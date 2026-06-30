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    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Tras varios días de estabilidad atmosférica, algunos modelos anticipan el regreso de la lluvia a la Región Metropolitana y zona central. Revisa cuándo podría llover y qué tan probable es.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo Tendencias / La Tercera

    Con cielo despejado y rayos de sol, la Región Metropolitana dio comienzo al último día de junio, después de un fin de semana XL donde predominó la estabilidad atmosférica. Pero, ¿cuándo vuelve la lluvia a Santiago y la zona central?

    El pronóstico del tiempo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) muestra que todavía quedan varios días más de lo mismo: poca o nula nubosidad, aunque máximas frescas y posibles heladas en las mañanas, un escenario típico del invierno en el sector.

    Sin embargo, algo podría pasar hacia el fin de semana: algunos modelos meteorológicos muestran altas probabilidades de lluvia, gracias a una baja segregada que dejaría montos bajos, pero precipitaciones a fin de cuenta, en la RM y otras regiones de la zona central.

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo. Foto: ATON.

    Cuándo habrá lluvia en Santiago y la zona central

    Los datos de Meteochile todavía no muestran probabilidad de lluvia para los próximos días en la Región Metropolitana y zona central. Solamente días con nubosidad hacia el fin de semana.

    No obstante, otros modelos meteorológicos ya dan indicios de que podría volver la lluvia este sábado 4 de julio al sector.

    Por ejemplo, el modelo ECMWF —que utiliza la plataforma Meteored— asegura que durante esa jornada, algo de lluvia débil podría caer en algunos sectores de la RM durante la madrugada y después hacia la tarde, desde las 14:00 hasta las 20:00 horas.

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo. Foto: ATON.

    En Valparaíso, las probabilidades de lluvia aumentan un poco: hay entre 50 y 60% de probabilidad de lluvia moderada o débil entre las 8:00 y 17:00 horas.

    Por su parte, O’Higgins también registraría precipitaciones débiles entre las 11:00 y 17:00 horas.

    Sin embargo, como todavía faltan varios días para el posible evento de lluvias, el pronóstico puede cambiar. Para tener mayores certezas, se deben revisar los datos en fechas más cercanas al fin de semana.

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