Un equipo de investigadores identificó un mecanismo (hasta ahora desconocido) que podría explicar cómo mueren las células cerebrales en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y la demencia frontotemporal.

El hallazgo, publicado en la revista Nature Communications, abre la puerta al desarrollo de futuras terapias destinadas a ralentizar la progresión de estos trastornos.

Desde hace décadas, los científicos saben que en enfermedades como el Alzheimer se acumulan proteínas tóxicas dentro de las neuronas.

Sin embargo, el proceso exacto por el cual esa acumulación termina destruyendo las células nerviosas seguía siendo un misterio .

Ahora, investigadores del King’s College de Londres y del Instituto de Investigación de la Demencia del Reino Unido identificaron un proceso llamado carioptosis, que podría ser el vínculo faltante entre proteínas dañinas y la muerte de las neuronas.

Cómo el Alzheimer mata las células cerebrales, según un reciente estudio

La carioptosis, proceso clave en el Alzheimer

La carioptosis corresponde a una serie de reacciones químicas que se activan cuando las proteínas tóxicas se acumulan dentro de una célula.

Durante este proceso, el núcleo celular –que contiene el ADN– comienza a encogerse progresivamente hasta desintegrarse , provocando finalmente la muerte de la neurona.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron cerca de 3.000 células cerebrales obtenidas de 28 personas que padecían Alzheimer o demencia frontotemporal en etapa terminal.

Mediante algoritmos computacionales identificaron distintos mecanismos de muerte celular presentes en el tejido cerebral.

Los resultados mostraron que un 35% de las células de la corteza frontal de personas con Alzheimer presentaban signos de carioptosis , frente al 15% observado en adultos mayores sanos.

“Este estudio es la culminación de un recorrido de 10 años en King’s, desde que identificamos por primera vez la carioptosis en una enfermedad relativamente rara hasta descubrir que es una característica común de las demencias”, señalaron los investigadores.

El trabajo también permitió identificar una vía molecular clave involucrada en este proceso.

Según los experimentos, la acumulación de proteínas tóxicas desestabiliza la membrana externa del núcleo celular, desencadenando su contracción y posterior destrucción.

Además, el equipo descubrió que determinadas proteínas conocidas como quinasas funcionan como interruptores moleculares capaces de regular la carioptosis .

En experimentos realizados con neuronas de rata, bloquear la interacción entre la proteína p38 MAP quinasa y LaminB1 redujo los marcadores asociados a este mecanismo de muerte celular.

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¿Qué dicen los autores?

Los investigadores creen que esta interacción podría transformarse en un nuevo objetivo terapéutico para frenar la pérdida de neuronas en personas con demencia.

“Al dirigirnos específicamente a la interacción entre la MAP quinasa p38 y la laminina B1, podemos ralentizar el proceso de muerte celular” , explicó el doctor Manolis Fanto, profesor de Genómica Funcional del Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia del King’s College de Londres.

La primera autora del estudio, la doctora Rebecca Casterton, destacó la relevancia del descubrimiento para comprender mejor la enfermedad.

“Nuestro estudio revela una nueva serie de eventos químicos que pueden coordinar la muerte celular en las células cerebrales. Me entusiasma ver los futuros avances que esto pueda generar en la comunidad de investigación sobre la demencia y más allá“, afirmó.

En la misma línea, la doctora Sara Rodrigues, directora de Investigación de Alzheimer’s Research UK, sostuvo que el hallazgo representa un avance importante para el desarrollo de nuevos tratamientos.