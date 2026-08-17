Iba a 160 km/h: detienen a periodista Ivette Vergara por conducción temeraria

La periodista y conductora de televisión Ivette Vergara fue detenida durante la noche de este domingo luego de ser sorprendida presuntamente conduciendo a 160 kilómetros por hora en la Costanera Norte, en el sector de Lo Curro, en una zona donde la velocidad máxima permitida sería de 100 km/h.

Según informó CHV Noticias, el procedimiento ocurrió en el marco de una fiscalización desarrollada por funcionarios de la Sección de Radiopatrullas de Carabineros, quienes detectaron el vehículo circulando a exceso de velocidad y le indicaron a la conductora que detuviera su marcha.

Tras la fiscalización, personal policial le practicó un alcotest, cuyo resultado habría sido cero, de acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros a CHV.

Vergara habría sido trasladada hasta la 37ª Comisaría de Vitacura, donde permanece aprehendida, mientras que la Fiscalía Oriente habría instruido que la periodista pase durante la jornada de este lunes a audiencia de control de detención y posterior formalización de cargos por conducción temeraria.

El delito de conducción temeraria contempla, entre otros supuestos establecidos por la legislación vinculada a las carreras clandestinas, la conducción superando en 60 km/h o más el límite máximo permitido.

La indagatoria se encuentra en desarrollo y, hasta el momento, Carabineros no ha entregado declaraciones públicas adicionales sobre el caso.