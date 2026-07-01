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    Viento, heladas bajo cero y lluvia: el pronóstico para las distintas regiones de Chile

    Heladas de hasta -15 °C, fuertes vientos y un posible sistema de lluvia marcarán esta semana en Chile. Revisa las regiones afectadas y el pronóstico completo.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Viento, heladas bajo cero y lluvia: el pronóstico para las distintas regiones de Chile Tendencias / La Tercera

    A solo diez días desde que comenzó el invierno en Chile, las heladas ya se instalaron en la mayoría de las regiones. Los amaneceres y noches se vuelven cada vez más fríos y, esta semana, se le sumarán vientos intensos y el retorno de la lluvia, según el pronóstico.

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió varias alertas y avisos de Viento normal a moderado y Heladas moderadas a intensas para distintas regiones del país. Estas condiciones perdurarán durante lo que queda de la semana.

    Además, serían la previa de un episodio de lluvia que, según distintos meteorólogos, podría ser de una intensidad importante incluso en la zona central.

    Viento, heladas bajo cero y lluvia: el pronóstico para las distintas regiones de Chile Tendencias / La Tercera

    Las regiones afectadas por viento y heladas

    Lo más pronto en el pronóstico serán, sin duda, el viento fuerte y las heladas.

    Meteochile emitió dos alertas por heladas moderadas a intensas: la primera afectará a la Región de Los Lagos desde el miércoles 1 de julio hasta la mañana del jueves 2, con temperaturas que bajarán hasta los -9 °C.

    La segunda es para la Región de Aysén, donde las mínimas bajarán hasta los -15 °C desde la madrugada del miércoles 1 de julio hasta la mañana del mismo día.

    Por su parte, heladas normales a moderadas afectarán a la Región Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío: las temperaturas mínimas podrían llegar hasta -4 °C desde la madrugada del jueves 2 de julio hasta la mañana del viernes 3.

    En realidad, en gran parte del país, especialmente la zona sur, centro-sur y central, las temperaturas estarán cerca del bajo cero, por lo que el llamado es a abrigarse, especialmente al salir de casa por la mañana.

    Sobre el viento, también hay alertas para distintas partes del país.

    • Norte de Chile: habrá viento entre 80 y 100 km/h en Antofagasta y Atacama desde la madrugada del miércoles 1 de julio hasta la noche del sábado 4. A la par, hay un aviso de viento normal a moderado en Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo desde el martes 30 de junio hasta la noche del domingo 5 de julio, que irá entre 50 y 90 km/h, según el sector.
    • Centro de Chile: desde la madrugada de este miércoles 1 de julio hasta la noche del viernes 3, habrá viento normal a moderado en la cordillera de Valparaíso, O’Higgins, Metropolitana, Maule, Ñuble y Biobío, que irá hasta los 40-60 km/h con rachas de 70.
    • Sur de Chile: viento moderado a fuerte con viento que variará entre 40-60 km/h y 60-80, con rachas que alcanzarían los 100 km/h en Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos desde la madrugada del miércoles 1 hasta la noche de la misma jornada.
    Viento, heladas bajo cero y lluvia: el pronóstico para las distintas regiones de Chile . Foto: ATON.

    ¿Cuándo vuelve la lluvia?

    Un ciclón extratropical romperá con la racha de estabilidad en el país que predominó esta semana.

    Según distintos meteorólogos y modelos, existe una probabilidad importante de precipitaciones en la zona central hacia el fin de semana. Específicamente, el sábado 4 de julio.

    Hasta ahora, las regiones afectadas serían la Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins. Sin embargo, todavía es muy pronto para saber qué sectores específicamente y qué tan intensa será la lluvia.

    Más certezas se tendrán a medida que se acerque el día del posible evento.

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