró optimista respecto a la votación prevista para este miércoles.

    “Desde nuestra perspectiva, este proyecto mañana va a ser aprobado y con una cantidad de votos favorables muy interesante”, afirmó.

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