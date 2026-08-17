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    Cómo el ejercicio contribuye a la salud cerebral a medida que se envejece, según una investigación

    El análisis se centró en el papel de la actividad física en el sistema glinfático, una vía cerebral de eliminación de desechos que se activa principalmente durante el sueño y que es fundamental para la salud y la regulación del cerebro.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo el ejercicio contribuye a la salud cerebral a medida que se envejece, según una investigación. Foto: referencial.

    Un estudio liderado por científicos de la Universidad Victoria (Australia) refuerza los hallazgos previos sobre que el ejercicio es un elemento clave para proteger la salud cerebral a medida que se envejece.

    El trabajo se centró en el papel de la actividad física en el sistema glinfático, una vía cerebral de eliminación de desechos que se activa principalmente durante el sueño y que es fundamental para la salud y la regulación del cerebro.

    Se trata de un sistema que agudiza su relevancia a medida que avanza la edad, afirmó el investigador de la mencionada institución, el Dr. James Broatch, quien lideró el estudio.

    Si bien, múltiples investigaciones han detallado cómo el ejercicio puede contribuir al envejecimiento saludable, no se tiene claridad sobre cómo protege al cerebro.

    Asimismo, para la mayoría de los tipos de demencia, como la enfermedad de Alzheimer, todavía no se ha desarrollado una cura.

    En medio de este escenario, los nuevos hallazgos, tanto en tratamientos como en medidas de prevención, son esenciales para el trabajo de la comunidad científica.

    Cómo el ejercicio contribuye a la salud cerebral a medida que se envejece, según una investigación. Foto: referencial.

    Cómo el ejercicio contribuye a la salud cerebral a medida que se envejece

    Para el reciente trabajo, publicado en la revista Trends in Neurosciences, los investigadores de la Universidad Victoria revisaron una serie de estudios previos sobre el sistema glinfático en animales y humanos.

    Tras realizar su análisis, vieron que el ejercicio puede mejorar varios procesos fisiológicos que regulan dicho sistema. Entre los beneficios encontrados están:

    • Reduce la presión arterial y la rigidez vascular
    • Mejora la activación de las neuronas en el cerebro
    • Reduce la inflamación cerebral
    • Disminuye los niveles de norepinefrina en reposo
    • Mejora el sueño: aumenta la calidad del sueño profundo y potencia la actividad de ondas lentas relacionada con la eliminación de toxinas

    El Dr. Broatch aseguró que, si bien se requieren más investigaciones, esta correlación entre el ejercicio y la protección cerebral es un hallazgo importante para la búsqueda de actividades físicas con respaldo científico que contribuyan a enfrentar el deterioro cerebral con la edad.

    El investigador, quien ya está desarrollando nuevos estudios sobre este tópico, afirmó que aún queda mucho camino por recorrer en esta área.

    Entre las preguntas que el Dr. Broatch y su equipo se plantean, está cuál es la cantidad y el tipo exacto de ejercicio que puede resultar más efectivo, y cómo esto cambia cuando una persona ya presenta deterioro cognitivo o ha sido diagnosticada con una enfermedad cerebral.

    Sin embargo, mientras buscan resolver esos puntos, los hallazgos actuales ya proporcionan ciertas directrices, sugirió el investigador a través de un comunicado.

    “En definitiva, esto nos recuerda una vez más que el movimiento regular, especialmente el que eleva el ritmo cardíaco, es fundamental para la salud en todos los aspectos. Cuanto antes desarrollemos estos buenos hábitos, mejor será a medida que envejecemos”.

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