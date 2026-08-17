SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El Ferrari Luce bate el récord del auto nuevo más caro en subasta

    La marca italiana donará todos los ingresos de esta subasta benéfica para apoyar futuras iniciativas educativas a través de The Ferrari Foundation.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Ferrari Luce

    Un Ferrari Luce personalizado, el primer vehículo totalmente eléctrico de la automotriz italiana, se vendió en US$ 40 millones en una subasta benéfica de Sotheby’s realizada durante la Monterey Car Week, en California, y se convirtió en el auto nuevo más caro jamás rematado.

    La cifra superó el récord anterior, fijado el año pasado cuando un Daytona SP3 personalizado, también de Ferrari, alcanzó US$ 26 millones, según informó la propia compañía en un comunicado recogido por Bloomberg.

    El lote correspondía al primer chasis de producción del programa Luce, con una terminación semibrillante única y otras piezas hechas a medida.

    En la ficha del remate, la casa de subastas describió la operación como una “oportunidad irrepetible” para acceder a esa unidad.

    Sotheby’s no identificó al comprador y señaló que lo recaudado será donado a la fundación de Ferrari dedicada a programas educativos.

    El récord que batió Ferrari con con su modelo eléctrico Luce

    “Identificado como “Chasis 0”, el primer chasis de producción del programa Ferrari Luce, y con una placa conmemorativa, este automóvil representa una de las expresiones más completas y significativas del programa Ferrari Tailor Made. Un ejemplo único donde la investigación estilística, la innovación técnica y la excelencia artesanal se unen para crear un Ferrari verdaderamente singular", dijo RM Sotheby’s.

    Los autos “hechos a medida” son unidades únicas, configuradas según las especificaciones exactas del comprador, dentro de un programa exclusivo de la marca.

    El remate ocurrió casi tres meses después de que Ferrari presentara el Luce, en mayo, con un precio de 550.000 euros (US$ 636.356).

    Especificaciones técnicas del Ferrari Luce

    El lanzamiento supuso una ruptura con la tradición de la firma de fabricar deportivos con motor de combustión y desató una oleada de críticas junto con una caída en la cotización de la acción.

    El modelo fue diseñado en colaboración con LoveFrom, el estudio fundado por Jony Ive, antiguo director de diseño de Apple, junto a Marc Newson. Sus superficies lisas y detalles minimalistas se apartan del estilo tradicionalmente musculoso de Ferrari.

    En lo mecánico, el auto combina más de 1.000 caballos de potencia con una carrocería de cuatro puertas: acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,5 segundos, por debajo del SUV Purosangue con motor V12, y supera los 310 kilómetros por hora de velocidad máxima.

    El CEO de Ferrari, Benedetto Vigna, sostuvo en mayo que el modelo estaba recibiendo pedidos tanto de clientes antiguos como nuevos.

    “El Ferrari Luce no tiene nada que ver con los autos eléctricos que habéis visto de otros fabricantes”, afirmó entonces. “Hay que verlo y conducirlo para comprender que no se trata de una copia: ni el interior, ni el exterior, ni el rendimiento”.

    Más sobre:RematesSubastasFerrariFerrari Luce

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Remoción en masa se registra en Puerto Viejo tras activación de quebradas por precipitaciones

    Gobierno evita tomar postura ante gestación subrogada y ministra Marín llama a “analizar con detalle” proyecto de regulación

    Alvarado por reforma de seguridad: “No tengo duda de que va a tener el apoyo de nuestros partidos y también de muchos de la oposición”

    Presidentes oficialistas remarcan que dudas por la reforma constitucional de seguridad “se van aclarando” tras comité político

    Terremoto en la UDI: el impacto en el gremialismo del desmarque de Ramírez en las reformas constitucionales de seguridad

    Alvarado y Quiroz intentan limar asperezas tras el cruce por el TC y Kast se responsabiliza por la descoordinación: “Es culpa mía”

    Lo más leído

    1.
    Estudio revela que más del 70% de los trabajadores considera que sueldos actuales no permiten cubrir costo de la vida

    Estudio revela que más del 70% de los trabajadores considera que sueldos actuales no permiten cubrir costo de la vida

    2.
    Caso Primus: Corte de Apelaciones ordena prisión preventiva en contra de ex director médico de CLC

    Caso Primus: Corte de Apelaciones ordena prisión preventiva en contra de ex director médico de CLC

    3.
    Los expertos nominados por el gobierno para impulsar cambios al empleo público

    Los expertos nominados por el gobierno para impulsar cambios al empleo público

    4.
    El próximo acuerdo minero que firmará Codelco y que adelantó Fontaine: la alianza con Pucobre

    El próximo acuerdo minero que firmará Codelco y que adelantó Fontaine: la alianza con Pucobre

    5.
    El cobre anota un nuevo máximo histórico en medio de las preocupaciones por el inventario

    El cobre anota un nuevo máximo histórico en medio de las preocupaciones por el inventario

    6.
    La creciente demanda de los inversionistas internacionales por entrar a los fondos agribusiness en Chile

    La creciente demanda de los inversionistas internacionales por entrar a los fondos agribusiness en Chile

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    ¿Llueve esta semana en Santiago? Esto dice el pronóstico

    ¿Llueve esta semana en Santiago? Esto dice el pronóstico

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    Servicios

    Cuáles son los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público

    Cuáles son los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público

    ¿Cuándo se entrega el Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados? Estos son los montos de 2026

    ¿Cuándo se entrega el Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados? Estos son los montos de 2026

    Cuándo es el próximo feriado y cuántos quedan en el 2026

    Cuándo es el próximo feriado y cuántos quedan en el 2026

    Cuáles son los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público
    Chile

    Cuáles son los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público

    Gobierno evita tomar postura ante gestación subrogada y ministra Marín llama a “analizar con detalle” proyecto de regulación

    Alvarado por reforma de seguridad: “No tengo duda de que va a tener el apoyo de nuestros partidos y también de muchos de la oposición”

    El Ferrari Luce bate el récord del auto nuevo más caro en subasta
    Negocios

    El Ferrari Luce bate el récord del auto nuevo más caro en subasta

    BHP comienza tramitación ambiental de proyecto en Spence por más de US$ 300 millones

    Caso Primus: Corte de Apelaciones ordena prisión preventiva en contra de ex director médico de CLC

    Las últimas palabras de Hayden Panettiere sobre su hija Kaya
    Tendencias

    Las últimas palabras de Hayden Panettiere sobre su hija Kaya

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    ¿Llueve esta semana en Santiago? Esto dice el pronóstico

    Sebastián Keitel y el desarme del Mindep: “No me sorprendió tanto la salida de Duco, pero sí la de Otero; no parece justo”
    El Deportivo

    Sebastián Keitel y el desarme del Mindep: “No me sorprendió tanto la salida de Duco, pero sí la de Otero; no parece justo”

    Pasillo de bienvenida y mucha cercanía con Thomas Gillier: así fue el primer entrenamiento de Alexis Sánchez en el Montreal

    El Comité Olímpico debe designarlo: IND ratifica un administrador externo para la Federación de Tenis de Chile

    Revelan a los mejores futbolistas de EA Sports FC 27
    Tecnología

    Revelan a los mejores futbolistas de EA Sports FC 27

    KRUPS lanza en Chile sus cafeteras automáticas ultracompactas

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    El tormento de Hayden Panettiere, la fallecida actriz de Heroes y Sueños Sobre Hielo
    Cultura y entretención

    El tormento de Hayden Panettiere, la fallecida actriz de Heroes y Sueños Sobre Hielo

    Fother Muckers presenta el video de Llévame a Mi Casa, su primer single en 15 años: puedes verlo aquí

    El ayer y hoy de la foto en Abbey Road que revivió la monumental biopic de Sam Mendes acerca de The Beatles

    Xi Jinping en acto por centenario de Jiang Zemin: Elogia la represión de Tiananmén y pide volver a una China con “espíritu de lucha indomable”
    Mundo

    Xi Jinping en acto por centenario de Jiang Zemin: Elogia la represión de Tiananmén y pide volver a una China con “espíritu de lucha indomable”

    Ministro de Defensa de Perú asegura que el Ejército asumirá el control de las cárceles: “No tendrá un rol decorativo”

    Por qué Trump ordenó que los portaaviones de la Armada vuelvan a usar catapultas de vapor

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella
    Paula

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón