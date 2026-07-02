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    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    La lluvia volverá este fin de semana a la Región Metropolitana y parte de la zona central. Revisa qué comunas tendrán chubascos y cuándo llegará un evento más intenso de precipitaciones.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones. Foto: ATON.

    Un fin de semana de lluvia llegará a la Región Metropolitana y zona central, gracias a una baja segregada que se unirá con un ciclón extratropical. Así lo confirmó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) en la última actualización del pronóstico.

    Aunque no será un episodio de precipitaciones cuantiosas, mojará algunos sectores no solo de la RM, sino también de O’Higgins y Ñuble. Hasta ahora, Valparaíso se quedaría fuera del evento.

    Revisa los sectores en los que caerá lluvia, y cómo será su intensidad.

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones. Foto: ATON.

    Dónde habrá lluvia el fin de semana en Chile

    De acuerdo al pronóstico, el día de lluvia será el sábado 4 de julio.

    Partiendo por la Región Metropolitana, hasta ahora el único sector que tendría precipitaciones en forma de chubascos aislados sería San José de Maipo, desde la mañana hasta la tarde.

    Si bien en el resto de Santiago no hay lluvia pronosticada, será un día frío y nublado. Partirá con heladas en la mañana, cercanas a los 0 °C, para después subir a una máxima que oscilará entre los 12 y 14 °C.

    En paralelo, la Región de O’Higgins también tendrá lluvia en forma de chubascos aislados durante la mañana y tarde del sábado en Pichilemu y Santa Cruz. En el resto de la región, las temperaturas también serán bajas en general, por lo que será una jornada fresca.

    Y, finalmente, la última región de la zona central afectada será Maule: se esperan chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h solamente en Constitución. Al igual que en los casos anteriores, será un día frío con mínimas y máximas bajas.

    Por ello, el llamado es a abrigarse y, para los sectores afectados por las precipitaciones, prepararse para algo de lluvia.

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones. Foto: ATON.

    El próximo evento de lluvia importante en la zona central

    Meteochile avisó recientemente que a partir de este trimestre, comenzarán algunas manifestaciones asociadas a las condiciones del fenómeno El Niño, como más lluvias en gran parte del país.

    Aparentemente, se darían las condiciones para que se despeje el paso de las tormentas y sistemas frontales generadas en el océano hacia Chile continental, por lo que pronto podrían comenzar más episodios frecuentes de lluvia.

    Además, según Jaime Leyton, meteorólogo de Megatiempo, este evento podría ser la antesala de una lluvia mayor para la zona central: “La próxima semana se viene bravo”, dijo, sobre la posible llegada de precipitaciones más intensas entre el 8 y 9 de julio.

    En paralelo, sobre las temperaturas, Miguel Fernández, meteorólogo del proyecto GEOOS de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), explicó que, aunque continuarán bajas en el corto plazo, ya comienza a observarse una tendencia hacia condiciones menos extremas.

    Y es que la masa de aire frío que dejó heladas durante esta semana en el centro-sur de Chile comenzó a desplazarse hacia Argentina, por lo que podría haber un leve aumento de las temperaturas mínimas.

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