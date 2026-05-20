En vivo: Boca Juniors enfrenta a Cruzeiro en duelo clave para las chances de Universidad Católica en la Copa Libertadores
El cuadro argentino recibe al conjunto brasileño y si hay un triunfador, los cruzados ganándole a Barcelona avanzan a los octavos de final del torneo continental. Sigue aquí el relato del encuentro.
Actualizar el relato
Boca Juniors 1-1 Cruzeiro
Goooooooooooooool de Cruzeiro
Tiro de Boca
48′. Delgado le pega desde fuera. Elevado.
Se inicia la segunda parte
Este resultado parcial, le conviene a Universidad Católica. Si le gana a Barcelona, clasifica.
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Termina la primera parte
Boca fue más que Cruzeiro. Y lo gana con justicia.
Tiro de Boca
45′+2′. Delgado le pega desde fuera. Ataja Octavio.
Agregados
45′. Se añadieron 3 minutos más.
Busca Cruzeiro
40′. Christian intenta entrar al área. Buena cobertura de la defensa de Boca.
Buscaba el olímpico
37′. Paredes lanza un córner al arco. Pero la saca Octavio con los puños.
Llega Cruzeiro
30′. Bruno encabeza la contra. Entra al área. Pero el portero de Boca le achica y le gana el duelo.
Baja la presión
28′. Tras el gol, Boca no ha logrado hilvanar otro ataque de peligro.
La apertura de la cuenta
El gol de Boca
15′. Paredes lanza un tiro libre y logra pasar al arquero. Merentiel la toca cuando ya estaba dentro del pórtico.
Gooooooooooooooooool de Boca
Octavio figura
12′. El portero de Cruzeiro le saca el gol cantado a Giménez.
Tiro de Boca
11′. Del Monte le pega desde fuera. Saca el portero.
Otra de Metentiel
7′. El jugador de Boca remata. Ataja el portero de Cruzeiro.
Llega Boca
1′. Merentiel remata y el portero Octavio la saca con un manotazo.
Comienza el partido
Boca y Cruzeiro ya juegan en la Bombonera.
Los 11 de Boca
Formación de Cruzeiro
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