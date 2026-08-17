El Ferrari Luce bate el récord del auto nuevo más caro en subasta

Un Ferrari Luce personalizado, el primer vehículo totalmente eléctrico de la automotriz italiana, se vendió en US$ 40 millones en una subasta benéfica de Sotheby’s realizada durante la Monterey Car Week, en California, y se convirtió en el auto nuevo más caro jamás rematado.

La cifra superó el récord anterior, fijado el año pasado cuando un Daytona SP3 personalizado, también de Ferrari, alcanzó US$ 26 millones, según informó la propia compañía en un comunicado recogido por Bloomberg.

El lote correspondía al primer chasis de producción del programa Luce, con una terminación semibrillante única y otras piezas hechas a medida.

En la ficha del remate, la casa de subastas describió la operación como una “oportunidad irrepetible” para acceder a esa unidad.

Sotheby’s no identificó al comprador y señaló que lo recaudado será donado a la fundación de Ferrari dedicada a programas educativos.

El récord que batió Ferrari con con su modelo eléctrico Luce

“Identificado como “Chasis 0”, el primer chasis de producción del programa Ferrari Luce, y con una placa conmemorativa, este automóvil representa una de las expresiones más completas y significativas del programa Ferrari Tailor Made. Un ejemplo único donde la investigación estilística, la innovación técnica y la excelencia artesanal se unen para crear un Ferrari verdaderamente singular", dijo RM Sotheby’s.

Los autos “hechos a medida” son unidades únicas, configuradas según las especificaciones exactas del comprador, dentro de un programa exclusivo de la marca.

El remate ocurrió casi tres meses después de que Ferrari presentara el Luce, en mayo, con un precio de 550.000 euros (US$ 636.356).

Especificaciones técnicas del Ferrari Luce

El lanzamiento supuso una ruptura con la tradición de la firma de fabricar deportivos con motor de combustión y desató una oleada de críticas junto con una caída en la cotización de la acción.

El modelo fue diseñado en colaboración con LoveFrom, el estudio fundado por Jony Ive, antiguo director de diseño de Apple, junto a Marc Newson. Sus superficies lisas y detalles minimalistas se apartan del estilo tradicionalmente musculoso de Ferrari.

En lo mecánico, el auto combina más de 1.000 caballos de potencia con una carrocería de cuatro puertas: acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,5 segundos, por debajo del SUV Purosangue con motor V12, y supera los 310 kilómetros por hora de velocidad máxima.

El CEO de Ferrari, Benedetto Vigna, sostuvo en mayo que el modelo estaba recibiendo pedidos tanto de clientes antiguos como nuevos.

“El Ferrari Luce no tiene nada que ver con los autos eléctricos que habéis visto de otros fabricantes”, afirmó entonces. “Hay que verlo y conducirlo para comprender que no se trata de una copia: ni el interior, ni el exterior, ni el rendimiento”.