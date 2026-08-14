May Chomali, la ministra rebelde de Kast que contraría al gobierno y partidos

Este jueves asomó una nueva grieta en el gobierno y, al mismo tiempo, volvió a quedar en evidencia un rasgo de la ministra de Salud, May Chomali: su disposición a marcar diferencias cuando se trata de materias que involucran directamente a su cartera. Esta vez, el punto fue la reforma constitucional en seguridad anunciada por José Antonio Kast.

Aunque no se conoce el texto final, el borrador al que accedió La Tercera propone, entre otras medidas, que los condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico queden, durante el cumplimiento de la pena y por 15 años, inhabilitados para acceder a “cualquier prestación financiada con recursos estatales” vinculada con los derechos a la salud, educación, trabajo y seguridad social.

Especialmente sensible ha sido lo relativo al sector salud, porque la redacción del borrador tiene márgenes muy amplios, sin definir qué prestaciones quedarían excluidas. Además, el escrito señala que quienes ya reciban alguna de estas prestaciones, al ser condenados las “perderán de pleno derecho”.

La idea no cayó nada de bien en el mundo sanitario, incluso dentro del propio oficialismo. La primera señal llegó casi de inmediato desde el propio Ministerio de Salud, donde la jefa de la cartera sanitaria dejó en claro que no compartía el planteamiento.

De hecho, en entrevista con CNN advirtió que el proyecto chocaría con normas sanitarias ya vigentes, como la Ley de Urgencia, además de que podrían existir posibles riesgos de salud al no brindar atención.

“Me imagino que cuando esto ya avance vamos a hacer consultas al respecto (…) Vamos a ver cuáles son los elementos que podrían interferir con otras leyes en las cuales nosotros estamos mandatados ”, dijo.

La respuesta, en todo caso, no tardó en llegar, profundizando aún más las diferencias. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, cuestionó este viernes los reparos planteados por su par de Salud y en entrevista con Radio Infinita, sostuvo que la secretaria de Estado no conoce el proyecto constitucional ni el borrador que ha generado la discusión. “Yo creo que está opinando de una cosa de la cual no estaba al tanto ”, afirmó.

Posteriormente, Arrau profundizó en que había hablado con Chomali la mañana de este viernes por el tema: “Ella no ha estado al tanto de todos los borradores que han habido de la reforma constitucional”, explicó, sumando que “hoy día nuestra constitución ya contempla algunas limitaciones a las personas condenadas por terrorismo de 15 años, por ejemplo, en cargos públicos, en ser director de establecimientos de educación. Nosotros queremos intensificar ese régimen, pero requiere de habilitación constitucional”. Además, dijo que en la propuesta de reforma “todo lo que es salud pública está contemplado, todas las atenciones de urgencia también, pero hay que preguntarle a la gente que está esperando por una cirugía del GES u otra si preferimos que se atienda a un vecino de bien o una persona condenada por crimen organizado y terrorismo”.

Como sea, esta no es la primera vez que Chomali marca sus diferencias frente a propuestas de su propio gobierno o su propio sector.

Durante las primeras semanas de mayo la ministra se mostró contraria a la indicación a la megarreforma realizada por el gobierno para que los recintos de salud públicos o privados y escuelas tuvieran que entregar antecedentes a Migraciones o la Contraloría.

En ese momento, la secretaria de Estado señaló en conversación con Radio13c que estaban observando “ con bastante preocupación ” la situación.

“Nosotros no podemos desde el Ministerio de Salud informar de estos temas, porque esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria, y eso está resguardado por el Código Sanitario y por la Ley de Deberes y Derechos de los pacientes. Eso lo vamos a defender absolutamente ”, enfatizó Chomali.

Algo similar ocurrió con el proyecto “Escucha su corazón”, impulsado por el Partido Nacional Libertario con patrocinio del Partido Republicano fundado por el Presidente Kast. La iniciativa propone que las mujeres que buscan interrumpir un embarazo bajo alguna de las tres causales deban escuchar previamente los latidos del embrión.

Aunque la postura contraria del gobierno sobre la iniciativa ya había trascendido, la intervención de Chomali llamó la atención en el oficialismo. La ministra fue una de las primeras autoridades en salir públicamente a abordarla y reafirmar esa posición en medio de las presiones de los partidos oficialistas que impulsaron el proyecto para que el Ejecutivo fijara una postura. En Tele13 Radio sostuvo que “desde el punto de vista clínico, no existe evidencia científica (...) que la mujer vaya a cambiar de decisión en esas tres causales”.

Una intervención que llamó la atención, pues, como se ha dicho, se trataba de una iniciativa presentada precisamente por partidos que hoy forman parte del oficialismo.

Son tres episodios de disidencia evidentes. Tan así, que al ser consultada si se considera una voz discrepante dentro del oficialismo, la propia Chomali afirmó en entrevista con CNN que “ como ministra de Salud yo me propuse estar del lado correcto, de hacer lo correcto ”, agregando que busca situarse “del lado donde la evidencia me dice si lo que voy a hacer le agrega o no le agrega valor” a las políticas de su cartera.

En ese contexto, concluyó que “en el tema tanto de los migrantes como del ‘Escucha tu corazón’, creo que ninguna de las dos decisiones le agrega valor. Todo lo contrario, le quita valor”.