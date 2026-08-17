SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Las últimas palabras de Hayden Panettiere sobre su hija Kaya

    Tras dar a luz en una experiencia en que estuvo al borde de la muerte, la actriz enfrentó una depresión posparto que, según relató, la llevó a refugiarse en el alcohol y a tomar una de las decisiones más difíciles de su vida: ceder la custodia de su hija.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Las últimas palabras de Hayden Panettiere sobre su hija Kaya. Foto: Instagram @bonesthenskin

    Pocas semanas antes de que falleciera este domingo, la actriz Hayden Panettiere habló en profundidad sobre su hija Kaya, de 11 años, y las difíciles experiencias que marcaron su maternidad.

    En una entrevista publicada en julio por la revista para padres Momé, relató el traumático parto, la depresión posparto, sus problemas de adicción y la decisión de ceder la custodia de su hija a su exprometido, el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

    Las últimas palabras de Hayden Panettiere sobre su hija Kaya. Foto: Europapress

    Un parto complicado

    Panettiere y Klitschko fueron padres de Kaya en diciembre de 2014 y el parto estuvo marcado por una emergencia médica.

    Tras una cesárea, la actriz sufrió una hemorragia que puso en riesgo su vida y necesitó de siete transfusiones de sangre y una segunda cirugía para sobrevivir.

    Mientras estaba en el quirófano, Panettiere solo podía pensar en su hija.

    “Cerré los ojos y simplemente recé para que mi hija estuviera bien. Estaba realmente preparada para partir si llegaba mi hora”, relató a Momé.

    Sin embargo, durante su recuperación ocurrió algo que no esperaba. Al mirar a la recién nacida, aseguró que no experimentó la conexión inmediata que había imaginado durante el embarazo.

    “No sentí nada. Y ahora tenía que averiguar cómo conectar con ella. Parecía una tarea imposible”, contó.

    “Me sentía vacía”

    Panettiere explicó que aquel vacío era parte de una depresión posparto que durante mucho tiempo nadie identificó.

    “Tenía una vida maravillosa y era afortunada en muchos sentidos, pero me sentía vacía”, dijo.

    Para sobrellevarlo, recurrió al alcohol, lo que terminó convirtiéndose en una dependencia.

    “Me refugié en el vino, lo que finalmente me llevó a una dependencia del alcohol. Era mi manera de sobrellevar el día a día”, contó al medio.

    Según explicó, su entorno interpretó el problema principalmente como una adicción, mientras que la depresión permanecía sin ser abordada.

    Finalmente ingresó a tratamiento, su depresión postparto fue diagnosticada y comenzó un largo proceso de recuperación.

    En 2018, tomó una de las decisiones que describió como la más difícil de su vida: permitir que Klitschko asumiera la custodia de Kaya para poder concentrarse en su recuperación.

    “No fue una decisión que tomé a la ligera, ni siquiera era una decisión que quisiera tomar”, afirmó. “Sabía que necesitaba priorizarla para poder obtener la ayuda que necesitaba y ser la madre que ella necesitaba”.

    Las últimas palabras de Hayden Panettiere sobre su hija Kaya

    “Amo a mi hija”

    Años después, Panettiere aseguró que su vínculo con Kaya seguía siendo fuerte pese a la distancia.

    “Amo a mi hija y estoy muy orgullosa de la joven en la que se está convirtiendo. Hablo con ella todo el tiempo y me siento muy unida a ella”, señaló a Momé.

    “Es como una versión en miniatura de mí”, agregó.

    También expresó su esperanza de que algún día su hija pudiera comprender las circunstancias que llevaron a ambas a vivir separadas.

    “Algún día comprenderá mi historia y por qué no pude estar con ella todo el tiempo”, dijo.

    En sus memorias This Is Me: A Reckoning, publicadas en mayo de 2026, la actriz ya había escrito sobre el dolor de no compartir el día a día con Kaya y había asegurado que el vínculo entre ambas era “increíblemente fuerte”.

    También explicó que evitó revelar detalles de la vida privada de su hija, porque quería que pudiera crecer lejos de la exposición pública.

    En su última entrevista, Panettiere resumió su manera de entender la maternidad después de todo lo vivido: “Siempre he podido darle prioridad a ella, sin importar cómo me haya sentido o qué haya vivido”.

    Al preguntarle cómo se definía en ese entonces, la actriz dijo: “Soy una guerrera. Soy una mujer que ha pasado por más traumas de los que jamás pensé que enfrentaría, pero soy resiliente”.

    Lee también:

    Más sobre:Hayden PanettiereActrizMuerteFallecimientoPelículasSeriesHijaMaternidadCelebridadesHollywoodCustodiaFamiliaEntrevistaTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Remoción en masa se registra en Puerto Viejo tras activación de quebradas por precipitaciones

    Gobierno evita tomar postura ante gestación subrogada y ministra Marín llama a “analizar con detalle” proyecto de regulación

    Alvarado por reforma de seguridad: “No tengo duda de que va a tener el apoyo de nuestros partidos y también de muchos de la oposición”

    Presidentes oficialistas remarcan que dudas por la reforma constitucional de seguridad “se van aclarando” tras comité político

    Terremoto en la UDI: el impacto en el gremialismo del desmarque de Ramírez en las reformas constitucionales de seguridad

    Alvarado y Quiroz intentan limar asperezas tras el cruce por el TC y Kast se responsabiliza por la descoordinación: “Es culpa mía”

    Lo más leído

    1.
    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    2.
    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    3.
    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    4.
    ¿Llueve esta semana en Santiago? Esto dice el pronóstico

    ¿Llueve esta semana en Santiago? Esto dice el pronóstico

    5.
    Cómo el Alzheimer mata las células cerebrales, según un reciente estudio

    Cómo el Alzheimer mata las células cerebrales, según un reciente estudio

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    ¿Llueve esta semana en Santiago? Esto dice el pronóstico

    ¿Llueve esta semana en Santiago? Esto dice el pronóstico

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    Servicios

    Cuáles son los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público

    Cuáles son los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público

    ¿Cuándo se entrega el Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados? Estos son los montos de 2026

    ¿Cuándo se entrega el Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados? Estos son los montos de 2026

    Cuándo es el próximo feriado y cuántos quedan en el 2026

    Cuándo es el próximo feriado y cuántos quedan en el 2026

    Cuáles son los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público
    Chile

    Cuáles son los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público

    Gobierno evita tomar postura ante gestación subrogada y ministra Marín llama a “analizar con detalle” proyecto de regulación

    Alvarado por reforma de seguridad: “No tengo duda de que va a tener el apoyo de nuestros partidos y también de muchos de la oposición”

    El Ferrari Luce bate el récord del auto nuevo más caro en subasta
    Negocios

    El Ferrari Luce bate el récord del auto nuevo más caro en subasta

    BHP comienza tramitación ambiental de proyecto en Spence por más de US$ 300 millones

    Caso Primus: Corte de Apelaciones ordena prisión preventiva en contra de ex director médico de CLC

    Las últimas palabras de Hayden Panettiere sobre su hija Kaya
    Tendencias

    Las últimas palabras de Hayden Panettiere sobre su hija Kaya

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    ¿Llueve esta semana en Santiago? Esto dice el pronóstico

    Sebastián Keitel y el desarme del Mindep: “No me sorprendió tanto la salida de Duco, pero sí la de Otero; no parece justo”
    El Deportivo

    Sebastián Keitel y el desarme del Mindep: “No me sorprendió tanto la salida de Duco, pero sí la de Otero; no parece justo”

    Pasillo de bienvenida y mucha cercanía con Thomas Gillier: así fue el primer entrenamiento de Alexis Sánchez en el Montreal

    El Comité Olímpico debe designarlo: IND ratifica un administrador externo para la Federación de Tenis de Chile

    Revelan a los mejores futbolistas de EA Sports FC 27
    Tecnología

    Revelan a los mejores futbolistas de EA Sports FC 27

    KRUPS lanza en Chile sus cafeteras automáticas ultracompactas

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    El tormento de Hayden Panettiere, la fallecida actriz de Heroes y Sueños Sobre Hielo
    Cultura y entretención

    El tormento de Hayden Panettiere, la fallecida actriz de Heroes y Sueños Sobre Hielo

    Fother Muckers presenta el video de Llévame a Mi Casa, su primer single en 15 años: puedes verlo aquí

    El ayer y hoy de la foto en Abbey Road que revivió la monumental biopic de Sam Mendes acerca de The Beatles

    Xi Jinping en acto por centenario de Jiang Zemin: Elogia la represión de Tiananmén y pide volver a una China con “espíritu de lucha indomable”
    Mundo

    Xi Jinping en acto por centenario de Jiang Zemin: Elogia la represión de Tiananmén y pide volver a una China con “espíritu de lucha indomable”

    Ministro de Defensa de Perú asegura que el Ejército asumirá el control de las cárceles: “No tendrá un rol decorativo”

    Por qué Trump ordenó que los portaaviones de la Armada vuelvan a usar catapultas de vapor

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella
    Paula

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón