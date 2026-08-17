Pasillo de bienvenida y mucha cercanía con Thomas Gillier: así fue el primer entrenamiento de Alexis Sánchez en el Montreal

Pasillo de bienvenida y muy cercano con Thomas Gillier: así fue el primer entrenamiento de Alexis Sánchez en el Montreal. Foto: @cfmontreal

Alexis Sánchez tuvo su primer entrenamiento como jugador del Montreal. El delantero chileno se incorporó a las prácticas y está a disposición del técnico Philippe Eullaffroy.

El cuadro canadiense publicó durante la jornada de este lunes un video con parte de la primera sesión del atacante junto al plantel. En las imágenes se puede ver la recepción que tuvo el Niño Maravilla por parte de sus nuevos compañeros.

Como parte de la bienvenida, los jugadores del equipo norteamericano formaron un pasillo para recibir al delantero. Sánchez pasó por el medio mientras sus compañeros le lanzaban agua. Posteriormente, el chileno bromeó con algunos integrantes del plantel antes de comenzar los ejercicios programados para la jornada.

Un premier entraînement avec l’équipe pour Alexis Sánchez 🇨🇱🙌



First training ✅#CFMTL pic.twitter.com/IvHwSZzGAL — CF Montréal (@cfmontreal) August 17, 2026

Otro de los registros mostró al tocopillano durante el trote junto al resto del equipo. En esa parte del entrenamiento estuvo acompañado por Thomas Gillier, el otro chileno que integra el plantel del Montreal.

La primera práctica marca el inicio de un período breve de preparación para el delantero. La planificación del Montreal apunta a que pueda debutar este miércoles 19 de agosto, cuando el equipo visite al Columbus Crew por la MLS.

Eullaffroy ya había adelantado que espera contar con el chileno para el compromiso del miércoles. “Si Alexis no llega con muletas, estará en el partido con Columbus”, señaló el entrenador al referirse a la posibilidad de incluirlo en la convocatoria. Ese partido también abre la posibilidad de un enfrentamiento entre futbolistas chilenos. Gonzalo Tapia forma parte del plantel del Crew.

Un estreno el miércoles significaría que Sánchez disputaría su primer partido con el Montreal apenas ocho días después de que el club anunciara oficialmente su contratación.

Sánchez ocupará una plaza de Jugador Franquicia, categoría que permite a los clubes de la MLS contratar futbolistas por montos que superan determinados límites de la estructura salarial de la liga. Además, utilizará la camiseta número 10 en su nuevo equipo. “Estoy muy feliz de unirme al Montreal y asumir este nuevo reto”, señaló el exjugador del Inter de Milán después de firmar su contrato.

“Quiero agradecer al club la confianza que han depositado en mí. Quiero poner mi experiencia al servicio del equipo para lograr nuestros objetivos y compartir grandes momentos con nuestra afición. Estoy aquí para darlo todo, por este club y por esta ciudad”, añadió.

El calendario en el corto plazo también contempla otro partido especial para Sánchez. El sábado 29, Montreal visitará al Inter Miami, encuentro en el que podría volver a enfrentar a Lionel Messi. El argentino ya regresó a la actividad con el conjunto de Florida tras el Mundial 2026 y luego de ausentarse algunas jornadas producto del fallecimiento de su padre.

Sánchez ahora llega a un elenco que necesita recuperar posiciones en la Conferencia Este. Montreal ocupa el decimocuarto lugar con 17 puntos en 19 partidos. Está penúltimo. En la MLS, eso sí, no hay descensos.

La distancia respecto de la zona de postemporada todavía permite que el equipo mantenga opciones. Montreal está a siete puntos del noveno puesto (DC United, con 24 unidades), ubicación que permite disputar la Wild Card, y a nueve unidades del séptimo lugar (Nueva York City, 26 puntos), que entrega la clasificación directa a los playoffs.