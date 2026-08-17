SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cómo el Alzheimer mata las células cerebrales, según un reciente estudio

    Un equipo de científicos identificó un mecanismo hasta ahora desconocido que explicaría cómo las proteínas tóxicas destruyen las neuronas en el Alzheimer.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Cómo el Alzheimer mata las células cerebrales, según un reciente estudio

    Un equipo de investigadores identificó un mecanismo (hasta ahora desconocido) que podría explicar cómo mueren las células cerebrales en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y la demencia frontotemporal.

    El hallazgo, publicado en la revista Nature Communications, abre la puerta al desarrollo de futuras terapias destinadas a ralentizar la progresión de estos trastornos.

    Desde hace décadas, los científicos saben que en enfermedades como el Alzheimer se acumulan proteínas tóxicas dentro de las neuronas.

    Sin embargo, el proceso exacto por el cual esa acumulación termina destruyendo las células nerviosas seguía siendo un misterio.

    Ahora, investigadores del King’s College de Londres y del Instituto de Investigación de la Demencia del Reino Unido identificaron un proceso llamado carioptosis, que podría ser el vínculo faltante entre proteínas dañinas y la muerte de las neuronas.

    Cómo el Alzheimer mata las células cerebrales, según un reciente estudio

    La carioptosis, proceso clave en el Alzheimer

    La carioptosis corresponde a una serie de reacciones químicas que se activan cuando las proteínas tóxicas se acumulan dentro de una célula.

    Durante este proceso, el núcleo celular –que contiene el ADN– comienza a encogerse progresivamente hasta desintegrarse, provocando finalmente la muerte de la neurona.

    Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron cerca de 3.000 células cerebrales obtenidas de 28 personas que padecían Alzheimer o demencia frontotemporal en etapa terminal.

    Mediante algoritmos computacionales identificaron distintos mecanismos de muerte celular presentes en el tejido cerebral.

    Los resultados mostraron que un 35% de las células de la corteza frontal de personas con Alzheimer presentaban signos de carioptosis, frente al 15% observado en adultos mayores sanos.

    “Este estudio es la culminación de un recorrido de 10 años en King’s, desde que identificamos por primera vez la carioptosis en una enfermedad relativamente rara hasta descubrir que es una característica común de las demencias”, señalaron los investigadores.

    El trabajo también permitió identificar una vía molecular clave involucrada en este proceso.

    Según los experimentos, la acumulación de proteínas tóxicas desestabiliza la membrana externa del núcleo celular, desencadenando su contracción y posterior destrucción.

    Además, el equipo descubrió que determinadas proteínas conocidas como quinasas funcionan como interruptores moleculares capaces de regular la carioptosis.

    En experimentos realizados con neuronas de rata, bloquear la interacción entre la proteína p38 MAP quinasa y LaminB1 redujo los marcadores asociados a este mecanismo de muerte celular.

    Cómo el Alzheimer mata las células cerebrales, según un reciente estudio

    ¿Qué dicen los autores?

    Los investigadores creen que esta interacción podría transformarse en un nuevo objetivo terapéutico para frenar la pérdida de neuronas en personas con demencia.

    “Al dirigirnos específicamente a la interacción entre la MAP quinasa p38 y la laminina B1, podemos ralentizar el proceso de muerte celular”, explicó el doctor Manolis Fanto, profesor de Genómica Funcional del Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia del King’s College de Londres.

    La primera autora del estudio, la doctora Rebecca Casterton, destacó la relevancia del descubrimiento para comprender mejor la enfermedad.

    “Nuestro estudio revela una nueva serie de eventos químicos que pueden coordinar la muerte celular en las células cerebrales. Me entusiasma ver los futuros avances que esto pueda generar en la comunidad de investigación sobre la demencia y más allá“, afirmó.

    En la misma línea, la doctora Sara Rodrigues, directora de Investigación de Alzheimer’s Research UK, sostuvo que el hallazgo representa un avance importante para el desarrollo de nuevos tratamientos.

    “La identificación de la carioptosis es un paso crucial para encontrar dianas terapéuticas que puedan detener o ralentizar la pérdida celular. Podría ampliar el abanico de terapias que aborden las causas subyacentes de la enfermedad, acercándonos así a la cura de la demencia”, concluyó.

