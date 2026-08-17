Ivette Vergara queda en libertad tras ser detenida por conducción temeraria en Vitacura: “No he matado a nadie”

La periodista Ivette Vergara fue apercibida y quedó en libertad este lunes tras su detención por haber sido sorprendida conduciendo a más de 160 kilómetros por hora en la autopista Costanera Norte.

La conductora de televisión circulaba hacia el poniente en el sector de Lo Curro este domingo cuando fue detenida por Carabineros.

Vergara iba a comentar la final del Mundial Femenino de Vóleibol Sub-17 Chile 2026, entre Estados Unidos y Turquía, que fue emitida por CNN Chile.

La comunicadora debió, sin embargo, pasar la noche en la 37° Comisaría de Vitacura.

Tras la audiencia en el Centro de Justicia de Santiago, la fiscal de Flagrancia de la Fiscalía Oriente María Cecilia Pino señaló que la conductora de TV fue formalizada al haber superado por más de 60 kilómetros por hora el límite de velocidad de la autopista y se le imputó el delito de conducción temeraria.

La fiscal descartó error en la medición.

“Las mediciones se hacen con una pistola radar, están acompañadas en la carpeta investigativa la calibración de las pistolas radar, y hay fotografías de lo que marca el vehículo, y se está haciendo un operativo porque mientras se realiza esta toma de velocidad por parte de la pistola radar, hay funcionarios de Carabineros que dan alcance al móvil y son trasladados a una zona segura, donde recién ahí se determina. Por lo tanto, no hay ninguna observación respecto a determinadas personas que se les haga el control, sino que son detectados por esta pistola radar, y es ahí solamente cuando se logra determinar quién es el conductor”, explicó.

Pino precisó que las personas que fueron formalizadas fue “porque iban a una velocidad de 160 o más kilómetros por hora”.

La figura de TV tenía retenida su licencia por un exceso de velocidad anterior en el aeropuerto y este martes debe acudir al Juzgado de Policía Local de Pudahuel por esa infracción.

La persecutora puntualizó que la imputada no estaba impedida de circular, pese a esa situación previa.

“Hay algunas infracciones de tránsito que implican una suspensión de la licencia. Pero hay otras que, mientras se tramitan, las personas pueden circular con una boleta de citación y es distinta la situación”, indicó.

Asimismo, la fiscal se refirió a la posibilidad de una suspensión del procedimiento, situación que podría discutirse en una audiencia a realizarse el 26 de octubre.

“Todas las personas tienen la posibilidad, si cumplen con los requisitos, de una suspensión condicional. Si ella cumple con esos requisitos, obviamente que se va a llevar a cabo una audiencia de suspensión condicional”, dijo.

Vergara enfrentó a la prensa al salir del Centro de Justicia la tarde de este lunes y aseguró que no irá a juicio por esta causa.

“No me eximo de la responsabilidad (...) Yo no he matado a nadie, no he atropellado a nadie, así que por favor, tengamos un poquito de respeto”, sostuvo.