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    BHP comienza tramitación ambiental de proyecto en Spence por más de US$ 300 millones

    El proyecto pretende asegurar la continuidad de la operación de Spence, faena que produjo 255 mil toneladas de cobre el 2025, hasta el 2039.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    FILE PHOTO: BHP Billiton Chief Executive Andrew Mackenzie is silhouetted against a screen projecting the company's logo at a round table meeting with journalists in Tokyo, Japan June 5, 2017. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo KIM KYUNG-HOON

    La gigante australiana BHP puso en marcha la tramitación de un nuevo proyecto minero para una de sus faenas en Chile, Spence.

    Con una inversión total de US$ 318 millones, la compañía minera busca optimizar el depósito de relaves que se encuentra actualmente aprobado, integrando cambios tecnológicos y mejoras, con el objetivo final de asegurar la continuidad de la operación hasta el 2039.

    La tasa de procesamiento no será modificada y se mantendrá en 95 mil toneladas por día. La iniciativa está compuesta por dos etapas principales: una que modifica el depósito de relaves de Spence y mantiene la capacidad de sólidos aprobados (52%) hasta el 2031, mientras que en la segunda etapa, a través de espesores, aumentará el porcentaje de sólidos a fin de alcanzar un rango de 53% y 58%.

    La fase de construcción del proyecto se prevé que comience el 2027, teniendo una duración de 4 años, en tanto la fase de operación durará 13 años.

    Se prevé que la mano de obra del proyecto alcance a 400 personas en la fase máxima y para la etapa de operación un total de 150 trabajadores para la segunda fase. Las obras del proyecto se realizarán en una superficie de 550 hectáreas.

    BHP cuenta con tres faenas en Chile, Escondida, la mayor productora de cobre del mundo, Spence y Cerro Colorado. Esta última se encuentra en proceso de cierre temporal desde 2023.

    Spence produjo 255 mil toneladas de cobre el año pasado. Sin embargo, a junio de este año, su producción es menor que el año pasado en 30%, con un total de 99 mil toneladas, según Cochilco.

    El primer trimestre de este año, Spence reportó una mejora de 13% en sus ganancias, anotando en el periodo US$ 237 millones. Sus ventas prácticamente se mantuvieron, y llegaron a US$ 736 millones.

    Más sobre:BHPSpenceCobreInversión

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