    Lee también:

    Más sobre:AlzheimerCélulasEstudioCienciaSaludBienestarInvestigaciónCarioptosisTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nuevo evento meteorológico mantiene en alerta amarilla a varios sectores de la zona norte del país

    PIB de Japón crece 1,1% en el segundo trimestre, bajo lo esperado

    KRUPS lanza en Chile sus cafeteras automáticas ultracompactas

    Trump corrige a Vance y recalca que la prioridad de Estados Unidos es “evitar que Irán posea armas nucleares”

    Carabineros detiene a dos personas tras procedimiento: vehículo habría intentado atropellar a funcionarios

    El cuestionado rol que De la Espriella le dio a su esposa para gestionar las donaciones tras el terremoto en Colombia

    Lo más leído

    1.
    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    2.
    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    3.
    El café puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad hepática, según un reciente estudio

    El café puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad hepática, según un reciente estudio

    4.
    Matt Sanders: “Es inútil pensar que podemos resolver los problemas de violencia juvenil con enfoques más punitivos”

    Matt Sanders: “Es inútil pensar que podemos resolver los problemas de violencia juvenil con enfoques más punitivos”

    5.
    Los perros pueden distinguir diferentes emociones negativas de los humanos, según un reciente estudio

    Los perros pueden distinguir diferentes emociones negativas de los humanos, según un reciente estudio

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    El café puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad hepática, según un reciente estudio

    El café puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad hepática, según un reciente estudio

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    Burundanga: ¿puede hacerte perder la conciencia con solo tocarla? Lo que dice la evidencia científica

    Burundanga: ¿puede hacerte perder la conciencia con solo tocarla? Lo que dice la evidencia científica

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 17 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este lunes 17 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Temblor hoy, lunes 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Vientos, nevadas y precipitaciones: ¿Qué sectores han suspendido sus clases en el norte?

    Vientos, nevadas y precipitaciones: ¿Qué sectores han suspendido sus clases en el norte?

    Nuevo evento meteorológico mantiene en alerta amarilla a varios sectores de la zona norte del país
    Chile

    Nuevo evento meteorológico mantiene en alerta amarilla a varios sectores de la zona norte del país

    Así funciona la red de Metro este lunes 17 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Carabineros detiene a dos personas tras procedimiento: vehículo habría intentado atropellar a funcionarios

    PIB de Japón crece 1,1% en el segundo trimestre, bajo lo esperado
    Negocios

    PIB de Japón crece 1,1% en el segundo trimestre, bajo lo esperado

    Vacancia de strip centers en la Región Metropolitana cae por debajo del promedio histórico

    Zoom al empleo agrícola: casi la mitad es informal y el ingreso promedio en el sector es de $630 mil

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios
    Tendencias

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    Cómo el Alzheimer mata las células cerebrales, según un reciente estudio

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    Ministro Riveros responde a la propuesta de cerrar el Mindep: “Estamos trabajando en fortalecer la institucionalidad”
    El Deportivo

    Ministro Riveros responde a la propuesta de cerrar el Mindep: “Estamos trabajando en fortalecer la institucionalidad”

    Chile arrasa en el kickboxing: lidera el medallero del Panamericano y Sudamericano

    La UC y Coquimbo toman nota para la Copa Libertadores: cómo les fue a los rivales de los chilenos en la Liga Argentina

    KRUPS lanza en Chile sus cafeteras automáticas ultracompactas
    Tecnología

    KRUPS lanza en Chile sus cafeteras automáticas ultracompactas

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Muere a los 36 años Hayden Panettiere, actriz de “Heroes”, “Nashville” y “Scream”
    Cultura y entretención

    Muere a los 36 años Hayden Panettiere, actriz de “Heroes”, “Nashville” y “Scream”

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”

    Manuela Martelli: “La generación que creció durante la transición es, para mi gusto, una generación muy dormida”

    Trump corrige a Vance y recalca que la prioridad de Estados Unidos es “evitar que Irán posea armas nucleares”
    Mundo

    Trump corrige a Vance y recalca que la prioridad de Estados Unidos es “evitar que Irán posea armas nucleares”

    El cuestionado rol que De la Espriella le dio a su esposa para gestionar las donaciones tras el terremoto en Colombia

    Colombia denuncia amenazas del ELN contra un hospital en el noreste del país

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”
    Paula

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta