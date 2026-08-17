Las últimas palabras de Hayden Panettiere sobre su hija Kaya. Foto: Instagram @bonesthenskin

Pocas semanas antes de que falleciera este domingo, la actriz Hayden Panettiere habló en profundidad sobre su hija Kaya, de 11 años, y las difíciles experiencias que marcaron su maternidad .

En una entrevista publicada en julio por la revista para padres Momé, relató el traumático parto, la depresión posparto, sus problemas de adicción y la decisión de ceder la custodia de su hija a su exprometido, el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

Las últimas palabras de Hayden Panettiere sobre su hija Kaya. Foto: Europapress

Un parto complicado

Panettiere y Klitschko fueron padres de Kaya en diciembre de 2014 y el parto estuvo marcado por una emergencia médica.

Tras una cesárea, la actriz sufrió una hemorragia que puso en riesgo su vida y necesitó de siete transfusiones de sangre y una segunda cirugía para sobrevivir.

Mientras estaba en el quirófano, Panettiere solo podía pensar en su hija.

“Cerré los ojos y simplemente recé para que mi hija estuviera bien. Estaba realmente preparada para partir si llegaba mi hora ”, relató a Momé.

Sin embargo, durante su recuperación ocurrió algo que no esperaba. Al mirar a la recién nacida, aseguró que no experimentó la conexión inmediata que había imaginado durante el embarazo.

“No sentí nada. Y ahora tenía que averiguar cómo conectar con ella. Parecía una tarea imposible”, contó.

“Me sentía vacía”

Panettiere explicó que aquel vacío era parte de una depresión posparto que durante mucho tiempo nadie identificó.

“Tenía una vida maravillosa y era afortunada en muchos sentidos, pero me sentía vacía” , dijo.

Para sobrellevarlo, recurrió al alcohol, lo que terminó convirtiéndose en una dependencia.

“Me refugié en el vino, lo que finalmente me llevó a una dependencia del alcohol. Era mi manera de sobrellevar el día a día”, contó al medio.

Según explicó, su entorno interpretó el problema principalmente como una adicción, mientras que la depresión permanecía sin ser abordada.

Finalmente ingresó a tratamiento, su depresión postparto fue diagnosticada y comenzó un largo proceso de recuperación.

En 2018, tomó una de las decisiones que describió como la más difícil de su vida: permitir que Klitschko asumiera la custodia de Kaya para poder concentrarse en su recuperación.

“No fue una decisión que tomé a la ligera, ni siquiera era una decisión que quisiera tomar”, afirmó. “Sabía que necesitaba priorizarla para poder obtener la ayuda que necesitaba y ser la madre que ella necesitaba ”.

Las últimas palabras de Hayden Panettiere sobre su hija Kaya

“Amo a mi hija”

Años después, Panettiere aseguró que su vínculo con Kaya seguía siendo fuerte pese a la distancia.

“Amo a mi hija y estoy muy orgullosa de la joven en la que se está convirtiendo. Hablo con ella todo el tiempo y me siento muy unida a ella” , señaló a Momé.

“Es como una versión en miniatura de mí”, agregó.

También expresó su esperanza de que algún día su hija pudiera comprender las circunstancias que llevaron a ambas a vivir separadas.

“Algún día comprenderá mi historia y por qué no pude estar con ella todo el tiempo”, dijo.

En sus memorias This Is Me: A Reckoning, publicadas en mayo de 2026, la actriz ya había escrito sobre el dolor de no compartir el día a día con Kaya y había asegurado que el vínculo entre ambas era “increíblemente fuerte”.

También explicó que evitó revelar detalles de la vida privada de su hija, porque quería que pudiera crecer lejos de la exposición pública.

En su última entrevista, Panettiere resumió su manera de entender la maternidad después de todo lo vivido: “Siempre he podido darle prioridad a ella, sin importar cómo me haya sentido o qué haya vivido” .

Al preguntarle cómo se definía en ese entonces, la actriz dijo: “Soy una guerrera. Soy una mujer que ha pasado por más traumas de los que jamás pensé que enfrentaría, pero soy resiliente”.