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    Qué es la conducción temeraria y por qué detuvieron a Ivette Vergara

    Los conductores que incurran en este tipo de conductas pueden ser sancionados con cárcel por hasta 61 días, multas y suspensión de licencia.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    exceso de velocidad

    En Chile, conducir un vehículo motorizado y sobrepasar en 60 kilómetros por hora el límite de velocidad permitido en cualquier vía se considera un delito.

    La normativa establece sanciones penales para los conductores que incurran en esta conducta, además de multas y la suspensión o incluso cancelación de la licencia de manejo en caso de reincidencia.

    Según explican desde Carabineros, el exceso de velocidad es la principal causa de muertes en accidentes de tránsito. Es por esto que la ley 21.495 introduce una modificación para incorporar como delito la conducción temeraria.

    Con ello, la persona que sobrepase en 60 km/h los límites de velocidad será sancionada con hasta 61 días de cárcel y una multa que puede superar los 600 mil pesos.

    Además, se le suspenderá la licencia de conducir por dos años, si es la primera infracción; cinco años si es la segunda vez; y de por vida, en una tercera oportunidad.

    Detención de Ivette Vergara

    Durante una fiscalización de Carabineros en la autopista Costanera Norte, la tarde-noche de este domingo, la periodista y conductora de televisión Ivette Vergara fue captada conduciendo a 160 kilómetros por hora, en el sector de Lo Curro, Vitacura.

    Allí, la velocidad máxima permitida es de 100 km/h, por lo que se configuraba el delito y la conductora fue detenida.

    “Ivette dice que iban dos vehículos que la sobrepasaron, que ella iba por el segundo carril de circulación, por el carril del medio, cuando estos vehículos la adelantan, uno por cada lado, por lo tanto ella cree que hubo un error al momento de medir la velocidad”, afirmó el abogado de la periodista, Pablo Aqueveque, en la antesala de la formalización de su representada.

    El defensor dijo que “ella asume que iba a exceso de velocidad, pero jamás a esa velocidad”.

    Más sobre:Ivette VergaraCarabinerosFiscalía OrienteTránsitoTransportes

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