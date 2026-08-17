Caldera registra remoción en masa tras activación de quebradas por precipitaciones

Una remoción en masa se registró durante las últimas horas en la localidad de Puerto Viejo, en la comuna de Caldera, Región de Atacama, producto de la activación de quebradas asociada a las precipitaciones registradas en la zona.

De acuerdo con información proporcionada por la Dirección de Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) de Caldera, equipos de emergencia se mantienen desplegados en el sector para monitorear la situación y evaluar sus eventuales consecuencias.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) emitieron un mensaje del Sistema de Alerta de Emergencia para celulares (SAE) para evacuar el sector Puerto Viejo como medida preventiva debido al riesgo de aluvión.

Hasta el momento, no se ha determinado la cantidad de viviendas ni de personas que podrían encontrarse afectadas por la emergencia. Sin embargo, en el lugar trabajan funcionarios de GRD Caldera, Bomberos, Carabineros y personal de Senapred, quienes desarrollan labores de monitoreo, evaluación de la emergencia y apoyo a la población.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre las condiciones meteorológicas y de seguridad en Puerto Viejo, debido a la posibilidad de que las precipitaciones puedan generar la activación de nuevas quebradas en el sector.